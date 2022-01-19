Мишустин призвал отправить работников на удаленку. Введут ли новосибирские власти новые ограничения?

В ближайшее время стоит ожидать отмены некоторых запланированных крупных мероприятий. Так, в Правительстве РФ уже решили перенести на более поздний срок Российский инвестиционный форум.



Согласно закону, который был принят в 2020 году, в исключительных ситуациях согласие работника для его перевода на удаленку не требуется — достаточно воли начальства. Основанием для такого решения может стать катастрофа, производственная авария, несчастный случай на производстве, пожар, наводнения, землетрясение, эпидемия или эпизоотия и в любые исключительные случаи, ставящие под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. Также могут отправить на дистант в случае, если соответствующее решение примут органы власти или местного самоуправления. Ответы на все вопросы, которые могут возникнуть в связи с переводом на удаленку, мы подготовили в этом материале.

