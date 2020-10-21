Путин объяснил, почему в России растет количество смертей от COVID-19

Владимир Путин объяснил, почему в России увеличивается число смертей от коронавируса. По словам президента, изменения в статистике связаны с фиксацией причин смерти.
— Смертность у нас, к сожалению, подросла от ковида по сравнению с весной, но специалисты говорят, что это связано еще и с тем, что начали более тщательно фиксировать причины смертности, — цитирует Владимира Путина ТАСС.
Президент добавил, что «общая смертность упала почти в два раза по сравнению с весной» и это «основной показатель состояния системы здравоохранения». Он также заявил, что правительство не планирует вводить тотальные ограничения из-за коронавируса.
Сегодня в России было зафиксировано максимальное число смертей от COVID-19 за сутки — 317 случаев. Днем ранее скончались 269 человек. Всего за период эпидемии, по данным оперштаба, коронавирус стал причиной смерти 24 952 человек. По данным Росстата, максимальное число смертей от гриппа и ОРВИ в год за последние пять лет — 1079. От пневмонии в прошлом году умерли 23 912 человек.
Число ежедневно регистрируемых случаев заражения коронавирусом растет с конца августа. Вчера количество выявленных за сутки случае превысило 16 тысяч — впервые с начала эпидемии.