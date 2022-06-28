Хоть паспорт меняй: таролог назвала 3 женских имени, обладательницам которых не везет в любви

Есть мнение, что данное при рождении имя программирует в человеке определенный характер и предопределяет его судьбу. С точки зрения энергетики с самого первого дня оно активно участвует в формировании личностных качеств, а значит, и всей судьбы маленького человека. Поэтому к выбору нужно подходить очень аккуратно. Тут есть несколько главных рекомендаций.



Будьте осторожны с именами, которые принадлежали вашим родственникам или друзьям. В честь кого-то можно называть ребенка только в том случае, если этот человек прожил долгую и счастливую жизнь. Иначе есть риск, что ребенок повторит чью-то не совсем удачную судьбу.