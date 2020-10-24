«Коллапс в медучреждениях»: ночью около ковидного госпиталя в Новосибирске выстроилась очередь из скорых

Поздно вечером в пятницу, 23 октября, около Городской клинической больницы № 11 собралась очередь из скорых.

— У нас коллапс в медучреждениях. Машины стоят в очереди по 5–7 часов, чтобы сдать больного. Очередь из 15 и больше машин. Это просто треш. Мы уже не знаем, к кому обращаться. Днем еще больше машин стоит — штук по 17, — сообщил в редакцию врач скорой помощи.

На видео, которое он прислал в редакцию, видно, что около ковидного госпиталя прямо сейчас стоит больше десятка машин.