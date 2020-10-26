В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 177 человек

В Новосибирской области за сутки коронавирус обнаружили у 177 человек, общее число заболевших составило 16 398 пациентов .

— По ковиду. За всё время наблюдения зарегистрировано 16 398 пациентов с ковидом. Выписан с выздоровлением 13 651 человек . За последние сутки выявлено 177 случаев коронавирусной инфекции. Количество пациентов в отделениях реанимации — 312, из них на искусственной вентиляции лёгких — 72 человека, — сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Министр добавил, что система здравоохранения работает в напряженном режиме.