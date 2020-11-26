Авиакомпания «Волга-Днепр» приостановила эксплуатацию самолетов «Руслан» после инцидента в «Толмачёво»

Российская авиакомпания «Волга-Днепр», которая специализируется на авиаперевозке сверхтяжелых и негабаритных грузов, приняла решение приостановить эксплуатацию всего флота самолетов Ан-124 «Руслан». 13 ноября самолет такой модели совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту «Толмачёво».

— Для обеспечения безопасности было принято решение приостановить эксплуатацию самолетов, — подтвердила информацию пресс-секретарь компании «Волга-Днепр» Марина Исайкина.

В настоящее время в парке авиакомпании «Волга-Днепр» 12 самолетов Ан-124–100 «Руслан», в эксплуатации находятся 8 самолетов. Пресс-секретарь отметила, что остановить использование самолетов придется как минимум на полгода, пока идет расследование.