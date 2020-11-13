Следователи возбудили уголовное дело после аварийной посадки «Руслана» в Новосибирске

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело после аварийной посадки самолета Ан-124 в Новосибирске.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

— Предварительным следствием установлено 13 ноября 2020 года около 12 часов 08 минут местного времени из аэропорта Толмачёво г. Новосибирска по маршруту Новосибирск — Вена вылетел грузовой самолет АН-124 авиакомпании «Волга-Днепр». В 12 часов 10 минут борт осуществил аварийную посадку в аэропорту Толмачёво, при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находились 14 членов экипажа, — сообщили в Следственном комитете.