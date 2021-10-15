«Прививка и перенесенная болезнь не спасут от заражения»: 13 вопросов врачу о новых симптомах и последствиях ковида

— С одной стороны, к коронавирусу почти за два года все в какой-то степени привыкли, но с другой — каждый день мы узнаем о нём что-то новое. Как думаете, станет ли он однажды привычным сезонным заболеванием, как, например, ОРВИ?



— В 2020 году, когда только появились первые случаи коронавируса, мы считали, что скоро победим: один раз переболел и больше не будешь. Но в скором времени оптимизм перешел в пессимизм. Мы поняли, что с коронавирусом будем жить всю оставшуюся жизнь и болеть придется довольно часто. Ни прививка, ни перенесенное заболевание, ни количество антител не обезопасят нас от заражения. Мы уже видим повторные заражения и у привитых, и у пациентов с большим уровнем антител.



Ещё в 1995 году в перечне особо опасных инфекций звучал коронавирус. Мы пережили птичий грипп, свиной — это всё подтипы коронавируса. Последние работы показали, что сейчас есть 16 тысяч мутаций у коронавируса: они меняют саму структуру вируса, а значит, наши антитела, которые есть, не работают. Заражение может произойти в любое время.