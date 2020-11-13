Что происходило вокруг экстренно приземлившегося самолета в Толмачево — 16 кадров с места и одно видео

Появились фотографии с места экстренной посадки самолета в Новосибирске
Сегодня днем, 13 ноября, в новосибирском аэропорту Толмачёво совершил экстренную посадку грузовой самолет «Руслан» — он выкатился на взлетно-посадочную полосу. В происшествии никто не пострадал, но следователи возбудили уголовное дело. В авиакомпании сообщили, самолет Ан-124 перевозил автозапчасти, он летел из Южной Кореи в Вену, в Новосибирске у него была техническая остановка.
НГС собрал всё, что известно об этом происшествии, в онлайн-трансляции.
Публикуем фотографии из Толмачёво, которые сделали корреспонденты НГС, читатели и споттеры.
Всё, что известно о происшествии, мы собрали в одно видео — можете посмотреть, как прошла экстренная посадка:
Автор: Валерия Павленко
А полное видео с моментом приземления предлагаем посмотреть здесь — в ролике видно, что «Руслан» коснулся земли, но не успел вовремя затормозить.