21 октября среда
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 4/10
usd 77.78
eur 91.56
Тема дняС 26 октября вводят ограничения для общепита

Все новости

Все новости

К чему нам готовиться: губернатор — об ограничениях, мобилизации клиник и 65-летних новосибирцах

5 тезисов из выступления Андрея Травникова на заседании правительства. Если коротко: ситуация напряженная

3 778
36Обсудить

Поделиться

Ситуацию с коронавирусом обсудили в правительстве Новосибирской области

Ситуацию с коронавирусом обсудили в правительстве Новосибирской области

Новосибирский губернатор рассказал об ограничениях из-за коронавируса

О ситуации с коронавирусом в регионе губернатор Андрей Травников рассказал на внеочередном заседании правительства, которое состоялось в эту среду, 21 октября. Мы выбрали 5 основных тезисов из его выступления.

Ситуация напряжённая, но массовых ограничений не будет

Глава региона назвал ситуацию с коронавирусом сложной. Масштаб осенней волны ковида, по его словам, превосходит тот, который был весной и летом. Из-за этого система здравоохранения работает напряжённо.

— Тем не менее мы понимаем, что повторное введение ограничительных мер, как мы делали весной, может быть губительным для региональной экономики, для жизни и функционирования многих предприятий, организаций и сфер бизнеса. Поэтому на данный момент мы не принимаем решение о введении дополнительных ограничительных мер, за исключением отдельных точечных, — заявил губернатор.

Масочный режим — это важно

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Сейчас, по словам губернатора, важно соблюдать основные санитарные меры:

— Правильная тактика — добиться соблюдения всех необходимых мер безопасности: дезинфекция, масочный режим, карантинные мероприятия. И если будем вводить какие-то ограничительные меры, то только там, где обеспечить строгое выполнение таких мер практически невозможно.

Количество коек увеличивают

Для улучшения ситуации в системе здравоохранения подготовлен план развертывания дополнительных коек. Его проводят в три этапа.

— Первые два этапа уже реализованы. Первый — это перепрофилирование клиник обратно в ковид-госпитали, как мы это делали весной и летом. Второй этап — дополнительная мобилизация коечного фонда в тех клиниках, которые ранее не были задействованы в лечении коронавирусной инфекции. Третий этап — дополнительная мобилизация. Она запланирована на следующую неделю и ноябрь, — объяснил губернатор.

Сейчас в регионе с ковидными больными работают 50 медицинских организаций. Из них 44 — ковид-центры, а ещё 6 осуществляют сортировку пациентов. Общее количество коек — 4509, до конца октября планируют открыть ещё 560. Андрей Травников поручил зарезервировать перинатальный центр под потенциальный госпиталь после того, как здание введут в эксплуатацию. Там можно будет разместить ещё 220 пациентов.

Общепит и студенты

Так как введение массовых карантинных мероприятий не планируется, их будут проводить точечно. Например, ограничения коснутся работы заведений общепита и ночных клубов, а школьники уйдут на двухнедельные каникулы. Первокурсники средних профессиональных учебных заведений будут учиться дистанционно.

Удалёнка (и не только по работе) для тех, кто старше 65

Также губернатор обратился к руководителям организаций с просьбой строго обеспечить выполнение всех санитарных норм. Он напомнил, что в регионе действует режим повышенной готовности. Поэтому сотрудников старше 65 лет рекомендуют перевести на удалённую работу.

— Гражданам в возрасте старше 65 лет и с хроническими заболеваниями необходимо соблюдать максимальные меры предосторожности, в том числе ограничить круг контактов, — добавил губернатор.

В Новосибирской области уже неделю фиксируют ежедневный прирост заболевших — сегодня их было ещё больше, чем в предыдущие дни.

Накануне полиция в Новосибирске проверила соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Как это было — посмотрите в 10 кадрах, которые войдут в историю.

Что происходит в Новосибирске из-за коронавируса — читайте в специальном сюжете.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК5
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

губернатор Новосибирской областиограничениякоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (36)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!