Число смертельных пневмоний в 2020 году выросло. От чего еще умирают новосибирцы — три наглядные картинки

В Новосибирске выросло число смертельных пневмоний
В 2020 году в Новосибирске увеличилось число умерших от пневмонии. Об этом стало известно из данных за 2010, 2019 годы и за
В 2010 и в 2019 годах количество умерших от пневмонии составляло 1,8% от общего числа умерших. Десять лет назад от пневмонии скончалось 332 человека, а общее число умерших составило
В 2020 году, по данным за 9 месяцев, от пневмонии скончалось 2,3% от общего числа умерших. С начала года по сентябрь в регионе зарегистрирована смерть
Мы собрали в трех картинках данные по разным видам смертности в НСО за три разных года — смотрим, какие доли занимали разные виды смерти в статистике.
Согласно данным, чуть больше половины всех умерших жителей Новосибирской области скончались из-за болезней системы кровообращения. Второе место по числу смертей занимали новообразования. Эти показатели были похожими во все годы.
На третьем месте стоят внешние причины (убийства, самоубийства, несчастные случаи, связанные с транспортным движением или вызванные утоплением и отравлением). За десять лет этот показатель снизился в два раза по сравнению с 2010 годом. В 2019 году внешние причины смертности составили 6,6% от всех случаев, а в 2020 году количество снизилось до 5,1%.
На четвертом месте на протяжении десяти лет находятся болезни органов пищеварения.
В 2010 и в 2019 годах 1,8% всех случаев смерти была пневмония. Но за первые
Смертность от болезней нервной системы выросла с 0,6% до 3,5% в 2019 году, но в 2020 году снизилась до 1,9%.
Также из информации аналитиков стало известно, что смертность от ВИЧ с 0,3% в 2010 году выросла до 3,2% всех случаев смерти в 2019 году. В 2020 году показатель снизился до 2,2% от всех умерших.
В Новосибирскстате уточнили, что в 2010 году от ВИЧ умерли 50 человек. В 2019 году наблюдается резкий скачок по сравнению с 2010 годом — 591 человек. А в 2020 году за январь — сентябрь от ВИЧ умерло 345 человек.
В сентябре Росстат сообщил, что в России резко увеличилась смертность от коронавируса. А в октябре в Новосибирской области резко подскочила смертность — в регионе умерло на 37% жителей больше, чем в прошлом году за этот же месяц.
Также Владимир Путин объяснил, почему в России увеличивается число смертей от коронавируса. По словам президента, изменения в статистике связаны с фиксацией причин смерти.