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Росстат: в России на четверть выросла смертность от коронавируса

Служба государственной статистики сравнила данные за сентябрь и август

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С начала пандемии от COVID-19 в России скончались 29 887 человек

С начала пандемии от COVID-19 в России скончались 29 887 человек

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В сентябре в России резко увеличилась смертность от коронавируса. Об этом сообщает Росстат.

По его данным, в сентябре умерло на четверть больше людей, чем в августе. Всего в опубликованной статистике в качестве причины смерти COVID-19 был выявлен у 9798 человек. Как основная причина смерти — у 5199 человек, у 870 из них коронавирус пока не был идентифицирован, но является вероятной причиной смерти. Не основной причиной смерти COVID-19 стал у 4599 человек, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений у 1401 из них.

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При этом ранее Росстат сообщал, что в августе смертность от коронавируса в стране снизилась.

Всего, по данным на 6 ноября, с начала пандемии в России заболели 1 733 440 человек, скончались 29 887 пациентов, выздоровели 1 296 124 человека.

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Росстаткоронавирус в Россиисмертность от COVID-19
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