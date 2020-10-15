«Медицина задыхается»: в Новосибирске в 6 раз выросло количество вызовов скорой, которые передают в поликлиники

В Новосибирске значительно увеличилась нагрузка не только на скорую помощь, но и на поликлиники. Сейчас неотложка передаёт на их обслуживание в 6 раз больше вызовов, чем обычно. В основном это жалобы на высокую температуру, которые не требуют немедленного реагирования.



— Медицина задыхается, потому что люди не ограничивают себя — не носят как положено маски и так далее. Сейчас действительно очень много вызовов. Если раньше в поликлиники мы передавали порядка 150–200 вызовов в сутки — это когда человек звонит с температурой, мы принимаем вызов и передаём в поликлинику, когда понимаем, что нужна не экстренная помощь врача. То сейчас в сутки передаём 990 таких вызовов, — рассказала корреспонденту НГС главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова.