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«Медицина задыхается»: в Новосибирске в 6 раз выросло количество вызовов скорой, которые передают в поликлиники

Скорая помощь ежедневно выезжает на 2500 звонков

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В день медики сейчас выполняют на 1000 вызовов больше, чем раньше

В день медики сейчас выполняют на 1000 вызовов больше, чем раньше

В Новосибирске в 6 раз выросло количество вызовов врачей поликлиники

В Новосибирске значительно увеличилась нагрузка не только на скорую помощь, но и на поликлиники. Сейчас неотложка передаёт на их обслуживание в 6 раз больше вызовов, чем обычно. В основном это жалобы на высокую температуру, которые не требуют немедленного реагирования.

— Медицина задыхается, потому что люди не ограничивают себя — не носят как положено маски и так далее. Сейчас действительно очень много вызовов. Если раньше в поликлиники мы передавали порядка 150–200 вызовов в сутки — это когда человек звонит с температурой, мы принимаем вызов и передаём в поликлинику, когда понимаем, что нужна не экстренная помощь врача. То сейчас в сутки передаём 990 таких вызовов, — рассказала корреспонденту НГС главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова.

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При этом количество вызовов, которые обслуживает сама скорая увеличилось на 1000 в день. Главврач добавила, что, несмотря на кадровый дефицит в городе, удалось увеличить количество инфекционных бригад с 27 до 35.

— На скорую помощь стало намного больше нагрузки, чем даже в мае. И вызовы бывают волнами — приходит сразу много. Если раньше мы обслуживали 1500–1600 вызовов в день, то сейчас около 2500, — добавила главврач.

На этой неделе фельдшер скорой помощи Сергей Комлев сообщил, что некоторым пациентам в Новосибирске приходится ждать врачей почти двое суток. Почему некоторые вызовы могут находиться в листе ожидания по 40 часов, объяснила главврач скорой.

Днём 13 октября мужчине стало плохо рядом с магазином на Северо-Чемском жилмассиве — он упал и начал биться в конвульсиях. Прохожие несколько раз вызывали скорую, но ждать её пришлось почти час. Главврач скорой объяснила, почему так получилось.

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