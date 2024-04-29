Стало известно, когда в России начнут рассылать электронные повестки: главные новости за 28 апреля

Стоит призывнику не увидеть электронную повестку в течение 20 дней с момента ее прихода, его ждут большие неприятности Источник: Роман Данилкин / 63.RU











В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 28 апреля.



Электронные повестки начнут рассылать с 1 ноября

С 1 ноября 2024 года россиянам начнут рассылать электронные повестки через «Госуслуги». Соответствующее постановление опубликовано на портале правовых актов.

После авторизации через сервис военнообязанный сможет просматривать данные о себе в «Едином реестре воинского учета» и «Реестре повесток». Повестка будет считаться врученной по истечении 7 дней после размещения в реестре. Сам реестр будет содержать 50 пунктов со сведениями о лицах, состоящих на учете в военкомате.

Если призывник не явится в военкомат в течение 20 дней после получения повестки, в отношении него будут вводиться ограничения, включая запрет на выезд из страны и оформление загранпаспорта, на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и самозанятого, а также частичный запрет на операции с недвижимостью.

Рокеров из «Коррозии металла» задержали и оштрафовали

Концерт группы «Коррозия металла» в Нижнем Новгороде завершился рейдом силовиков. Во время угара в клуб, где проходило выступление, ворвался ОМОН, повалил гостей и участников концерта на пол. Семь человек, в том числе трех участников группы, увезли в отделение полиции и обвинили в демонстрации нацистской атрибутики — с концерта забрали 20 футболок и книги с изображением коловрата, который в РФ считается запрещенной символикой.

Лидер металлистов Сергей «Паук» Троицкий заявил, что запрещенную символику он не пропагандирует, а то, что приняли за коловрат — изображение паука с лапками, например.

Эти аргументы суд не убедили, и Троицкого, как и его одногруппников, оштрафовали на тысячу рублей.



Паводок в Тюменской области создал большие проблемы

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатском Тюменской области поднялся до 1213 см при критической отметке в 960 см. По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, в ближайшие трое суток возможно небольшое снижение, в дальнейшем вероятен «небольшой подъем либо период, когда вода будет стоять на месте».

— Но даже при снижении на 30–40 см на отдельных участках вода всё равно будет выше уровня дорожного полотна. Это продолжает создавать угрозу, — написал Моор у себя в телеграм-канале.



Источник: Александр Моор / T.me

В то же время у села Викулово уровень воды в Ишиме превысил 8 метров.



За тем, как сейчас обстоят дела с паводковой ситуацией в Тюменской области, вы можете следить в отдельном сюжете на 72.RU.

В Пулково перестали принимать багаж, упакованный в пищевую пленку

Петербургский аэропорт Пулково перестал принимать багаж, упакованный самостоятельно в пищевую пленку. Как сообщает «Фонтанка», теперь его просят упаковывать только по стандартам аэропорта, пользуясь специальной услугой. Чемоданы, обернутые самостоятельно в пищевую пленку и другую неподходящую упаковку, не принимаются.

— Для обеспечения непрерывной работы багажной системы в связи с проведением диагностики упакованные чемоданы принимаются только в пленке, соответствующей требованиям аэропорта. Пассажиры могут обратиться на официальные стойки для упаковки багажа — открыт дополнительный пункт обслуживания, — рассказали в Пулково, добавив, что диагностические работы проходят временно.