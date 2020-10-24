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Тема дняЖурналист с ковидом осталась без врачей и лекарств

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«Коллапс в медучреждениях»: ночью около ковидного госпиталя в Новосибирске выстроилась очередь из скорых

Врачи часами ждут, чтобы отдать в больницу одного пациента

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Очереди у больницы собраются даже по ночам

Очереди у больницы собраются даже по ночам

Около больницы № 11 собрались машины скорой помощи

Поздно вечером в пятницу, 23 октября, около Городской клинической больницы № 11 собралась очередь из скорых.

— У нас коллапс в медучреждениях. Машины стоят в очереди по 5–7 часов, чтобы сдать больного. Очередь из 15 и больше машин. Это просто треш. Мы уже не знаем, к кому обращаться. Днем еще больше машин стоит — штук по 17, — сообщил в редакцию врач скорой помощи.

На видео, которое он прислал в редакцию, видно, что около ковидного госпиталя прямо сейчас стоит больше десятка машин.

читатель НГС

Корреспондент НГС направила запрос в Министерство здравоохранения Новосибирской области с просьбой пояснить, по какой причине скорым приходится так долго стоять в очередях, и планируется ли как-то решать данную проблему.

В начале октября подобная ситуация произошла у больницы скорой медицинской помощи № 2. Главный врач станции скорой помощи тогда объяснила, что очередь собралась из-за необходимости соблюдения дополнительных мер при приеме данных пациентов.

Позже эксперты из Минздрава рассказали, почему пациентам приходится ждать помощи по 40 часов. Ранее корреспондент НГС заболела коронавирусом и рассказала, как осталась без врачей и лекарств.

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очередь из скорыхкоронавирус в Новосибирске
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