(Не) счастливые: 9 популярных имен, которые несут беды своим владельцам

Всем нам хочется назвать ребенка красиво, благозвучно, ярко, да так, чтобы имя обязательно принесло ему счастье (и точно не принесло ничего противоположного). Давайте не будем относиться к сегодняшнему материалу о толковании имен слишком серьезно (ведь это всего лишь теория), а просто посмотрим вместе с нашими коллегами из Wday.ru, какие имена могут притягивать к себе несчастья.
Например, имя Кассандра имеет древнегреческое происхождение и означает «та, которая превосходит людей». В греческой мифологии Кассандра была вестницей несчастья. Она обладала даром пророчества, но ее словам никто никогда не верил. В реальности это имя может принести женщине одиночество — она может действительно превосходить окружающих, но ей будет сложно найти человека, с которым она разделит свой успех.
Обладатель имени Евгений плохо справляется с задачами, которые требуют слаженной командной работы. Он предпочитает вести дела в одиночку и мало ком доверяет. К тому же, Евгений очень не любит делиться с другими, а стремится наслаждаться плодами работы один. Этому человеку бывает довольно трудно влиться в коллектив.
У Максимов часто возникает внутренняя потребность перетянуть внимание на себя, поэтому он отдает предпочтение шумным компаниям. Его самомнение растет с возрастом, и часто ему становится мало прежнего круга общения. Если Максим действительно попадает в элитное общество, он быстро становится властолюбивым и презрительным.
В последние несколько лет родители всё чаще стали называть новорожденных девочек Варварами. По статистике за 2015 год, к примеру, Варвара вошла в рейтинг самых популярных имен России и заняла
Мало кто знает, что значений у этого имени несколько. Самое распространенное — «дикарка, чужеземка, варварка», пришло к нам от римлян и греков, которые называли всех чужеземцев «барбарос» (на русский манер — «варвары»). Спустя некоторое время это слово в Европе переродилось в имя Барбара, а в нашей стране — Варвара. Причем ничего общего с дикарями и чужеземцами сейчас имя не имеет. Более того, любимая всеми нами американская кукла Барби — это та же русская Варя.
При этом, по индоевропейской версии, которая тоже имеет место быть, корень «вар» означает «защита». А поскольку в имени «вар» повторяется дважды, то Варвара — это «двойная защита». Если верить в такой расклад, то можете быть спокойны за маленькую Варю.
Елисей переводится как «сердитый», «гневный». Однако проблемы кроются совсем не в агрессии Елисея, а в его импульсивности. Он особенно непоседлив в юные годы. Избегая однообразия, носитель имени рискует совсем забыть об осторожности.
Имя Савва стало особенно популярно у родителей новорожденных мальчиков после выхода в 2015 году мультфильма Максима Фадеева «Савва. Сердце воина». Однако значение имени может некоторых и смутить. Согласно древнееврейскому переводу, оно означает «неволя, плен». Однако это всего лишь одно из значений. А их, к счастью, имеется несколько. И самое главное то, что остальные версии имени очень оптимистичные.
Так, с древнеарамейского «сава», или «саба», переводится как «старец, мудрец». Также есть версия, что Савва — это краткая форма имени Саббатиос, или Савватиос, имеющего значение «суббота».
Не везет в любви
По мнению таролога Марианны Абравитовой, имя оставляет отпечаток на судьбе женщины, именно поэтому, кто-то удачлив в любви, а кто-то чаще нет.
— Я назову, пожалуй, самые несчастливые имена в российской культуре. Я вас удивлю, потому что три основных имени, обладательницам которых приходится нелегко в жизни, — Вера, Надежда и Любовь. Так повелось, что для нас это три кита надежности и счастья, но звезды распорядились иначе, — объясняет эксперт.
Марианна рассказывает, что имя Вера несет в себе посыл духовности. Девочка, девушка и женщина с именем Вера всегда будет очень сложной натурой, ведь мы живем в материальном мире, а у Вер всегда возникает конфликт между духовностью и реальностью.
— Такие женщины либо поздно выходят замуж, либо вовсе остаются одинокими. Личное женское счастье они, к сожалению, находят редко. А вот карьера у Веры строится легко, так как она имеет сильную энергию и чаще всего вместо личного переносит на общественное, — считает таролог.
По опыту эксперта, Надежды не менее внутренне сложные, чем Веры.
— Надежда — означает, что мы надеемся, и получается, что надежда — это переброс энергии в будущее. Например, счастье — это сейчас, а надежда — только за горизонтом. Женщины с этим именем становятся людьми упущенных возможностей, людьми, гоняющимися за призрачным счастьем, — объясняет женщина. Дело в том, что энергия Надежд направлена в завтра, а на реальную жизнь ее не хватает.
Таролог уточняет, что универсальных рекомендаций не существует, поэтому, возможно, если на Надежду повлияет фамилия или отчество, они остановят ее уплывающую в будущее энергию.
Таролог называет имя Любовь коварным, всё потому, что оно обозначает само чувство и эмоцию. Любови живут сердцем, рациональность им не знакома.
— Вспомните Любу из вашей жизни. Она стала директором школы или кандидатом наук? Вряд ли, они всегда говорят о мужчинах, женихах, как хорошо быть любимой. Это имя полностью окружает их, энергия любви очень сильная. У них много иллюзий, и обычно в любви они несчастны, ведь не относятся к ней реально, — объясняет таролог.
