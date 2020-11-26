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Авиакомпания «Волга-Днепр» приостановила эксплуатацию самолетов «Руслан» после инцидента в «Толмачёво»

13 ноября один из самолетов Ан-124 совершил экстренную посадку и выкатился за пределы ВВП

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Сейчас в авиапарке компании 12 самолетов Ан-124

Сейчас в авиапарке компании 12 самолетов Ан-124

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«Волга-Днепр» приостановила эксплуатацию «Русланов»

Российская авиакомпания «Волга-Днепр», которая специализируется на авиаперевозке сверхтяжелых и негабаритных грузов, приняла решение приостановить эксплуатацию всего флота самолетов Ан-124 «Руслан». 13 ноября самолет такой модели совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту «Толмачёво».

— Для обеспечения безопасности было принято решение приостановить эксплуатацию самолетов, — подтвердила информацию пресс-секретарь компании «Волга-Днепр» Марина Исайкина.

В настоящее время в парке авиакомпании «Волга-Днепр» 12 самолетов Ан-124–100 «Руслан», в эксплуатации находятся 8 самолетов. Пресс-секретарь отметила, что остановить использование самолетов придется как минимум на полгода, пока идет расследование.

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— Сейчас расследуются технические проблемы, которые привели к инциденту в Новосибирске. Это сделано так же, как делается у любого автопроизводителя, у которого возникают какие-то технические проблемы с автомобилем, — в такие моменты отзывается весь парк, — добавила Марина Исайкина.

Технические характеристики Ан-124. При полной загрузке его вес может достигать 400 тонн<br>

Технические характеристики Ан-124. При полной загрузке его вес может достигать 400 тонн

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СЮЖЕТ

Ан-124 выкатился за пределы ВПП

«Волга-Днепр» — российская грузовая авиакомпания. Основана 22 августа 1990 года в городе Ульяновске. Авиакомпания специализируется на авиаперевозках сверхтяжелых и негабаритных грузов самолетами Ил-76ТД-90ВД и Ан-124–100. Входит в международную группу компаний «Волга-Днепр».

13 ноября в воздухе над Толмачёво у самолета задымился двигатель. НГС вел онлайн-трансляцию с места аварийной посадки грузового самолета. Момент приземления дымящегося Ан-124 и разговор диспетчеров попали на видео. Также мы показали 16 снимков, на которых видно, что происходило вокруг самолета. На следующий день, 14 ноября, следователи назвали причину, по которой «Руслан» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

На данный момент самолет Ан-124 по-прежнему находится в Новосибирске — на территории аэропорта «Толмачёво» он стоит уже почти две недели.

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Новосибирскаэропорт Толмачёвосамолет
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