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СрочноС 26 октября вводят ограничения для общепита

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Новосибирские власти ввели новые ограничения для общепита

Ограничения начнут действовать с 26 октября

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Новые ограничения начнут действовать со следующей недели

Новые ограничения начнут действовать со следующей недели

Со следующего понедельника, 26 октября, в Новосибирской области начнут действовать новые ограничения для заведений общепита.

— Штаб принял решение ограничить работу организаций общественного питания и ночных клубов — они не будут работать с 24:00 и до 08:00, за исключением заведений общественного питания в аэропортах, вокзалах и гостиницах, — говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства НСО.

Губернатор поручил трем профильным министерствам подготовить проекты соответствующих нормативных документов.

Впервые ограничение на работу общепита в НСО ввели 28 марта — заведениям разрешили только торговать навынос. Часть ограничений с общепита сняли только летом — ресторанам и кафе позволили открыть летние веранды 6 июля. После этого с 10 августа на заседании правительства губернатор принял решение по возобновлению работы предприятий общественного питания, в том числе и в залах.

Что происходит в Новосибирске из-за коронавируса — читайте в специальном сюжете.

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