По мнению эксперта, мужчины нередко сторонятся Любочек из-за того, что у них много иллюзий и энергии любви, но мало реальных возможностей и навыков.
Детские имена, которые приносят удачу
А недавно мы собрали имена, значение которых — «удача» и «счастье». Посмотрим, кто у нас тут самый счастливый.
Имя имеет греческое происхождение и означает «блаженный», «счастливый». Довольно мило Макар звучит в уменьшительно-ласкательных вариантах: Макарка, Макарик, Макаша, Макареша. В древности это имя было очень популярно, но со времен Октябрьской революции 1917 года полностью ушло из обихода. Только недавно с модой на старомодные имена новорожденных снова стали называть Макарами.
Славянское имя, которое, кажется, говорит само за себя — «радостная», «веселая», «счастливая». Также Рада (или Радуся и Радочка) может быть сокращенной версией таких имен, как Радислава, Радослава, Радмира, Радана.
Это имя впервые было упомянуто в Библии (так звали младшего сына Иакова и Рахили) и переводится как «сын моей правой руки» или «счастливый сын». В Европе и Америке Вениамина будут звать Бенджамином или Бенджаменом. А в России в домашней обстановке — просто Веней.
Мало кто знает, что греческое имя Ефросинья тоже означает «радость», «веселье», а также «благомыслящая». С таким раскладом, кажется, у маленькой Фроси (именно так звучит это имя в уменьшительно-ласкательном варианте) есть все шансы вырасти оптимистичной и мудрой девушкой.
Не подумайте, что мы ошиблись. Тихон на самом деле со словом «тихий» не имеет ничего общего. Имя пришло к нам из Византии и, как говорят, произошло от имени древнегреческой богини удачи Тюхе и, соответственно, имеет значение «удача» или «судьба». Во времена Древней Руси Тишами называли мальчиков из простых семей, но потом имя стало особенно популярно среди монахов.
Имя уходит корнями в прибалтийскую мифологию, так звали богиню счастья и удачи, которая покровительствовала влюбленным парам. В нашей стране девочек начали называть Лаймами благодаря певице из Латвии Лайме Вайкуле.
Греческое имя, у которого есть несколько переводов. По одному из них Аркадий означает «счастье» или «счастливая страна». По другим — «пастух» и «житель Аркадии». При этом в Киевской Руси это имя давали мальчикам со значением «смелый». Уменьшительно-ласкательных вариантов Аркадия тоже множество. Самые распространенные — Аркаша, Адик, Арик, Аря, Адя и Аркадьюшка.
Многие в нашей стране думают, что Зита — это индийское имя. Что неудивительно. Стоит только вспомнить фильм «Зита и Гита», который был особенно популярен в советские времена. Однако, по одной из версий, это имя также имеет и латинские корни со значением «счастливая». В общем, смело можете называть дочь Зитой. Тем более ее уменьшительно-ласкательный вариант невероятно трогателен — Зизи.
Имеет латинское происхождение и целых пять трактовок значения. Но все они невероятно хороши. Так, по первой версии Феликс переводится как «счастливый», «благополучный», «благоприятный», «приносящий счастье», по второй — «плодородный», по третьей — «блаженный», по четвертой — «богатый» и, наконец, по пятой — «радующий». С такой характеристикой маленький Феля (или Еля) может стать очень успешным человеком.
Как сделать ребенка счастливым — отвечают эксперты
Назвать ребенка именем, значение которого трактуется как счастливый или удачливый, конечно, отличный задел, но всё же не гарант этого самого счастья. Родители тоже кое-что могут сделать для своего чада. Например, изучить и применять правило трех минут, которое должен знать каждый, у кого есть дети.
Психолог Алекс Ройтблат объяснил, как правильно обнимать и слушать ребенка, чтобы спустя три минуты он был абсолютно счастлив и доволен, и так каждый день.
Дело в том, что у многих взрослых есть навык вставлять несущественные реплики в рассказ близких, друзей или коллег. При этом часть истории влетает в одно ухо и тут же вылетает в другое. В правиле первых трех минут подобный навык — лишний. Научитесь активно слушать ребенка, вникая во всё, что он говорит, запоминая ключевые моменты. К ним, кстати, можно вернуться пару дней спустя, напомнив, о чём вы говорили. Так дети понимают, что их действительно слышат, а не просто поддакивают из вежливости. Главное, не перебивайте ребенка на полуслове, не начинайте спорить, доказывать, что он неправ.
Первые три минуты просто внимательно слушайте: мальчишкам и девчонкам требуется в среднем именно столько времени, чтобы рассказать о событиях дня. А вот уже после можете спокойно задавать вопросы. Подскажите ребенку верное направление, чтобы он мог исправить случившееся по его вине. Или же порадуйтесь за его маленькие победы.
Также эксперты озвучили 7 простых фраз, которые помогут вашему ребенку вырасти успешным. Иногда достаточно просто присоединиться к переживаниям ребенка и сказать, что вам тоже бывает грустно, страшно и неловко. И малыш расцветает, потому что раз мама или папа тоже испытывает такое чувство, значит, он не один.
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