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Развлечения «Нет слов, какой позор»: жюри пришлось извиняться после разоблачения Барби в шоу «Маска»

«Нет слов, какой позор»: жюри пришлось извиняться после разоблачения Барби в шоу «Маска»

Ведущий назвал это самым легендарным случаем за всю историю программы

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Барби в шоу «Маска»

Специальный гость шоу «Маска» в образе Барби поразила членов жюри своим низким ростом. Она исполнила песню Надежды Кадышевой «Течет ручей, бежит ручей».

— Будто тебя только что из коробки достали, — пошутил ведущий Вячеслав Макаров.

Регина Тодоренко сразу узнала Барби из-за ее миниатюрности. «Это Александра Пахмутова или Лариса Рубальская», — первое что озвучила телеведущая.

— А представьте там Денис Дорохов, — пошутил приглашенный член жюри, народный артист Азербайджана Эльчин Азизов. «У меня тогда будет инфаркт миокарда», — незамедлительно отреагировал Макаров.

Эльчин Азизов предположил, что под маской скрывается Денис Дорохов

Мнения членов жюри разделились. Валерия сразу же выдвинула версию — Михаил Галустян. Регина развила эту версию: «Вы бородатая женщина? Или усатый мужчина?».

— А вдруг там человек присел. Или он сидит на чемодане — смотрите, там что-то не так, какая-то конструкция, — высказали предположения судьи.

Председатель звездной коллегии Филипп Киркоров предположил, что в костюме Барби скрывается карлица. Тимур Родригез был уверен, что за маской таится актриса Ирада Зейналова, хотя она довольно высокого роста. Также среди версий прозвучали имена Эльдара Джарахова, Ильи Авербуха, Розы Сябитовой и даже дочери Филиппа Киркорова — Аллы-Виктории.

Под маской оказалась поэтесса Лариса Рубальская

Валерия из-за характерной хрипотцы в голосе даже не поняла, мужчина или женщина скрывается в костюме. Тодоренко предположила, что это человек высокого роста, который присел на корточки. Однако ее первая версия оказалась правильной — под маской находилась Лариса Рубальская. Регина была в шоке, ведь на протяжении нескольких сезонов она упоминала в своих речах имя Ларисы Алексеевны. И вот ее фантазии сбылись — она увидела поэтессу на сцене.

— Когда вы предположили, что я могу быть в костюме Кактуса с осиной талией, я удивилась, — с юмором отметила Рубальская.

—Спасибо, что назвали чемоданом и карликом, — иронично отметила она.

Члены жюри пришли в восторг и попросили прощения за все эпитеты, которыми они окрестили звездную гостью. Также они поблагодарили ее за самоиронию.

— Это эпично, нет слов, какой позор, — сказал Эльчин Азизов, вспомнив свою версию. Вячеслав Макаров назвал это самым легендарным разоблачением за всю историю программы.

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