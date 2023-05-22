(Не) счастливые: 9 популярных имен, которые несут беды своим владельцам

Как сделать ребенка счастливым — отвечают эксперты

Назвать ребенка именем, значение которого трактуется как счастливый или удачливый, конечно, отличный задел, но всё же не гарант этого самого счастья. Родители тоже кое-что могут сделать для своего чада. Например, изучить и применять правило трех минут, которое должен знать каждый, у кого есть дети.



Психолог Алекс Ройтблат объяснил, как правильно обнимать и слушать ребенка, чтобы спустя три минуты он был абсолютно счастлив и доволен, и так каждый день.



Дело в том, что у многих взрослых есть навык вставлять несущественные реплики в рассказ близких, друзей или коллег. При этом часть истории влетает в одно ухо и тут же вылетает в другое. В правиле первых трех минут подобный навык — лишний. Научитесь активно слушать ребенка, вникая во всё, что он говорит, запоминая ключевые моменты. К ним, кстати, можно вернуться пару дней спустя, напомнив, о чём вы говорили. Так дети понимают, что их действительно слышат, а не просто поддакивают из вежливости. Главное, не перебивайте ребенка на полуслове, не начинайте спорить, доказывать, что он неправ.

