«Прививка и перенесенная болезнь не спасут от заражения»: 13 вопросов врачу о новых симптомах и последствиях ковида

У каждого третьего новосибирца после перенесенного ковида выпадают волосы
Ситуация с коронавирусом обостряется: в регионе вводят систему QR-кодов, заболевших и умерших с каждым днем всё больше, но новосибирцы, судя по результатам опроса НГС, всё равно не торопятся делать прививку. Мы пригласили в редакцию НГС Татьяну Овсянникову — главного врача многопрофильной клиники для всей семьи «1+1». Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко поговорила с ней о том, что сейчас происходит с пациентами, какие новые симптомы появились у коронавируса, какие из них больше характерны для нашумевшего «дельта»-штамма и как отличить ОРВИ от ковида, если симптомы стали еще больше похожи между собой. Также мы задали врачу вопросы, которые прислали в редакцию читатели. Публикуем расшифровку беседы.
— С одной стороны, к коронавирусу почти за два года все в какой-то степени привыкли, но с другой — каждый день мы узнаем о нём что-то новое. Как думаете, станет ли он однажды привычным сезонным заболеванием, как, например, ОРВИ?
— В 2020 году, когда только появились первые случаи коронавируса, мы считали, что скоро победим: один раз переболел и больше не будешь. Но в скором времени оптимизм перешел в пессимизм. Мы поняли, что с коронавирусом будем жить всю оставшуюся жизнь и болеть придется довольно часто. Ни прививка, ни перенесенное заболевание, ни количество антител не обезопасят нас от заражения. Мы уже видим повторные заражения и у привитых, и у пациентов с большим уровнем антител.
Ещё в 1995 году в перечне особо опасных инфекций звучал коронавирус. Мы пережили птичий грипп, свиной — это всё подтипы коронавируса. Последние работы показали, что сейчас есть 16 тысяч мутаций у коронавируса: они меняют саму структуру вируса, а значит, наши антитела, которые есть, не работают. Заражение может произойти в любое время.
Эксперты посчитали, что каждые 16 месяцев мы с вами будем болеть в разной степени тяжести. Учитывая, что мы не знаем качество нашего иммунитета и то, какой штамм будет следующим, прививка хотя бы поможет облегчить течение заболевания. То, что мы будем болеть сезонно, вне сомнения.
— Как поменялись симптомы коронавируса? Есть ли новые, которых не было в 2020 году?
— Каждый появляющийся подтип вируса приносит новые симптомы. Когда пандемия начиналась, то в 99% случаев терялось обоняние, и мы уже понимали, что у человека коронавирус. Сегодня, по статистике, только 57% заболевших имеют нарушения вкуса и обоняния.
Основные симптомы — это повышение температуры, повышенная утомляемость, сухой кашель, недостаточность дыхания или одышка, заложенность носа. Но сейчас вирус, который мы называем индийским («дельта»-тип), принес нам новый симптом — насморк, который бывает при всех ОРВИ.
Насчитывается более 200 острых респираторных вирусных инфекций, что, соответственно, не дает нам возможности точно без лабораторной диагностики дифференцировать ОРВИ и ковид. Как сказал шоумен от медицины доктор Комаровский, если у человека пропало обоняние, то это 99% ковид. Поэтому если вы приходите к врачу с жалобами на насморк, боли в горле, повышение температуры, то в любом случае должны сделать диагностику на коронавирус.
— Получается, без лабораторных исследований теперь вообще сложно понять, коронавирус это или ОРВИ...
— ОРВИ — это совокупность большого количества вирусов, например аденовирусов. На сегодняшний день наиболее тяжелые варианты коронавируса — это «альфа», «гамма», «бета» и «дельта». Симптомов у них много, и нет специфического для каждого из них. С недавнего времени мы все боремся с индийским штаммом, который достаточно часто может вызывать еще и расстройство ЖКТ. Половина пациентов не сдает ПЦР, но мы ставим им диагноз «коронавирусная инфекция» по симптомам — отсутствие вкуса и обоняния, температура выше 38, повышенная утомляемость, боль в горле.
— Какие еще отличительные симптомы есть у «дельты»?
— У «дельты» есть симптомы со стороны ЖКТ, которые составляют 38%, есть редкие случаи головных болей, головокружения. По статистике, которую мне удалось найти, это порядка 10–12%. Сыпь сейчас проявляется у 7–10% заболевших. Самое неприятное, что теперь эти симптомы сохраняются более длительный период.
Раньше пациенты редко жаловались на выпадение волос, а сейчас на стадии выздоровления практически у 30% заболевших оно появляется, и волос долго восстанавливается. Это из-за нарушения микроциркуляции. Об этом писали новосибирские ученые из Института терапии еще в 2020 году. Сейчас не всегда бывают ухудшения со стороны дыхательной системы — в зависимости от тяжести заболевания.
— Читатель просит прокомментировать его ситуацию. «Переболели два человека в семье по одному и тому же сценарию с разницей в неделю: сначала воспалилась носоглотка, сильно чихали, был насморк, поднялась температура до уровня 37,2 (периодически снижалась до 36,9) и держалась три дня. Затем температура нормализовалась, а насморк еще задержался на несколько дней. Это ОРВИ или коронавирус?»
