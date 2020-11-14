Разговор диспетчеров во время экстренной посадки в Толмачёво попал на видео

На видео попал разговор диспетчеров в новосибирском аэропорту Толмачёво, в тот момент, когда самолет «Руслан» совершал экстренную посадку — днем 13 ноября.
По факту аварийной посадки Ан-124 следователи возбудили уголовное дело. НГС в режиме онлайн рассказывал подробности.
Видео снято из диспетчерской. На кадрах сотрудники наблюдают за аварийной посадкой и с волнением обсуждают происходящее. В какой-то момент один из участников видео хвалит экипаж — становится ясно, что они сделали всё от них зависящее. В разговоре принимают участие минимум четверо человек.
Ниже приводим стенограмму видео:
— Тяжелый.
— Нормально, нормально, нормально. Молодец (пауза). Так, срочно за этим. Без команды ничего не делать.
— Он только реверс включил...
— Срочно на полосу — осматривать полосу после аварийной посадки «Руслана». Не успеет затормозить. Тяжелый. Выкатится.
— Выкатился.
— Аварийные службы срочно на торец 72, без команды не приступать к тушению. Срочно службы туда. Пока в зоне ожидания всех ждем. Выкатился «Руслан».
— Подъезжайте туда, но не предпринимайте ничего. Пожарников туда.
Женский голос:
— Внимание, службы, торец 72.
— Посадка «Руслана» произошла, выкатился за пределы полосы. Все службы туда. Пока экипаж ничего не докладывал, пусть спасатели осматривают. Полоса закрыта, нечищена, закрывайте всё.
— Пожарным что, стоять? — спрашивает один из диспетчеров, на этом видео обрывается.
Диспетчеры наблюдали за тем, как самолет совершает аварийную посадку
Автор: читатель НГС
Ранее на видео попал момент приземления дымящегося самолета. Из-за выкатившегося с взлетной полосы самолета рейсы из Новосибирска отправляли в Кемерово. Позже стало известно, что было на борту «Руслана». Мы показали в 16 красноречивых кадрах и одном видео, что происходило вокруг экстренно приземлившегося самолета.