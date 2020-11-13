В Толмачёво самолет выкатился за пределы взлетной полосы

Днем 13 ноября один из самолетов в новосибирском аэропорту Толмачёво выкатился за пределы воздушно-посадочной полосы. Очевидцы пишут о том, что из двигателя самолета пошел дым.



— В Новосибирске «Руслан» взлетел, и из 3-го и 4-го двигателей дым пошел, потом связь пропала, он вернулся в аэропорт и выкатился за полосу на 300 метров, стойку шасси подломил, — написала в редакцию читательница Елена.

По информации Елены, самолеты, которые летели в Толмачёво, сейчас экстренно направляют в Барнаул.