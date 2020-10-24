«Приняли за сутки 98 человек»: в Минздраве объяснили скопление машин скорой помощи у ковидного госпиталя

В новосибирском Минздраве прокомментировали ситуацию с очередью из машин скорой помощи, о которой НГС рассказал один из врачей. Напомним, вчера ночью, 23 октября, автомобили скорой вынуждены были стоять в очереди по 5–7 часов, чтобы сдать больного в учреждение. Эту ситуацию медик назвал «коллапсом».



— 23 октября городская больница № 11 работала в режиме дежурного инфекционного госпиталя, который принимал всех пациентов левобережья Новосибирска с подозрением на внебольничную пневмонию. В приемном покое больницы дежурили 5 медиков. В Новосибирской области сохраняется напряженная ситуация с сезонной заболеваемостью ОРВИ и коронавирусом. За сутки приемный покой больницы № 11 принял 98 человек, — сообщили в Минздраве НСО со ссылкой на главврача ГКБ № 11 Алексея Величко.

