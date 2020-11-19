Число смертельных пневмоний в 2020 году выросло. От чего еще умирают новосибирцы — три наглядные картинки

В 2020 году в Новосибирске увеличилось число умерших от пневмонии. Об этом стало известно из данных за 2010, 2019 годы и за 9 месяцев 2020 года — их собрал Новосибирскстат.

В 2010 и в 2019 годах количество умерших от пневмонии составляло 1,8% от общего числа умерших. Десять лет назад от пневмонии скончалось 332 человека, а общее число умерших составило 18 243 человека. В 2019 году количество умерших снизилось — 331 человек, общее число умерших составило 18 544 человека.