13 ноября пятница
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 6/10
usd 77.11
eur 90.81
СрочноСамолет выкатился за пределы взлетной полосы

Все новости

Все новости

В Толмачёво самолет выкатился за пределы взлетной полосы

По информации очевидцев, аэропорт закрыли

8 907
52Обсудить

Поделиться

Поделиться

Днем 13 ноября один из самолетов в новосибирском аэропорту Толмачёво выкатился за пределы воздушно-посадочной полосы. Очевидцы пишут о том, что из двигателя самолета пошел дым.

— В Новосибирске «Руслан» взлетел, и из 3-го и 4-го двигателей дым пошел, потом связь пропала, он вернулся в аэропорт и выкатился за полосу на 300 метров, стойку шасси подломил, — написала в редакцию читательница Елена.

По информации Елены, самолеты, которые летели в Толмачёво, сейчас экстренно направляют в Барнаул.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

По информации еще одного читателя, аэропорт временно закрыт.

В пресс-службе Толмачёво сообщили, что в причинах произошедшего разбираются.

— В данный момент работает комиссия, причины выясняются. Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе.

Мы собираем все подробности в режиме онлайн, следите вместе с нами.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ6

Поделиться

Поделиться

Толмачёвоаэропортсамолет выкатился за пределы ВПП
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (52)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...