«Люди кричат от боли»: ревматолог рассказала о болезни, которая настигает практически всех

Болезни суставов — одни из самых неприятных. Зачастую тем, кого они настигли, становится сложно выполнять даже простые действия — застегивать пуговицы на рубашке или сжимать руку в кулак. В такие моменты кажется, что человек не контролирует собственное тело. И хоть чаще это случается с людьми в возрасте, молодым тоже есть о чём переживать.



Мы поговорили с врачом-ревматологом Ярославской областной клинической больницы Надеждой Плешковой. Специалист рассказала, чем отличается артрит от артроза и почему нужно избавляться от лишнего веса ради здоровья суставов.