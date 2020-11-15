Следственный комитет назвал причину аварийной посадки «Руслана» в Новосибирске

Вечером в субботу, 14 ноября, Западно-Сибирское следственное управление на транспорте прокомментировало причину аварийной посадки самолета Ан-124 в Новосибирске.

— В настоящее время следствием установлено, что непосредственно после взлета воздушного судна у него отказал второй из четырех двигателей. При этом обломками от поврежденного двигателя был поврежден фюзеляж самолета. После этого отказали средства внутренней и внешней связи на борту воздушного судна, а также все электронные системы, в том числе пилотирования. В данной ситуации командиром воздушного судна было принято экстренное решение по производству посадки на территории аэродрома взлета. После этого при отсутствии всех электронных систем командир воздушного судна и второй пилот совершили посадку, руководствуясь исключительно визуальным наблюдением, в том числе и точкой соприкосновения на линии посадки. После посадки судно выкатилось за пределы взлетной полосы на расстоянии около трехсот метров, — рассказали в Следственном комитете.