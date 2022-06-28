Хоть паспорт меняй: таролог назвала 3 женских имени, обладательницам которых не везет в любви

Всем нам хочется назвать ребенка красиво, благозвучно, ярко, да так, чтобы имя обязательно принесло ему счастье. Кто бы что не говорил — счастье в любви, один из важных аспектов успешной жизни. Давайте не будем относиться к сегодняшнему материалу о толковании имен слишком серьезно (ведь это всего лишь теория), а просто посмотрим, какие имена, по мнению таролога, несут девочкам будущие неудачи в личной жизни. Предостеречь молодых родителей пытались наши коллеги из Woman.ru.
Марианна Абравитова — таролог, психолог и писатель.
Есть мнение, что данное при рождении имя программирует в человеке определенный характер и предопределяет его судьбу. С точки зрения энергетики с самого первого дня оно активно участвует в формировании личностных качеств, а значит, и всей судьбы маленького человека. Поэтому к выбору нужно подходить очень аккуратно. Тут есть несколько главных рекомендаций.
Будьте осторожны с именами, которые принадлежали вашим родственникам или друзьям. В честь кого-то можно называть ребенка только в том случае, если этот человек прожил долгую и счастливую жизнь. Иначе есть риск, что ребенок повторит чью-то не совсем удачную судьбу.
Обратите внимание на звучания имени. Для девочки лучше выбирать более мягкие сочетания букв. Твердость в имени придает соответствующий характер, что хорошо подходит для мальчика. Варианты мягкого женского имени — Елена, Юлия, Алла, Ксения. Варианты мужского — Артем, Глеб, Виктор, Александр.
По мнению таролога Марианны Абравитовой, имя оставляет отпечаток на судьбе женщины, именно поэтому, кто-то удачлив в любви, а кто-то чаще нет.
— Я назову, пожалуй, самые несчастливые имена в российской культуре. Я вас удивлю, потому что три основных имени, обладательницам которых приходится нелегко в жизни, — Вера, Надежда и Любовь. Так повелось, что для нас это три кита надежности и счастья, но звезды распорядились иначе, — считает эксперт.
Вера
Марианна рассказывает, что имя Вера несет в себе посыл духовности. Девочка, девушка и женщина с именем Вера всегда будет очень сложной натурой, ведь мы живем в материальном мире, а у Вер всегда возникает конфликт между духовностью и реальностью.
— Такие женщины либо поздно выходят замуж, либо вовсе остаются одинокими. Личное женское счастье они, к сожалению, находят редко. А вот карьера у Веры строится легко, так как она имеет сильную энергию и чаще всего, вместо личного, переносит на общественное, — считает таролог.
Надежда
По опыту эксперта, Надежды не менее внутренне сложные, чем Веры.
— Надежда — означает, что мы надеемся, и получается, что надежда — это переброс энергии в будущее. Например, счастье — это сейчас, а надежда — только за горизонтом. Женщины с этим именем становятся людьми упущенных возможностей, людьми, гоняющимися за призрачным счастьем, — объясняет женщина. Дело в том, что энергия Надежд направлена в завтра, а на реальную жизнь ее не хватает.
Таролог уточняет, что универсальных рекомендаций не существует, поэтому, возможно, если на Надежду повлияет фамилия или отчество, они остановят ее уплывающую в будущее энергию.
Любовь
Таролог называет это имя коварным, всё потому, что оно обозначает само чувство и эмоцию. Любови живут сердцем, рациональность им не знакома.
— Вспомните Любу из вашей жизни. Она стала директором школы или кандидатом наук? Вряд ли, они всегда говорят о мужчинах, женихах, как хорошо быть любимой. Это имя полностью окружает их, энергия любви очень сильная. У них много иллюзий, и обычно в любви они несчастны, ведь не относятся к ней реально, — объясняет таролог.
По мнению эксперта, мужчины нередко сторонятся Любочек из-за того, что у них много иллюзий и энергии любви, но мало реальных возможностей и навыков.
Недавно мы собрали 10 модных и красивых детских имен, значения которых пугают родителей, и выяснили, что всё не так страшно. Поэтому, если вы хотите назвать дочь Варварой, а сына Артуром, — отбросим предрассудки (тем более они весьма спорные) и вперед. Также редакция подобрала мужские и женские имена со значением «удача» и «счастье» — список получился очень благозвучным.
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