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«Приняли за сутки 98 человек»: в Минздраве объяснили скопление машин скорой помощи у ковидного госпиталя

Вчера в приемном покое ГКБ №11 дежурили 5 медиков — они приняли 98 пациентов

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По словам врача скорой помощи, вчера, 23 октября, машины выстроились в очередь у ГКБ № 11 — медикам пришлось часами ждать возможности передать пациента в больницу

По словам врача скорой помощи, вчера, 23 октября, машины выстроились в очередь у ГКБ № 11 — медикам пришлось часами ждать возможности передать пациента в больницу

В Минздраве прокомментировали ночное скопление скорых у 11-й больницы

В новосибирском Минздраве прокомментировали ситуацию с очередью из машин скорой помощи, о которой НГС рассказал один из врачей. Напомним, вчера ночью, 23 октября, автомобили скорой вынуждены были стоять в очереди по 5–7 часов, чтобы сдать больного в учреждение. Эту ситуацию медик назвал «коллапсом».

— 23 октября городская больница № 11 работала в режиме дежурного инфекционного госпиталя, который принимал всех пациентов левобережья Новосибирска с подозрением на внебольничную пневмонию. В приемном покое больницы дежурили 5 медиков. В Новосибирской области сохраняется напряженная ситуация с сезонной заболеваемостью ОРВИ и коронавирусом. За сутки приемный покой больницы № 11 принял 98 человек, — сообщили в Минздраве НСО со ссылкой на главврача ГКБ № 11 Алексея Величко.

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По его словам, сотрудники госпиталя делали всё возможное, чтобы ускорить прием больных, но «пропускная способность любого приемного покоя не безгранична».

— Тем не менее всех, кого доставила скорая помощь, а также всех, кто обратился в приемный покой самостоятельно, мы приняли. Тех, кого требовалось госпитализировать — госпитализировали. Напомню, наша больница — распределительный центр. Одновременно с приемом пациентов идет выписка и перевод в другие медицинские учреждения, это несколько десятков больных в сутки, — добавил главврач госпиталя.

В начале этой недели главный врач скорой помощи Ирина Большакова сообщила, что нагрузка на работу скорой медицинской помощи выросла в связи с увеличением обращений от «скрытых пациентов».

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