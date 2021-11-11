«Они могут стать даже фиолетового оттенка»: как ковид поражает кончики пальцев рук и ног — объяснение врача

Она добавила, что постковидной синдром длится долго и очень много заболеваний, которые обостряются, в том числе и кожные.



— При ковиде поражаются брови, волосы, ресницы, ногти, поскольку идет дефицит витаминов. И хорошо, если это связано только с дефицитом витаминов, а есть заболевания волос аутоиммунного характера, где мы не сможем витаминами справиться. Очень тяжело восстанавливать волосы после коронавируса. Восстановление 6–9 месяцев даже при легкой степени болезни. Брови и ресницы немного побыстрее. Мы делаем трихоскопию, собираем анамнез, общетерапевтическое обследование. Нужно железо, цинк, витамин Д, в некоторых случаях кремний, смотрим гормоны щитовидной железы. Без обследований нельзя просто рекомендовать пить железо или другой микроэлемент, — добавила врач.

Дерматовенеролог посоветовала всем, кто перенес коронавирус, обязательно пройти реабилитацию.