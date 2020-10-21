К чему нам готовиться: губернатор — об ограничениях, мобилизации клиник и 65-летних новосибирцах

Новосибирский губернатор рассказал об ограничениях из-за коронавируса
О ситуации с коронавирусом в регионе губернатор Андрей Травников рассказал на внеочередном заседании правительства, которое состоялось в эту среду, 21 октября. Мы выбрали 5 основных тезисов из его выступления.
Ситуация напряжённая, но массовых ограничений не будет
Глава региона назвал ситуацию с коронавирусом сложной. Масштаб осенней волны ковида, по его словам, превосходит тот, который был весной и летом. Из-за этого система здравоохранения работает напряжённо.
— Тем не менее мы понимаем, что повторное введение ограничительных мер, как мы делали весной, может быть губительным для региональной экономики, для жизни и функционирования многих предприятий, организаций и сфер бизнеса. Поэтому на данный момент мы не принимаем решение о введении дополнительных ограничительных мер, за исключением отдельных точечных, — заявил губернатор.
Масочный режим — это важно
Сейчас, по словам губернатора, важно соблюдать основные санитарные меры:
— Правильная тактика — добиться соблюдения всех необходимых мер безопасности: дезинфекция, масочный режим, карантинные мероприятия. И если будем вводить какие-то ограничительные меры, то только там, где обеспечить строгое выполнение таких мер практически невозможно.
Количество коек увеличивают
Для улучшения ситуации в системе здравоохранения подготовлен план развертывания дополнительных коек. Его проводят в три этапа.
— Первые два этапа уже реализованы. Первый — это перепрофилирование клиник обратно в ковид-госпитали, как мы это делали весной и летом. Второй этап — дополнительная мобилизация коечного фонда в тех клиниках, которые ранее не были задействованы в лечении коронавирусной инфекции. Третий этап — дополнительная мобилизация. Она запланирована на следующую неделю и ноябрь, — объяснил губернатор.
Сейчас в регионе с ковидными больными работают 50 медицинских организаций. Из них 44 — ковид-центры, а ещё 6 осуществляют сортировку пациентов. Общее количество коек —
Общепит и студенты
Так как введение массовых карантинных мероприятий не планируется, их будут проводить точечно. Например, ограничения коснутся работы заведений общепита и ночных клубов, а школьники уйдут на двухнедельные каникулы. Первокурсники средних профессиональных учебных заведений будут учиться дистанционно.
Удалёнка (и не только по работе) для тех, кто старше 65
Также губернатор обратился к руководителям организаций с просьбой строго обеспечить выполнение всех санитарных норм. Он напомнил, что в регионе действует режим повышенной готовности. Поэтому сотрудников старше 65 лет рекомендуют перевести на удалённую работу.
— Гражданам в возрасте старше 65 лет и с хроническими заболеваниями необходимо соблюдать максимальные меры предосторожности, в том числе ограничить круг контактов, — добавил губернатор.
В Новосибирской области уже неделю фиксируют ежедневный прирост заболевших — сегодня их было ещё больше, чем в предыдущие дни.
Накануне полиция в Новосибирске проверила соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Как это было — посмотрите в 10 кадрах, которые войдут в историю.
Что происходит в Новосибирске из-за коронавируса — читайте в специальном сюжете.