«Люди кричат от боли»: ревматолог рассказала о болезни, которая настигает практически всех

Болезни суставов — одни из самых неприятных. Зачастую тем, кого они настигли, становится сложно выполнять даже простые действия — застегивать пуговицы на рубашке или сжимать руку в кулак. В такие моменты кажется, что человек не контролирует собственное тело. И хоть чаще это случается с людьми в возрасте, молодым тоже есть о чём переживать.
Мы поговорили с врачом-ревматологом Ярославской областной клинической больницы Надеждой Плешковой. Специалист рассказала, чем отличается артрит от артроза и почему нужно избавляться от лишнего веса ради здоровья суставов.
— Сейчас большинство работающих людей делятся на два типа: те, чья профессия предполагает сидячую работу в офисе, и те, кто, наоборот, часто двигается и носит тяжести. Какой вариант опаснее для суставов и почему?
— Развитию остеоартроза способствует только чрезмерная физическая нагрузка. А развивается остеоартроз примерно с одинаковой частотой что у людей, ведущих сидячий образ жизни, что у тех, кто придерживается активного образа жизни. Развитие заболевания провоцирует либо травма, либо чрезмерные спортивные нагрузки. Но подвижный образ жизни всегда лучше, так как существует не одна причина развития остеоартроза, то есть механического изнашивания хряща. Остеоартроз чаще развивается у людей, имеющих врожденные аномалии костно-мышечной системы, метаболические заболевания, воспалительные заболевания суставов. Повреждение коленного сустава в молодом возрасте увеличивает риск возникновения остеоартроза в более поздние периоды жизни.
Движение обеспечивают не только суставы, но и мышцы. У нас в организме их крайне много, больше шестисот. Если человек не двигается, то со временем у него формируется истощение мышечной ткани — саркопения. Поэтому всё равно нужна постоянная физическая нагрузка, но не на уровне чрезмерных спортивных нагрузок, а на уровне физкультуры.
— Артроз — что представляет собой эта болезнь? Какие существуют предпосылки заболевания? Осложнения?
— Остеоартроз классифицируются на первичный и вторичный. Первичный, он же идиопатический, имеет генетическую предпосылку — обычно по женскому полу. И вторичный остеоартроз, который развивается в измененных по другим причинам суставах. Общеизвестный факт: артрозом страдает до 100% лиц в возрасте после 75 лет, по данным рентгенографии, а распространенность его — 20%. Примерно четверть населения имеет диагноз «остеоартроз».
— Как человеку понять, что у него развивается артроз? Об этом сигнализирует боль в суставах?
— В основном это болевой синдром, характерный для артроза. Он связан с механической нагрузкой. Проще говоря — боль, возникающая при движении. Ограничение движений, стартовые боли — это когда человек встает и делает первые шаги с болью. Утренняя скованность продолжительностью не больше 30 минут характерна для остеоартроза. Вообще нужно больше насторожиться при суставном синдроме у молодых. Это воспалительное поражение суставов, требующее активной терапии. Молодые люди в основном не страдают остеоартрозом, а поражение суставов носит другой характер.
— Чем отличаются артроз и воспалительные поражения суставов?
— Артрит — это воспалительное поражение суставов. Оно требует лечения, потому что при отсутствии терапии может привести к утрате функции сустава. Это такие заболевания, как псориатический артрит, анкилозирующий спондилит, ревматоидный артрит, подагра. Эти заболевания чаще всего системные. То есть они поражают не только суставы, но и другие системы организма. Обычно в этом процессе задействован весь организм, потому что они носят аутоиммунный характер. Либо метаболический, как подагра.
— Получается, что суставные болезни настигают не только людей в возрасте? О чем стоит переживать тем, кому меньше 30 лет?
— Как уже было сказано, стоит переживать, если у вас боль воспалительного характера. Воспалительную боль характеризует утренняя скованность, когда человек утром встает и час, два, три, а кто-то целый день, не может расходиться. Когда суставы припухают, поражаются суставы нехарактерных для остеоартроза локализаций. Скажем, лучезапястные, локтевые, плечевые суставы. Эти локализации не очень характерны для остеоартроза, поэтому, когда они поражаются, нужно задуматься именно о воспалительном поражении сустава и обратиться за консультацией к ревматологу. Иначе могут начаться необратимые деформации.
Сейчас таких пациентов не бывает, но в начале моей деятельности приходили люди с такой степенью деформации суставов, что не могли держать чашку, ложку, застегнуть пуговицу. Это очень плохая прогностическая ситуация, когда человек сам не может себя обслужить и ему требуется посторонняя помощь. Чем быстрее люди обращаются за помощью, тем лучше прогноз. Потому что, например, на постановку болезни Бехтерева в мире, не только в нашей стране, в среднем требуется от восьми до десяти лет. То есть люди ходят с диагнозом «остеохондроз», лечатся от него, а к нам приходят уже на той стадии, когда позвоночник выглядит как бамбуковая палка и лечить там практически нечего. Когда человек уже стал инвалидом.
— Возможно ли вообще излечить артроз?
— У нас очень хорошо развито протезирование в настоящий момент, и остеоартроз крупных суставов, в той стадии, когда уже не помогает медикаментозная терапия, лечится протезированием. Пациентам просто меняют суставы, и у них восстанавливаются необходимые функции, что делает их вновь мобильными. Артроз — это не приговор.
— Как уберечь себя от болезней костей и суставов? У кого есть предрасположенность к таким заболеваниям?
— Лишний вес — однозначно одна из причин развития артроза. Суставы нижних конечностей — одна из локализаций поражения, так как ожирение — один из провоцирующих факторов и для других болезней. Например, неумеренность в еде может быть толчком к развитию подагры — тоже малоприятного метаболического заболевания.
— Расскажете поподробнее о подагре?
— Это нарушение обмена мочевой кислоты. Когда ее продуцируется много либо она очень плохо выводится почками. Кислота накапливается в организме. В местах отложения кристаллов моноурата натрия возникает воспаление. Это вызывает явления острого артрита, в почках — мочекаменную болезнь или изменения канальцевой системы почек. Также появляется симптом артериальной гипертензии. Подагра проявляется приступами острого артрита, по интенсивности болевой синдром очень сильный. Это как почечная колика — люди кричат от боли, требуется интенсивная противовоспалительная терапия.
— Какие привычки приводят к болезням костей и суставов? Многие любят «хрустеть» пальцами. Чем это чревато?
— На самом деле, эта привычка относительно безобидна. Существуют люди с повышенной подвижностью — гипермобильные. Для них нормально, что суставы гнутся больше нормы и хрустят.
— Когда и при каких симптомах стоит обратиться к ревматологу? Как часто нужно приходить на консультации, если у кого-то из родителей был диагностирован артроз?
— К ревматологу стоит обращаться при воспалительном характере болевого синдрома в суставах. Либо при подозрении на системное заболевание. Даже если у родителей было заболевание суставов, нет особого смысла часто приходить к доктору. Поскольку то, что у родителей было заболевание суставов, не значит, что оно обязательно разовьется и у наследников. Предрасположенность — да. Но это не значит, что вы обязательно заболеете.
Вот когда распухают суставы, боль в суставах возникает без связи с физической нагрузкой, есть утренняя скованность, если это сопровождается сыпью, выпадением волос, лихорадкой, плохой переносимостью солнца и изменениями в анализах крови и мочи — это повод обратиться к ревматологу. Чтобы исключить потенциально опасное системное заболевание