«На крышу упал обломок лопасти»: рабочий склада прислал фото, где деталь от задымившегося самолета пробила крышу

В Новосибирске сегодня в аэропорту Толмачёво один из самолетов выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Очевидцы сообщали, что из двигателя самолета пошел дым. А некоторые заявили, что слышали хлопок. В итоге один из читателей пожаловался, что оторвавшаяся деталь чуть не ударила людей.



— Дело в том, что после того как задымились двигатели у самолета, раздался хлопок, после чего на склад одной из компаний упал обломок лопастей двигателя, — рассказал читатель НГС и прислал в редакцию фотографии. — Пострадавших нет, повреждены крыша склада, стеллажи и внутренние коммуникации.