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Тема дняПоследствия коронавируса: истории переболевших

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В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 177 человек

В реанимации находятся 312 пациентов

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Из больниц за время пандемии выписали&nbsp;<nobr class="_">13 651</nobr> пациента

Из больниц за время пандемии выписали 13 651 пациента

В Новосибирской области за сутки коронавирус обнаружили у 177 человек, общее число заболевших составило 16 398 пациентов.

— По ковиду. За всё время наблюдения зарегистрировано 16 398 пациентов с ковидом. Выписан с выздоровлением 13 651 человек. За последние сутки выявлено 177 случаев коронавирусной инфекции. Количество пациентов в отделениях реанимации — 312, из них на искусственной вентиляции лёгких — 72 человека, — сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Министр добавил, что система здравоохранения работает в напряженном режиме.

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У людей, которые переболели ковидом в первую волну, сохраняются последствия этой болезни. Они рассказали НГС, как чувствуют себя после перенесённого заболевания.

Поздно вечером в прошлую пятницу у ковидного госпиталя заметили большую очередь из машин скорой помощи. Позже в Минздраве объяснили, почему автомобилей было так много.

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