Что происходило вокруг экстренно приземлившегося самолета в Толмачево — 16 кадров с места и одно видео

Сегодня днем, 13 ноября, в новосибирском аэропорту Толмачёво совершил экстренную посадку грузовой самолет «Руслан» — он выкатился на взлетно-посадочную полосу. В происшествии никто не пострадал, но следователи возбудили уголовное дело. В авиакомпании сообщили, самолет Ан-124 перевозил автозапчасти, он летел из Южной Кореи в Вену, в Новосибирске у него была техническая остановка.

НГС собрал всё, что известно об этом происшествии, в онлайн-трансляции.



Публикуем фотографии из Толмачёво, которые сделали корреспонденты НГС, читатели и споттеры.