В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 177 человек

В Новосибирской области за сутки коронавирус обнаружили у 177 человек, общее число заболевших составило
— По ковиду. За всё время наблюдения зарегистрировано
Министр добавил, что система здравоохранения работает в напряженном режиме.
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У людей, которые переболели ковидом в первую волну, сохраняются последствия этой болезни. Они рассказали НГС, как чувствуют себя после перенесённого заболевания.
Поздно вечером в прошлую пятницу у ковидного госпиталя заметили большую очередь из машин скорой помощи. Позже в Минздраве объяснили, почему автомобилей было так много.