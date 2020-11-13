13 ноября пятница
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 6/10
usd 77.11
eur 90.81
СрочноСамолет выкатился за пределы взлетной полосы

Ведущие

Показать всех

Ключевые моменты

В новосибирском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетной полосы — онлайн-трансляция

Собираем всю информацию о происшествии в онлайн-трансляции

5 014
20Обсудить

Поделиться

На месте работает комиссия

На месте работает комиссия

Поделиться

Днем 13 ноября один из самолетов в новосибирском аэропорту «Толмачево» выкатился за пределы воздушно-посадочной полосы. Очевидцы пишут о том, что из двигателя самолета пошел дым.

В результате происшествия никто не пострадал. Мы начинаем собирать информацию о ЧП в онлайн-трансляции.

Маша Вьюн

Поделиться

СУТ СК прокомментировало инцидент

Следственный комитет на транспорте прокомментировал инцидент с самолетом:

13 ноября 2020 года около 12 часов 08 минут местного времени из аэропорта Толмачёво г. Новосибирска по маршруту Новосибирск-Вена вылетел грузовой самолет АН-124 авиакомпании «Волга-Днепр».

В 12 часов 10 минут борт осуществил аварийную посадку в аэропорту Толмачёво, при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

На борту воздушного судна находились 14 членов экипажа.

По данному факту Новосибирский следственный отдел Западно-Сибирского СУТ СК России проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

На место происшествия выехала следственная группа, которая в настоящее время проводит осмотр места происшествия, в том числе воздушного судна и другие проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Поделиться

Елена Громкова

Поделиться

Еще одно видео с места происшествия.

Поделиться

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Александра Бруня

Поделиться

Техника работает в полную силу.

Споттеры также следят за происходящим

Споттеры также следят за происходящим

Поделиться

Маша Вьюн

Поделиться

По информации источников, с полосы сошел самолет авиакомпании «Волга-Днепр»

Поделиться

Маша Вьюн

Поделиться

Как передают очевидцы, у самолета прогнулось левое крыло

Как передают очевидцы, у самолета прогнулось левое крыло

Поделиться

Маша Вьюн

Поделиться

Как передают очевидцы, которые находятся рядом с аэропортом, сейчас расчищают от снега вторую полосу.

Поделиться

Маша Вьюн

Поделиться

Если вы находитесь в аэропорту или знаете что-то о происшествии, сообщите нам.

Телефон редакции

8-923-157-00-00

Поделиться

Александра Бруня

Поделиться

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что на месте работают только специалисты аэропорта.

Поделиться

Маша Вьюн

Поделиться

Самолет, который сошел с полосы, не был гражданским

Самолет, который сошел с полосы, не был гражданским

Поделиться

Маша Вьюн

Поделиться

О том, что самолет выкатился за пределы взлетной полосы, стало известно около 12:40.

— В Новосибирске «Руслан» взлетел, и из 3-го и 4-го двигателя дым пошел, потом связь пропала, он вернулся в аэропорт и выкатился за полосу на 300 метров, стойку шасси подломил, — написала в редакцию читательница Елена.

По информации Елены, самолеты, которые летели в Толмачёво, сейчас экстренно направляют в Барнаул.

По информации еще одного читателя, аэропорт временно закрыт.

В пресс-службе Толмачёво сообщили, что в причинах произошедшего разбираются.

— В данный момент работает комиссия, причины выясняются. Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе.

Поделиться

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Толмачёвоаэропортпроисшествиясамолет выкатился за пределы ВПП
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (20)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...