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Тема дняСамолет выкатился за пределы взлетной полосы

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Что происходило вокруг экстренно приземлившегося самолета в Толмачево — 16 кадров с места и одно видео

Публикуем снимки нашего фотографа и очевидцев

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Появились фотографии с места экстренной посадки самолета в Новосибирске

Сегодня днем, 13 ноября, в новосибирском аэропорту Толмачёво совершил экстренную посадку грузовой самолет «Руслан» — он выкатился на взлетно-посадочную полосу. В происшествии никто не пострадал, но следователи возбудили уголовное дело. В авиакомпании сообщили, самолет Ан-124 перевозил автозапчасти, он летел из Южной Кореи в Вену, в Новосибирске у него была техническая остановка.

НГС собрал всё, что известно об этом происшествии, в онлайн-трансляции.

Публикуем фотографии из Толмачёво, которые сделали корреспонденты НГС, читатели и споттеры.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
За самолетом тянулся длинный след

За самолетом тянулся длинный след

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Кусок двигателя отвалился

Кусок двигателя отвалился

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В поле в пяти километрах от взлетной полосы наш фотограф обнаружил деталь самолета

В поле в пяти километрах от взлетной полосы наш фотограф обнаружил деталь самолета

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После приземления аэропорт временно закрывали, рейсы перенаправляли в Барнаул и Кемерово

После приземления аэропорт временно закрывали, рейсы перенаправляли в Барнаул и Кемерово

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Рядом работали пожарные машины

Рядом работали пожарные машины

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«Руслан» принадлежит авиакомпании&nbsp;«Волга-Днепр»

«Руслан» принадлежит авиакомпании «Волга-Днепр»

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На двигателе есть повреждения

На двигателе есть повреждения

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У самолета подогнулось левое крыло

У самолета подогнулось левое крыло

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От «Руслана» отлетела деталь, которая упала на склад

От «Руслана» отлетела деталь, которая упала на склад

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Обломок проделал дыру в потолке

Обломок проделал дыру в потолке

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<nobr class="_">Возбуждено уголовное дело по ч. 1</nobr>&nbsp;<nobr class="_">ст. 263</nobr>&nbsp;УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)

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У самолета помимо двигателя повреждено левое крыло

У самолета помимо двигателя повреждено левое крыло

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Борт аварийно сел в 12 часов 10 минут

Борт аварийно сел в 12 часов 10 минут

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На месте работала спецтехника

На месте работала спецтехника

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Сейчас аэропорт Толмачёво принимает самолеты

Сейчас аэропорт Толмачёво принимает самолеты

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Всё, что известно о происшествии, мы собрали в одно видео — можете посмотреть, как прошла экстренная посадка:

А полное видео с моментом приземления предлагаем посмотреть здесь — в ролике видно, что «Руслан» коснулся земли, но не успел вовремя затормозить.

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Толмачёвоавиациясамолетфотоэкстренная посадка самолета
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