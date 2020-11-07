Росстат: в России на четверть выросла смертность от коронавируса

В сентябре в России резко увеличилась смертность от коронавируса. Об этом сообщает Росстат.
По его данным, в сентябре умерло на четверть больше людей, чем в августе. Всего в опубликованной статистике в качестве причины смерти COVID-19 был выявлен у 9798 человек. Как основная причина смерти — у 5199 человек, у 870 из них коронавирус пока не был идентифицирован, но является вероятной причиной смерти. Не основной причиной смерти COVID-19 стал у 4599 человек, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений у 1401 из них.
При этом ранее Росстат сообщал, что в августе смертность от коронавируса в стране снизилась.
Всего, по данным на 6 ноября, с начала пандемии в России заболели