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Тема дняКому надо сделать прививку до 17 января? Список
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В Новосибирской области расширили список категорий для обязательной вакцинации против ковида

Им нужно будет завершить курс вакцинации к 17 января

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Сейчас в регионе можно привиться в поликлинике или специальном пункте вакцинации. Их список есть на интерактивной <a href="https://antivirus.nso.ru/map" class="io-leave-page _" target="_blank">карте</a>

Сейчас в регионе можно привиться в поликлинике или специальном пункте вакцинации. Их список есть на интерактивной карте

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В Новосибирской области расширили список для обязательной вакцинации. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Роспотребнадзора. Теперь вакцинироваться нужно курьерам и сотрудникам гостиниц.

— Внести дополнительные категории (группы) граждан в перечень подлежащих иммунизации: деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы, общежития, хостелы); доставка населению продовольственных, непродовольственных товаров, продукции общественного питания, — говорится в постановлении главного санитарного врача региона.

Представители этих профессий должны привиться до 17 декабря первым компонентом и до 17 января — вторым. Если они не вакцинируются в эти сроки, работодатель может отстранить их от работы.

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За нарушения требования по обязательной вакцинации предусмотрены штрафы по статье 6.3 КоАП: от 50 до 150 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, от 200 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

12 октября вышло постановление главного санитарного врача Новосибирской области об обязательной вакцинации некоторых граждан. Прежде всего они коснулись общественного питания и других видов сервиса.

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коронавирус в Новосибирске
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