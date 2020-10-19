Нагрузка на скорые в Новосибирске выросла из-за обращений «скрытых пациентов»

Нагрузка на работу скорой медицинской помощи выросла в связи с увеличением обращений от «скрытых пациентов». Об этом сегодня,
— Мы никогда не наблюдали такого количества обратившихся за скорой медицинской помощью по поводу заболевания верхних дыхательных путей, которое есть сейчас. Складывается впечатление, что во все предыдущие эпидемии существовало большое количество неких «скрытых пациентов», которые не обращались ни в поликлинику, ни в скорую медицинскую помощь, если у них было какое-то недомогание, связанное с высокой температурой, — сказала Ирина Большакова.
Главный врач скорой помощи объяснила, что сейчас у людей выросла тревожность, связанная с коронавирусом.
— Люди лечились сами. Для них это была принципиальная позиция: «Я никуда не пойду, я отпрошусь с работы, буду лежать дома, пить чай с малиной, смотреть телевизор и через три дня пойду на работу». И обычные простудные обычно заканчивались в течение недели. Люди выходили на работу. Их не видела ни скорая помощь, ни поликлиника. Сейчас, когда тревожность, связанная с коронавирусом, выросла, то эти люди, которых мы между собой называли «скрытыми пациентами», беспокоятся больше всех остальных. Они звонят и на скорую помощь, обращаются в поликлиники. Поэтому количество обращений на скорую медицинскую помощь выросло значительно, — добавила Ирина Большакова.
Также сегодня стало известно, что в новосибирские поликлиники направили 75 автомобилей, на которых врачи будут ездить на вызовы к пациентам на дом.
На прошлой неделе появилось сообщение о том, что некоторым горожанам с температурой приходится ждать приезда скорой почти два дня. Главврач скорой объяснила, с чем это связано. Позже стало известно, что в Новосибирске увеличилась нагрузка на поликлиники — неотложка передаёт на их обслуживание в 6 раз больше вызовов, чем обычно.