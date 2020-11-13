В Толмачёво самолет выкатился за пределы взлетной полосы

Днем 13 ноября один из самолетов в новосибирском аэропорту Толмачёво выкатился за пределы воздушно-посадочной полосы. Очевидцы пишут о том, что из двигателя самолета пошел дым.
— В Новосибирске «Руслан» взлетел, и из 3-го и 4-го двигателей дым пошел, потом связь пропала, он вернулся в аэропорт и выкатился за полосу на 300 метров, стойку шасси подломил, — написала в редакцию читательница Елена.
По информации Елены, самолеты, которые летели в Толмачёво, сейчас экстренно направляют в Барнаул.
По информации еще одного читателя, аэропорт временно закрыт.
В пресс-службе Толмачёво сообщили, что в причинах произошедшего разбираются.
— В данный момент работает комиссия, причины выясняются. Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе.
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