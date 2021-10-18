Месяц до обязательной вакцинации в Новосибирске. Что будут делать работодатели? Блиц-опрос бизнесменов

Сотрудники новосибирского общепита не хотят вакцинироваться от ковида
Новосибирские власти объявили о введении обязательной вакцинации для отдельных групп граждан и новых ограничениях при посещении массовых мероприятий. Нововведения коснутся, прежде всего, общественного питания и других видов сервиса. Как признают представители отрасли, самого неприятного для них пока не случилось — поесть в ресторане можно будет и дальше без предъявления QR-кода (такие ограничения уже приняты в некоторых регионах). О том, как рестораторы восприняли новые ограничения и насколько сложно им будет добиться 100% вакцинации сотрудников, узнал обозреватель НГС Стас Соколов.
«Заставить сотрудника вакцинироваться — не в нашей власти»
Артур Ганагин (рестораны Дениса Иванова)
— Введение QR-кодов и обязательную вакцинацию мы считаем мерами избыточными, вредящими отрасли, которая и так сейчас испытываете дефицит кадров на уровне 35–40%. Мы можем убеждать, просвещать, но заставить сотрудника вакцинироваться — не в нашей власти. Если по какой-то причине человек не хочет этого делать, он просто уволится и уйдет работать в другую сферу.
При этом нужно заметить, что если спокойно объяснять сотрудникам пользу вакцинации и создавать для нее условия, то проблем не возникает. Мы, например, в Москве давали возможность людям во время рабочего дня сходить в ближайший пункт вакцинации, где не было очереди, и люди этой возможностью пользовались. В результате в Москве у нас вакцинированных уже больше 60%. В Новосибирске меньше, потому что и вакцину поставить у нас бывает сложнее.
Но мы думаем, что всё равно эти меры не имеют смысла, пока в принципе не вакцинирована большая часть населения. Поэтому решили внести посильный вклад. Каждый участник нашей программы лояльности может получить 1000 бонусных баллов (что эквивалентно 1000 рублям) на свой бонусный счет при предъявлении действующего сертификата о вакцинации. Для этого, правда, придется отправить заявку на почту бонусной программы. Зато потратить баллы можно будет в течение года.
«С сотрудниками общались, особых противников нет»
Андрей Коротышев («Мишико», La Trenta)
— Пока никаких разъяснений, как будут действовать новые требования, мы не получили. Что касается сотрудников, то у нас часть уже привиты, часть переболели. С последними есть такая сложность, что если человек не болел серьезно и не обращался к врачу, но потом получил тест на антитела, то непонятно, как он может получить сертификат переболевшего. Был же период, когда врачи на вызовы-то не успевали ходить, то никто не делал тестов на дому. И единственная возможность получить QR-код сейчас для такого человека — поставить прививку.
С сотрудниками мы уже общались на эту тему, вроде особых противников нет. Когда поднялась шумиха по поводу введения QR-кодов, то большинство из тех, кто не вакцинировался в июне, так и говорили: пока ничего колоть не будем, а вот если заставят и от этого будет зависеть работа, то пойдем.
«Вакцинировался сам, чтобы быть примером для коллектива»
Алексей Нагибин (Coffee Collective)
— Ожиданий введения (или невведения) QR-кодов для посетителей не было. Эта ситуация находится вне зоны нашего влияния, так что мы стараемся на этом не концентрироваться. Что касается вакцинации коллектива, то многие из нас уже вакцинированы. Методы, направленные на предотвращение распространения вируса, — это благо цивилизации. И ими надо пользоваться, эффективность таких методов доказана научно.
Принудительность мне, конечно, совсем не нравится, но мы живем в обществе, а это определенно накладывает обязательства, в том числе в виде ответственности. Вакцины считаю достижением ученых и благом цивилизации, способным помогать нам защищаться от ошибок, которые во многом тоже возникают в результате действий или бездействий человека.
Никто из коллег данную новость не воспринял негативно, все планируем вакцинироваться в установленные законом сроки. Сам я вакцинировался в июле и второй компонент поставил в августе, чтобы быть примером для коллектива в этом деле.
«Все привьются»
Григорий Морозов (Schulz, Old Pub, FRY)
— Как показала практика, желающих добровольно прививаться очень мало. Но период отрицания уже пройден, поэтому сейчас, когда это стало обязательным, все привьются. Хотя нельзя забывать про рынок поддельных сертификатов.
«Это личное дело каждого»
Анна Сидевич (Кейтеринг Анны Сидевич)
— Для нас повышенные требования не новость. Мы занимаемся обслуживанием мероприятий, и заказчик может требовать и 100% вакцинации сотрудников, которых мы для этого направляем, и ПЦР-тесты. И сейчас, видимо, будет похожая история.
Мы провели собрание и проинформировали сотрудников, что обязательно вакцинироваться и получить QR-код. Областное Министерство промышленности здесь нам помогает — через них можно организовать вакцинацию централизованно: выбрать пункт и назначить время. Но мы этим решили не пользоваться, потому что пунктов сейчас достаточно и люди будут вакцинироваться там, где им удобнее.
Есть сотрудники, которые вакцинироваться не хотят по каким-то своим соображениям. С ними придется общаться. Сама я считаю, что это личное дело каждого. Нельзя его заставлять, человек должен сам принять решение. Слишком много разных точек зрения на этот вопрос. Самое существенное возражение — насколько вообще эффективна вакцина против вируса, который постоянно мутирует? Я вот прививки от гриппа сама не ставлю, потому что по своему окружению вижу, что люди могут и с прививками болеть, и без них быть здоровыми. Здесь всё зависит от иммунитета.
«60% уже привиты»
Олег Ионко (Drovamuka, «Аджикинежаль» и т. д.)
— Мы пока даже не планировали возможные действия в условиях обязательных QR-кодов для посетителей и пока не понимаем, сможет ли это работать в Новосибирске. В Москве был коллапс. Привитых в наших ресторанах около 60%, 20% или переболели, или отвод имеют и еще 20% идейных диссидентов. 100% абсолютно нереально, особенно если много иностранцев.
«Ждали более радикальных мер»
Владислав Дорошенко («Хамовники», «Курагадиван», Morricone и другие)
Безусловно, с учетом текущей динамики заболеваний мы ожидали более радикальных мер. С другой стороны, запретить поездки в автобусах или метро гораздо эффективнее запрета ресторанов. Что касается вакцинации сотрудников, то мы и так к этому стремимся, во многих ресторанах процент вакцинации более 60% уже. В силу противоречивой политики государства по вопросу вакцинации люди относятся совершенно диаметрально к данному вопросу — есть и сторонники, и противники. Объективно, что люди недооценивают угрозу повторного заболевания.
О том, что делать самим сотрудникам, если они не успеют получить QR-код в указанный в постановлении губернатора срок, читайте в специальной инструкции.