Месяц до обязательной вакцинации в Новосибирске. Что будут делать работодатели? Блиц-опрос бизнесменов

«Заставить сотрудника вакцинироваться — не в нашей власти»

Артур Ганагин (рестораны Дениса Иванова)



— Введение QR-кодов и обязательную вакцинацию мы считаем мерами избыточными, вредящими отрасли, которая и так сейчас испытываете дефицит кадров на уровне 35–40%. Мы можем убеждать, просвещать, но заставить сотрудника вакцинироваться — не в нашей власти. Если по какой-то причине человек не хочет этого делать, он просто уволится и уйдет работать в другую сферу.

При этом нужно заметить, что если спокойно объяснять сотрудникам пользу вакцинации и создавать для нее условия, то проблем не возникает. Мы, например, в Москве давали возможность людям во время рабочего дня сходить в ближайший пункт вакцинации, где не было очереди, и люди этой возможностью пользовались. В результате в Москве у нас вакцинированных уже больше 60%. В Новосибирске меньше, потому что и вакцину поставить у нас бывает сложнее.



Но мы думаем, что всё равно эти меры не имеют смысла, пока в принципе не вакцинирована большая часть населения. Поэтому решили внести посильный вклад. Каждый участник нашей программы лояльности может получить 1000 бонусных баллов (что эквивалентно 1000 рублям) на свой бонусный счет при предъявлении действующего сертификата о вакцинации. Для этого, правда, придется отправить заявку на почту бонусной программы. Зато потратить баллы можно будет в течение года.