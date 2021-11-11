11 ноября четверг
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 5/10
usd 70.69
eur 81.79
Тема дняНазвана причина смерти блогера из Новосибирска
Все новости
Все новости

«Они могут стать даже фиолетового оттенка»: как ковид поражает кончики пальцев рук и ног — объяснение врача

При постковидном синдроме обостряются кожные заболевания

2 576
23Обсудить

Поделиться

Дерматовенеролог посоветовала всем, кто перенес коронавирус, обязательно пройти реабилитацию

Дерматовенеролог посоветовала всем, кто перенес коронавирус, обязательно пройти реабилитацию

Поделиться

Ковид может привести к изменению цвета кончиков пальцев

Главный дерматовенеролог НСО рассказала о том, как ковид проявляется на коже и сколько займет лечение волос и ногтей после заболевания.

— Дерматологи, наверное, первые описали все кожные проявления при ковиде. Их очень много, — рассказала главный дерматовенеролог Новосибирской области Виктория Онипченко. — Это и крапивница, и отек Квинке, и токсикодермия, есть и специфические поражения кончиков пальцев ног и рук, покраснения. Это токсическое воздействие на стенки сосудов. Причем они бывают с фиолетовым оттенком. Это бывает и не только при ковиде.

Она добавила, что постковидной синдром длится долго и очень много заболеваний, которые обостряются, в том числе и кожные.

— При ковиде поражаются брови, волосы, ресницы, ногти, поскольку идет дефицит витаминов. И хорошо, если это связано только с дефицитом витаминов, а есть заболевания волос аутоиммунного характера, где мы не сможем витаминами справиться. Очень тяжело восстанавливать волосы после коронавируса. Восстановление 6–9 месяцев даже при легкой степени болезни. Брови и ресницы немного побыстрее. Мы делаем трихоскопию, собираем анамнез, общетерапевтическое обследование. Нужно железо, цинк, витамин Д, в некоторых случаях кремний, смотрим гормоны щитовидной железы. Без обследований нельзя просто рекомендовать пить железо или другой микроэлемент, — добавила врач.

Дерматовенеролог посоветовала всем, кто перенес коронавирус, обязательно пройти реабилитацию.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Вчера в Новосибирской области расширили список для обязательной вакцинации. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Роспотребнадзора. Теперь вакцинироваться нужно курьерам и сотрудникам гостиниц.

В Новосибирске теперь даже на корпоративы в ресторанах потребуются QR-коды. Бизнесмены рассказали НГС, чем грозит введение QR-кодов в общепите. На этой неделе многие жители России, в том числе новосибирцы, обнаружили, что их QR-коды оказались просрочены из-за обновления на «Госуслугах». Если у вас нет кода, то есть еще несколько вариантов, как попасть на мероприятие.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

коронавирускоронавирус в Новосибирскевакцинация от COVID-19
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...