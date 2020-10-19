Время ожидания должно сократиться: новосибирские поликлиники получили 75 машин для помощи на дому

Новосибирским поликлиникам дали 75 машин для выезда на дом
В новосибирские поликлиники направили 75 автомобилей, на которых врачи будут ездить на вызовы к пациентам на дом.
— С сегодняшнего дня поликлиникам выделено порядка 75 машин. Сегодня утром уже наблюдаем поступление, это большое подспорье, — сказала заместитель главврача поликлиники № 1 по медицинской части Анастасия Шуркевич в эфире Instagram НГС.
Анастасия Шуркевич считает, что это поможет сократить время ожидания врача на дом. Кроме того, во время эфира медики сообщили, что будут рады помощи от новосибирцев, которые согласятся подвозить врачей из поликлиник на вызовы к пациентам, у которых нет коронавируса.
Также главный инфекционист НСО Лариса Позднякова сообщила, что сейчас в службе 112 есть дежурные врачи, которые могут оказывать консультативную помощь.
НГС ведёт онлайн-трансляцию интервью, в котором главврач скорой помощи Ирина Большакова, главный инфекционист НСО Лариса Позднякова и Анастасия Шуркевич отвечают на вопросы читателей.
На прошлой неделе появилось сообщение о том, что некоторым горожанам с температурой приходится ждать приезда скорой почти два дня. Главврач скорой объяснила, с чем это связано. Позже стало известно, что в Новосибирске увеличилась нагрузка на поликлиники — неотложка передаёт на их обслуживание в 6 раз больше вызовов, чем обычно.