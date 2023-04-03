Без няни и горы игрушек: Ирина Шейк воспитывает дочь по советскому стандарту — 7 строгих правил от мамы-супермодели

Также модель учит дочь не забывать свои корни. Лея свободно говорит по-английски с отцом и друзьями, но общение с мамой и бабушкой у нее происходит исключительно на русском. Она ходит в русскую языковую школу в Нью-Йорке. Брэдли Купер, кстати, не отстает от малышки и тоже немного выучил русский.

Ирина принципиально не нанимает няню, хотя, конечно, может себе это позволить. С Леей занимается сама модель, ее мама и отец девочки Брэдли Купер.

При этом модель не ходит за дочерью по пятам, а дает ей свободу, которая соответствует возрасту. Ирина вспоминает, что однажды она не общалась с Леей две недели, когда та была на двухнедельных каникулах с папой.