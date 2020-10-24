«Коллапс в медучреждениях»: ночью около ковидного госпиталя в Новосибирске выстроилась очередь из скорых

Около больницы № 11 собрались машины скорой помощи
Поздно вечером в пятницу, 23 октября, около Городской клинической больницы № 11 собралась очередь из скорых.
— У нас коллапс в медучреждениях. Машины стоят в очереди по 5–7 часов, чтобы сдать больного. Очередь из 15 и больше машин. Это просто треш. Мы уже не знаем, к кому обращаться. Днем еще больше машин стоит — штук по 17, — сообщил в редакцию врач скорой помощи.
На видео, которое он прислал в редакцию, видно, что около ковидного госпиталя прямо сейчас стоит больше десятка машин.
читатель НГС
Корреспондент НГС направила запрос в Министерство здравоохранения Новосибирской области с просьбой пояснить, по какой причине скорым приходится так долго стоять в очередях, и планируется ли как-то решать данную проблему.
В начале октября подобная ситуация произошла у больницы скорой медицинской помощи № 2. Главный врач станции скорой помощи тогда объяснила, что очередь собралась из-за необходимости соблюдения дополнительных мер при приеме данных пациентов.
Позже эксперты из Минздрава рассказали, почему пациентам приходится ждать помощи по 40 часов. Ранее корреспондент НГС заболела коронавирусом и рассказала, как осталась без врачей и лекарств.