— Сейчас считается, что у ОРВИ течение более легкое и короткое. Если человек болеет больше недели, то, вероятнее, у него ковид, но мы должны подтвердить это антителами или ПЦР. Но есть особенность — теперь ранние антитела к коронавирусу могу возникать вместе с поздними. Они могут появиться не на второй неделе, как раньше, а на четвертой, пятой — вместе с поздними. То есть становится сложнее определить давность заболевания. Поэтому если мы хотим судить по антителам, то должны проводить одномоментную диагностику иммуноглобулинов M и G. Клинических исследований, объясняющих, что дело в «дельте», не было, но на практике видно, что так происходит с момента его появления в России.
— Еще один читатель спрашивает: могут ли при ОРВИ пропасть запахи, но тест на антитела М при этом отрицательный?
— Тест на антитела M не показателен. А при гайморитах, синуситах действительно может пропасть запах, но на фоне терапии он быстро восстанавливается, в отличие от ковида, при котором это может растянуться на 12 месяцев. Лабораторные показатели не говорят о том, что мы перенесли или не перенесли инфекцию, но мы должны на них опираться.
— Почему людям, которые сделали прививки, не объясняют, что они всё равно опасны для общества и должны носить маски? Ведь они так же могут заразиться и заразить других, просто болеют легко.
— Да, после вакцинации в любом случае важно придерживаться мер безопасности: носить маски, причем как вакцинированным, так и невакцинированным. Это не спасет нас от заражения, но предотвратит распространение вируса, если ты сам болен. Я думаю, что это связано с российским менталитетом: многие считают, что они бессмертные, поэтому не придерживаются этих правил. Основной путь передачи коронавируса всё же воздушно-капельный.
— Читательница пишет: «Знакомый привился "Спутником" два месяца назад. Я переболела год назад. Две недели назад мы вместе сдали количественный анализ на антитела: у знакомого — 120, а у меня — 481. Так как я переболела больше чем полгода назад, то меня призывают ставить прививку. Объясните, пожалуйста, зачем мне ставить прививку?»
— У меня четыре сотрудника, имеющие более высокий уровень антител, повторно заболели, но не так тяжело, как в первый раз. К тому же у нас разные штаммы: сначала был один и одни антитела, потом — другие. Мы стали пессимистами, поэтому гарантии, что человек не заболеет, нет. Нигде в мире не смотрят на титр антител, а рекомендуют ревакцинацию через полгода после перенесенного заболевания и прививки.
Ревакцинация возрастных пациентов сейчас идет «Спутником Лайт», но одна проблема — он не подходит, как правило, для выезда за границу. Я считаю, что нужно ревакцинироваться той же вакциной, которой и прививался. Лучше две дозы.
Между вакцинами против ковида и против гриппа должен быть перерыв 30 дней.
— А можете рассказать о личном опыте: вы болели, вакцинировались?
— Да, я болела в январе 2020 года и вакцинировалась в этом году вакциной «Спутник V». Сейчас буду делать ревакцинацию.
— Читатель пишет, что у первой группы крови сильный иммунитет. Он не знает, что такое грипп или ОРВИ — уж очень редко болеет. Как вы относитесь к этой гипотезе?
— К этой гипотезе я не сильно хорошо отношусь, но есть исследования американцев о том, что наиболее подвержены заражению коронавирусом пациенты со второй группой крови, в отличие от трех остальных. Но говорить о том, что иммунитет у первой группы крови сильнее, нельзя — нет таких данных. Может, дело в том, что людей со второй группой крови в мире значительно больше.
— Сколько в среднем сейчас длится лонг-ковид?
Лонг-ковид — постковидный синдром, долгосрочные последствия перенесенного коронавируса. Когда человек уже вылечился от коронавирусной инфекции, но продолжает испытывать какие-то симптомы.
— Мы разделяем острую стадию и лонг-ковид. Из острой стадии можно выйти быстро, но всё зависит от тяжести заболевания. Если тяжелая стадия, то человек может болеть и два-три месяца. Тяжелая степень на сегодняшний день не поддается выраженной коррекции. Мы видим, что тяжелых стало несколько меньше. Может, оттого, что мы стали умнее, появилась вакцинация, которая снижает степень тяжести, но не избавляет от нее.
— Какие последствия коронавируса сейчас распространены?
— Раньше считалось, что длительность течения постковидного синдрома — 12 недель, а сейчас более 6 месяцев и до 12. Симптомы практически у всех разные. Сейчас часто возникают симптомы, связанные с мозговыми нарушениями: снижение внимания, памяти и так далее. И всё это в последующем отразится на нашем здоровье.
Это может быть еще и слабость, повышенная утомляемость, боли в мышцах, усиление депрессивных синдромов. Мы в клинике заметили, что к женщинам, когда-то имевшим нарушения менструального цикла, они вновь возвращаются, усугубляется синдром менструального напряжения, климатерический синдром — у женщин после 40 лет. Чаще стали проявляться проблемы со стороны ЖКТ... Сейчас каждая специальность находит свои точки приложения для лечения постковидного синдрома. При ковиде поражаются все органы и системы.
— Никто не знает, каким будет следующий штамм, но до этого мы видели, что они становились всё агрессивнее и агрессивнее. На ваш взгляд, следующий может быть еще более опасным?
— Я готовилась к этому эфиру, почитала мнения вирусологов: они не предполагают, что будет более агрессивный штамм, потому что сейчас «дельта» находится на некоем плато и будет оставаться на нём длительный период. В последнее время ВОЗ вновь обсуждает проведение исследований о возникновении вируса — возможно, он всё-таки искусственно выведен. Уж больно быстро мутирует.
Если мы будем применять меры безопасности и беречь друг друга, то, думаю, новую волну мы переживем лучше, чем предыдущие.
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