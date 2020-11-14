Разговор диспетчеров во время экстренной посадки в Толмачёво попал на видео

Ниже приводим стенограмму видео:

— Тяжелый.

— Нормально, нормально, нормально. Молодец (пауза). Так, срочно за этим. Без команды ничего не делать.

— Он только реверс включил...

— Срочно на полосу — осматривать полосу после аварийной посадки «Руслана». Не успеет затормозить. Тяжелый. Выкатится.

— Выкатился.

— Аварийные службы срочно на торец 72, без команды не приступать к тушению. Срочно службы туда. Пока в зоне ожидания всех ждем. Выкатился «Руслан».

— Подъезжайте туда, но не предпринимайте ничего. Пожарников туда.

Женский голос:

— Внимание, службы, торец 72.

— Посадка «Руслана» произошла, выкатился за пределы полосы. Все службы туда. Пока экипаж ничего не докладывал, пусть спасатели осматривают. Полоса закрыта, нечищена, закрывайте всё.

— Пожарным что, стоять? — спрашивает один из диспетчеров, на этом видео обрывается.