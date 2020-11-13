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Тема дняСамолет выкатился за пределы взлетной полосы

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На видео попал момент приземления дымящегося самолета в Толмачёво

Во время посадки никто не пострадал

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У самолета повреждены корпус и крыло

У самолета повреждены корпус и крыло

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Момент посадки дымящегося самолета попал на видео. Сегодня днем грузовой борт задымился и выкатился за пределы полосы. Сейчас рабочие устраняют последствия инцидента, а для самолетов открыли запасную полосу.

Читатель НГС прислал в редакцию ролик, на котором видно экстренное приземление самолета — он коснулся земли, но затормозить вовремя не успел.

Мы следим в режиме онлайн, что сейчас происходит в аэропорту из-за экстренной посадки самолета.

Очевидцы сообщали, что из двигателя самолета пошел дым. А некоторые заявили, что слышали хлопок. В итоге один из читателей пожаловался, что оторвавшаяся деталь чуть не ударила людей.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

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аэропорт Толмачёвосамолет
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