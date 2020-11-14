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Тема дняСамолет выкатился за пределы взлетной полосы

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Разговор диспетчеров во время экстренной посадки в Толмачёво попал на видео

На нем диспетчеры с волнением наблюдают за аварией

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Самолет был вынужден вернуться на место вылета и совершить экстренную посадку

Самолет был вынужден вернуться на место вылета и совершить экстренную посадку

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На видео попал разговор диспетчеров в новосибирском аэропорту Толмачёво, в тот момент, когда самолет «Руслан» совершал экстренную посадку — днем 13 ноября.

По факту аварийной посадки Ан-124 следователи возбудили уголовное дело. НГС в режиме онлайн рассказывал подробности.

Видео снято из диспетчерской. На кадрах сотрудники наблюдают за аварийной посадкой и с волнением обсуждают происходящее. В какой-то момент один из участников видео хвалит экипаж — становится ясно, что они сделали всё от них зависящее. В разговоре принимают участие минимум четверо человек.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

СЮЖЕТ

Ан-124 выкатился за пределы ВПП

Ниже приводим стенограмму видео:

— Тяжелый.

— Нормально, нормально, нормально. Молодец (пауза). Так, срочно за этим. Без команды ничего не делать.

— Он только реверс включил...

— Срочно на полосу — осматривать полосу после аварийной посадки «Руслана». Не успеет затормозить. Тяжелый. Выкатится.

— Выкатился.

— Аварийные службы срочно на торец 72, без команды не приступать к тушению. Срочно службы туда. Пока в зоне ожидания всех ждем. Выкатился «Руслан».

— Подъезжайте туда, но не предпринимайте ничего. Пожарников туда.

Женский голос:

— Внимание, службы, торец 72.

— Посадка «Руслана» произошла, выкатился за пределы полосы. Все службы туда. Пока экипаж ничего не докладывал, пусть спасатели осматривают. Полоса закрыта, нечищена, закрывайте всё.

— Пожарным что, стоять? — спрашивает один из диспетчеров, на этом видео обрывается.

Диспетчеры наблюдали за тем, как самолет совершает аварийную посадку

Ранее на видео попал момент приземления дымящегося самолета. Из-за выкатившегося с взлетной полосы самолета рейсы из Новосибирска отправляли в Кемерово. Позже стало известно, что было на борту «Руслана». Мы показали в 16 красноречивых кадрах и одном видео, что происходило вокруг экстренно приземлившегося самолета.

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Толмачёво
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