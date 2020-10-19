Время ожидания должно сократиться: новосибирские поликлиники получили 75 машин для помощи на дому

В новосибирские поликлиники направили 75 автомобилей, на которых врачи будут ездить на вызовы к пациентам на дом.



— С сегодняшнего дня поликлиникам выделено порядка 75 машин. Сегодня утром уже наблюдаем поступление, это большое подспорье, — сказала заместитель главврача поликлиники № 1 по медицинской части Анастасия Шуркевич в эфире Instagram НГС.

Анастасия Шуркевич считает, что это поможет сократить время ожидания врача на дом. Кроме того, во время эфира медики сообщили, что будут рады помощи от новосибирцев, которые согласятся подвозить врачей из поликлиник на вызовы к пациентам, у которых нет коронавируса.