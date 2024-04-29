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Страна и мир Стало известно, когда в России начнут рассылать электронные повестки: главные новости за 28 апреля

Стало известно, когда в России начнут рассылать электронные повестки: главные новости за 28 апреля

Рассказываем о самом важном, что случилось в этот день, в коротком дайджесте

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Стоит призывнику не увидеть электронную повестку в течение 20 дней с момента ее прихода, его ждут большие неприятности

В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 28 апреля.

Электронные повестки начнут рассылать с 1 ноября

С 1 ноября 2024 года россиянам начнут рассылать электронные повестки через «Госуслуги». Соответствующее постановление опубликовано на портале правовых актов.

После авторизации через сервис военнообязанный сможет просматривать данные о себе в «Едином реестре воинского учета» и «Реестре повесток». Повестка будет считаться врученной по истечении 7 дней после размещения в реестре. Сам реестр будет содержать 50 пунктов со сведениями о лицах, состоящих на учете в военкомате.

Если призывник не явится в военкомат в течение 20 дней после получения повестки, в отношении него будут вводиться ограничения, включая запрет на выезд из страны и оформление загранпаспорта, на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и самозанятого, а также частичный запрет на операции с недвижимостью.

Рокеров из «Коррозии металла» задержали и оштрафовали

Концерт группы «Коррозия металла» в Нижнем Новгороде завершился рейдом силовиков. Во время угара в клуб, где проходило выступление, ворвался ОМОН, повалил гостей и участников концерта на пол. Семь человек, в том числе трех участников группы, увезли в отделение полиции и обвинили в демонстрации нацистской атрибутики — с концерта забрали 20 футболок и книги с изображением коловрата, который в РФ считается запрещенной символикой.

Лидер металлистов Сергей «Паук» Троицкий заявил, что запрещенную символику он не пропагандирует, а то, что приняли за коловрат — изображение паука с лапками, например.

Эти аргументы суд не убедили, и Троицкого, как и его одногруппников, оштрафовали на тысячу рублей.

Паводок в Тюменской области создал большие проблемы

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатском Тюменской области поднялся до 1213 см при критической отметке в 960 см. По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, в ближайшие трое суток возможно небольшое снижение, в дальнейшем вероятен «небольшой подъем либо период, когда вода будет стоять на месте».

— Но даже при снижении на 30–40 см на отдельных участках вода всё равно будет выше уровня дорожного полотна. Это продолжает создавать угрозу, — написал Моор у себя в телеграм-канале.

В то же время у села Викулово уровень воды в Ишиме превысил 8 метров.

За тем, как сейчас обстоят дела с паводковой ситуацией в Тюменской области, вы можете следить в отдельном сюжете на 72.RU.

В Пулково перестали принимать багаж, упакованный в пищевую пленку

Петербургский аэропорт Пулково перестал принимать багаж, упакованный самостоятельно в пищевую пленку. Как сообщает «Фонтанка», теперь его просят упаковывать только по стандартам аэропорта, пользуясь специальной услугой. Чемоданы, обернутые самостоятельно в пищевую пленку и другую неподходящую упаковку, не принимаются.

— Для обеспечения непрерывной работы багажной системы в связи с проведением диагностики упакованные чемоданы принимаются только в пленке, соответствующей требованиям аэропорта. Пассажиры могут обратиться на официальные стойки для упаковки багажа — открыт дополнительный пункт обслуживания, — рассказали в Пулково, добавив, что диагностические работы проходят временно.

Стоимость услуги по упаковке багажа составляет от 500 до 1000 рублей за одну сумку.

ПО ТЕМЕ
Пулково Аэропорт Повестки Госуслуги Тюменская область Паводок Александр Моор Багаж Коррозия металла
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