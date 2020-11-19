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Число смертельных пневмоний в 2020 году выросло. От чего еще умирают новосибирцы — три наглядные картинки

Мы сравнили показатели 2010, 2019 и 2020 годов

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Основные причины смертности за десять лет не изменились

Основные причины смертности за десять лет не изменились

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В Новосибирске выросло число смертельных пневмоний

В 2020 году в Новосибирске увеличилось число умерших от пневмонии. Об этом стало известно из данных за 2010, 2019 годы и за 9 месяцев 2020 года — их собрал Новосибирскстат.

В 2010 и в 2019 годах количество умерших от пневмонии составляло 1,8% от общего числа умерших. Десять лет назад от пневмонии скончалось 332 человека, а общее число умерших составило 18 243 человека. В 2019 году количество умерших снизилось — 331 человек, общее число умерших составило 18 544 человека.

В 2020 году, по данным за 9 месяцев, от пневмонии скончалось 2,3% от общего числа умерших. С начала года по сентябрь в регионе зарегистрирована смерть 15 427 человек. В Новосибирскстате уточнили, что точное число новосибирцев, умерших от пневмонии за 9 месяцев 2020 года, составило 361.

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Мы собрали в трех картинках данные по разным видам смертности в НСО за три разных года — смотрим, какие доли занимали разные виды смерти в статистике.

Согласно данным, чуть больше половины всех умерших жителей Новосибирской области скончались из-за болезней системы кровообращения. Второе место по числу смертей занимали новообразования. Эти показатели были похожими во все годы.

В 2010 году больше 56% скончались из-за болезней систем кровообращения, среди которых ишемическая болезнь сердца и&nbsp;острые нарушения мозгового кровообращения

В 2010 году больше 56% скончались из-за болезней систем кровообращения, среди которых ишемическая болезнь сердца и острые нарушения мозгового кровообращения

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На третьем месте стоят внешние причины (убийства, самоубийства, несчастные случаи, связанные с транспортным движением или вызванные утоплением и отравлением). За десять лет этот показатель снизился в два раза по сравнению с 2010 годом. В 2019 году внешние причины смертности составили 6,6% от всех случаев, а в 2020 году количество снизилось до 5,1%.

На четвертом месте на протяжении десяти лет находятся болезни органов пищеварения.

В 2019 году увеличился процент смертности от новообразований

В 2019 году увеличился процент смертности от новообразований

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В 2010 и в 2019 годах 1,8% всех случаев смерти была пневмония. Но за первые 10 месяцев 2020 года от пневмонии умерло намного больше — 2,3% всех случаев смерти.

Смертность от туберкулеза всех форм снизилась за десять лет с 2,1% до 0,8% от всех умерших новосибирцев<br>

Смертность от туберкулеза всех форм снизилась за десять лет с 2,1% до 0,8% от всех умерших новосибирцев

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Смертность от болезней нервной системы выросла с 0,6% до 3,5% в 2019 году, но в 2020 году снизилась до 1,9%.

СЮЖЕТ

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Также из информации аналитиков стало известно, что смертность от ВИЧ с 0,3% в 2010 году выросла до 3,2% всех случаев смерти в 2019 году. В 2020 году показатель снизился до 2,2% от всех умерших.

В Новосибирскстате уточнили, что в 2010 году от ВИЧ умерли 50 человек. В 2019 году наблюдается резкий скачок по сравнению с 2010 годом — 591 человек. А в 2020 году за январь — сентябрь от ВИЧ умерло 345 человек.

В сентябре Росстат сообщил, что в России резко увеличилась смертность от коронавируса. А в октябре в Новосибирской области резко подскочила смертность — в регионе умерло на 37% жителей больше, чем в прошлом году за этот же месяц.

Также Владимир Путин объяснил, почему в России увеличивается число смертей от коронавируса. По словам президента, изменения в статистике связаны с фиксацией причин смерти.

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COVID-19Новосибирскпричины смертикоронавирус
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