В новосибирском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетной полосы — онлайн-трансляция

СУТ СК прокомментировало инцидент
Следственный комитет на транспорте прокомментировал инцидент с самолетом:
13 ноября 2020 года около 12 часов 08 минут местного времени из аэропорта Толмачёво г. Новосибирска по маршруту Новосибирск-Вена вылетел грузовой самолет АН-124 авиакомпании «Волга-Днепр».
В 12 часов 10 минут борт осуществил аварийную посадку в аэропорту Толмачёво, при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
На борту воздушного судна находились 14 членов экипажа.
По данному факту Новосибирский следственный отдел Западно-Сибирского СУТ СК России проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
На место происшествия выехала следственная группа, которая в настоящее время проводит осмотр места происшествия, в том числе воздушного судна и другие проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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Еще одно видео с места происшествия.
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Техника работает в полную силу.
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Как передают очевидцы, которые находятся рядом с аэропортом, сейчас расчищают от снега вторую полосу.
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В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что на месте работают только специалисты аэропорта.
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О том, что самолет выкатился за пределы взлетной полосы, стало известно около 12:40.
— В Новосибирске «Руслан» взлетел, и из 3-го и 4-го двигателя дым пошел, потом связь пропала, он вернулся в аэропорт и выкатился за полосу на 300 метров, стойку шасси подломил, — написала в редакцию читательница Елена.
По информации Елены, самолеты, которые летели в Толмачёво, сейчас экстренно направляют в Барнаул.
По информации еще одного читателя, аэропорт временно закрыт.
В пресс-службе Толмачёво сообщили, что в причинах произошедшего разбираются.
— В данный момент работает комиссия, причины выясняются. Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе.
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