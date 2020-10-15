«Медицина задыхается»: в Новосибирске в 6 раз выросло количество вызовов скорой, которые передают в поликлиники

В Новосибирске в 6 раз выросло количество вызовов врачей поликлиники
В Новосибирске значительно увеличилась нагрузка не только на скорую помощь, но и на поликлиники. Сейчас неотложка передаёт на их обслуживание в 6 раз больше вызовов, чем обычно. В основном это жалобы на высокую температуру, которые не требуют немедленного реагирования.
— Медицина задыхается, потому что люди не ограничивают себя — не носят как положено маски и так далее. Сейчас действительно очень много вызовов. Если раньше в поликлиники мы передавали порядка
При этом количество вызовов, которые обслуживает сама скорая увеличилось на 1000 в день. Главврач добавила, что, несмотря на кадровый дефицит в городе, удалось увеличить количество инфекционных бригад с 27 до 35.
— На скорую помощь стало намного больше нагрузки, чем даже в мае. И вызовы бывают волнами — приходит сразу много. Если раньше мы обслуживали
На этой неделе фельдшер скорой помощи Сергей Комлев сообщил, что некоторым пациентам в Новосибирске приходится ждать врачей почти двое суток. Почему некоторые вызовы могут находиться в листе ожидания по 40 часов, объяснила главврач скорой.
Днём 13 октября мужчине стало плохо рядом с магазином на Северо-Чемском жилмассиве — он упал и начал биться в конвульсиях. Прохожие несколько раз вызывали скорую, но ждать её пришлось почти час. Главврач скорой объяснила, почему так получилось.