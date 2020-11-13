В новосибирском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетной полосы — онлайн-трансляция

Следственный комитет на транспорте прокомментировал инцидент с самолетом:

13 ноября 2020 года около 12 часов 08 минут местного времени из аэропорта Толмачёво г. Новосибирска по маршруту Новосибирск-Вена вылетел грузовой самолет АН-124 авиакомпании «Волга-Днепр».



В 12 часов 10 минут борт осуществил аварийную посадку в аэропорту Толмачёво, при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.



На борту воздушного судна находились 14 членов экипажа.



По данному факту Новосибирский следственный отдел Западно-Сибирского СУТ СК России проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).



На место происшествия выехала следственная группа, которая в настоящее время проводит осмотр места происшествия, в том числе воздушного судна и другие проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

