Больше на тысячу человек: в Новосибирской области в октябре резко подскочила смертность

Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало статистику за октябрь 2020 года — сколько в регионе было сделано записей о смерти, свадьбах и разводах. Количество умерших в этом месяце резко выросло — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их стало больше на 27%.



Если в 2019 году в регионе было зафиксировано 3118 записей о смерти, то в этом году их стало на 1161 больше. Всего в октябре 2020 года в Новосибирской области скончались 4279 человек.