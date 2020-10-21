Новосибирские власти ввели новые ограничения для общепита

Со следующего понедельника,
— Штаб принял решение ограничить работу организаций общественного питания и ночных клубов — они не будут работать с 24:00 и до 08:00, за исключением заведений общественного питания в аэропортах, вокзалах и гостиницах, — говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства НСО.
Губернатор поручил трем профильным министерствам подготовить проекты соответствующих нормативных документов.
Впервые ограничение на работу общепита в НСО ввели 28 марта — заведениям разрешили только торговать навынос. Часть ограничений с общепита сняли только летом — ресторанам и кафе позволили открыть летние веранды
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