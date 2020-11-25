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Авиакомпания рассказала о судьбе самолета «Руслан», который задымился в воздухе и экстренно сел в Толмачёво

Разобрать Ан-124, чтобы отремонтировать в другом городе, невозможно

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Самолет стоит в Толмачёво с 13 ноября

Самолет стоит в Толмачёво с 13 ноября

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Аварийный самолет «Руслан» всё еще находится в Новосибирске

Авиакомпания «Волга-Днепр» собирается на месте ремонтировать грузовой самолет «Руслан», который уже почти две недели находится в Новосибирске. Ан-124 экстренно сел в Толмачёво 13 ноября — в воздухе у самолета задымился двигатель.

— В Новосибирск была отправлена бригада, которая сейчас занимается решением технических вопросов и оценкой последствий. Работают Следственный комитет, Росавиация, создана комиссия. Самолет еще на месте. Транспортировать его можно только своим ходом. Пока техники работают, — рассказала пресс-секретарь группы «Волга-Днепр» Марина Исайкина.

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СЮЖЕТ

Ан-124 выкатился за пределы ВПП

Когда самолет уберут из новосибирского аэропорта, в авиакомпании пока не знают.

— Следствие продолжается, экспертиза назначена, допрашиваются свидетели. Ждем заключения Международного авиационного комитета, он проводит служебное расследование, — сообщил старший помощник руководителя следственного управления Сергей Пешков.

НГС вел онлайн-трансляцию с места аварийной посадки грузового самолета. Момент приземления дымящегося Ан-124 и разговор диспетчеров попали на видео. Также мы показали 16 снимков, на которых видно, что происходило вокруг самолета. На следующий день, 14 ноября, следователи назвали причину, по которой «Руслан» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

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