К чему нам готовиться: губернатор — об ограничениях, мобилизации клиник и 65-летних новосибирцах

О ситуации с коронавирусом в регионе губернатор Андрей Травников рассказал на внеочередном заседании правительства, которое состоялось в эту среду, 21 октября. Мы выбрали 5 основных тезисов из его выступления.

Ситуация напряжённая, но массовых ограничений не будет

Глава региона назвал ситуацию с коронавирусом сложной. Масштаб осенней волны ковида, по его словам, превосходит тот, который был весной и летом. Из-за этого система здравоохранения работает напряжённо.

— Тем не менее мы понимаем, что повторное введение ограничительных мер, как мы делали весной, может быть губительным для региональной экономики, для жизни и функционирования многих предприятий, организаций и сфер бизнеса. Поэтому на данный момент мы не принимаем решение о введении дополнительных ограничительных мер, за исключением отдельных точечных, — заявил губернатор.