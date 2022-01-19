Мишустин призвал отправить работников на удаленку. Введут ли новосибирские власти новые ограничения?

В администрации губернатора Новосибирской области ответили на последнее заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина о переводе сотрудников на удаленку и отмене массовых мероприятий.
— Обращаюсь к работодателям. Чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно, и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу, — заявил Мишустин. — В первую очередь это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями.
Пока в Новосибирской области не планируют дополнительных противоковидных мер:
— У нас сейчас эпидемиологическая обстановка стабильная, подтвержденных случаев «омикрона» среди заболевших пока не зафиксировано. Рекомендации работодателям переводить пожилых и людей из группы риска на удаленку в действующих нормативных актах губернатора и правительства уже присутствуют. Сейчас каких-то дополнительных ограничительных мер вводить не планируется, по крайней мере, в ближайшие дни, — рассказал НГС заместитель руководителя администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов.
По мнению властей, действующие ограничительные меры полностью адекватны эпидситуации в регионе. Но в случае ее ухудшения правительство готово оперативно реагировать.
— Если эпидобстановка будет ухудшаться или появятся подтвержденные случаи заражения «омикроном», новые меры, безусловно, будут введены, — добавил Нешумов.
В регионе также не планируют переводить массово школьников на дистанционное обучение. Также пока не обсуждается вопрос о внеплановых каникулах. Об этом НГС рассказали в Министерстве образования Новосибирской области 18 января.
В ближайшее время стоит ожидать отмены некоторых запланированных крупных мероприятий. Так, в Правительстве РФ уже решили перенести на более поздний срок Российский инвестиционный форум.
Согласно закону, который был принят в 2020 году, в исключительных ситуациях согласие работника для его перевода на удаленку не требуется — достаточно воли начальства. Основанием для такого решения может стать катастрофа, производственная авария, несчастный случай на производстве, пожар, наводнения, землетрясение, эпидемия или эпизоотия и в любые исключительные случаи, ставящие под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. Также могут отправить на дистант в случае, если соответствующее решение примут органы власти или местного самоуправления. Ответы на все вопросы, которые могут возникнуть в связи с переводом на удаленку, мы подготовили в этом материале.