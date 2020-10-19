Нагрузка на скорые в Новосибирске выросла из-за обращений «скрытых пациентов»

Нагрузка на работу скорой медицинской помощи выросла в связи с увеличением обращений от «скрытых пациентов». Об этом сегодня, 19 октября , сказала главный врач скорой помощи Ирина Большакова в прямом эфире Instagram НГС.



— Мы никогда не наблюдали такого количества обратившихся за скорой медицинской помощью по поводу заболевания верхних дыхательных путей, которое есть сейчас. Складывается впечатление, что во все предыдущие эпидемии существовало большое количество неких «скрытых пациентов», которые не обращались ни в поликлинику, ни в скорую медицинскую помощь, если у них было какое-то недомогание, связанное с высокой температурой, — сказала Ирина Большакова.