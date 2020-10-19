19 октября понедельник
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 3/10
usd 77.96
eur 91.30
Тема дняПрямой эфир о коронавирусе. Задайте свой вопрос!

Все новости

Все новости

Время ожидания должно сократиться: новосибирские поликлиники получили 75 машин для помощи на дому

Первые автомобили поступили сегодня, 19 октября

3 625
25Обсудить

Поделиться

Новые автомобили помогут сократить время ожидания врачей

Новые автомобили помогут сократить время ожидания врачей

Новосибирским поликлиникам дали 75 машин для выезда на дом

В новосибирские поликлиники направили 75 автомобилей, на которых врачи будут ездить на вызовы к пациентам на дом.

— С сегодняшнего дня поликлиникам выделено порядка 75 машин. Сегодня утром уже наблюдаем поступление, это большое подспорье, — сказала заместитель главврача поликлиники № 1 по медицинской части Анастасия Шуркевич в эфире Instagram НГС.

Анастасия Шуркевич считает, что это поможет сократить время ожидания врача на дом. Кроме того, во время эфира медики сообщили, что будут рады помощи от новосибирцев, которые согласятся подвозить врачей из поликлиник на вызовы к пациентам, у которых нет коронавируса.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Также главный инфекционист НСО Лариса Позднякова сообщила, что сейчас в службе 112 есть дежурные врачи, которые могут оказывать консультативную помощь.

НГС ведёт онлайн-трансляцию интервью, в котором главврач скорой помощи Ирина Большакова, главный инфекционист НСО Лариса Позднякова и Анастасия Шуркевич отвечают на вопросы читателей.

На прошлой неделе появилось сообщение о том, что некоторым горожанам с температурой приходится ждать приезда скорой почти два дня. Главврач скорой объяснила, с чем это связано. Позже стало известно, что в Новосибирске увеличилась нагрузка на поликлиники — неотложка передаёт на их обслуживание в 6 раз больше вызовов, чем обычно.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

коронавирусскорая
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (25)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!