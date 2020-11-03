Больше на тысячу человек: в Новосибирской области в октябре резко подскочила смертность

В Новосибирской области в октябре резко подскочила смертность
Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало статистику за октябрь 2020 года — сколько в регионе было сделано записей о смерти, свадьбах и разводах. Количество умерших в этом месяце резко выросло — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их стало больше на 27%.
Если в 2019 году в регионе было зафиксировано 3118 записей о смерти, то в этом году их стало на 1161 больше. Всего в октябре 2020 года в Новосибирской области скончались 4279 человек.
При этом в регионе снизилась рождаемость. В этом октябре родилось 2590 человек, в прошлом — 2820.
Также управление собрало статистику по разводам. В октябре 2020 года распалось 1389 семей, в прошлом году — 1283. Зарегистрировано браков в октябре 2020 года — 1619, в 2019 году — 1790.
Но есть и хорошие новости. Уровень смертности среди младенцев снизился на 25% за 4 года. За 10 лет население Новосибирской области увеличилось на