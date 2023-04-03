Без няни и горы игрушек: Ирина Шейк воспитывает дочь по советскому стандарту — 7 строгих правил от мамы-супермодели

В апреле 2015 года супермодель Ирина Шейк начала встречаться с известным актером Брэдли Купером. А 21 марта 2017 года у пары родилась дочь Лея де Сьен Шейк Купер. Несмотря на то что через два года влюбленные расстались, звезды продолжают воспитывать малышку вместе. Интересно, что даже после расставания ходят слухи, что экс-пара задумывается о втором ребенке. Но сегодня наши коллеги из Woman.ru расскажут подробнее о воспитании малышки Леи.
Ирина Шейк — российская супермодель и актриса. Она является первой российской моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue. Сайт Models.com назвал ее иконой модной индустрии.
Ирина рассказывала журналистам, что дочку она назвала в честь своей обожаемой бабушки Галии Шайхлисламовой. Во французском варианте имя Галия превратилось в Лея.
6-летняя Лея часто слышит от мамы рассказы о непростых девяностых в России. Уже с первых лет своей жизни дочка Шейк знает, что конфеты ее мама получала только два раза в год: на Новый год и день рождения. Ни о каком изобилии игрушек и речи не шло. Получить хотя бы одну куклу считалось невероятной удачей. Одежду для пупса шила бабушка маленькой Иры.
Но воспитание проходит не без истерик. Шейк делилась со СМИ: узнав, что мама уходит на работу, малышка Лея громко плакала. Тогда Ирина спросила дочку: «У нас дома горит свет, видишь? А в холодильнике есть еда. Чтобы всё это у нас было, родители должны ходить на работу». Урок был усвоен.
Интересно относится Ирина и к папарацци. Ее дочь не любит пристальное внимание и начинает плакать, когда видит вспышки фотокамер. Шейк объясняет малышке, что это их (папарацци) работа. Если они не сделают фото, то не получат деньги, а у них ведь тоже есть дети. Нужно уважать чужой труд.
В одном из интервью модель рассказывала, что без волшебного слова «пожалуйста» ее дочь никогда не получит желаемого. Тактичность и хорошие манеры прививаются девочке с раннего детства. Лея точно знает золотое правило: «Где пожалуйста, там и спасибо».
Также модель учит дочь не забывать свои корни. Лея свободно говорит по-английски с отцом и друзьями, но общение с мамой и бабушкой у нее происходит исключительно на русском. Она ходит в русскую языковую школу в Нью-Йорке. Брэдли Купер, кстати, не отстает от малышки и тоже немного выучил русский.
Ирина принципиально не нанимает няню, хотя, конечно, может себе это позволить. С Леей занимается сама модель, ее мама и отец девочки Брэдли Купер.
При этом модель не ходит за дочерью по пятам, а дает ей свободу, которая соответствует возрасту. Ирина вспоминает, что однажды она не общалась с Леей две недели, когда та была на двухнедельных каникулах с папой.
Как воспитывают детей в одной из самых богатых семей в мире?
Как вы представляете себе детство наследников миллиардера? Шикарные яхты, лучшие наряды — а пока до этого не дошло, просто огромные игровые, заваленные дорогими игрушками, и куча персонала, который день и ночь подтирает дитятке сопли. Но у современных богачей другие взгляды на воспитание — мы узнали, как растит своих детей один из самых богатых людей в мире Марк Цукерберг.
Марк Цукерберг — американский медиамагнат, интернет-предприниматель и филантроп. Известен как соучредитель компании Meta (деятельность запрещена в РФ) и является ее председателем, главным исполнительным директором и контролирующим акционером. Он также является соучредителем проекта по разработке космического корабля на солнечных парусах Breakthrough Starshot и одним из членов его совета директоров. В 2007 году, в возрасте 23 лет, он стал самым молодым в мире миллиардером. В октябре
Миллиардер женат на своей давней подруге Присцилле Чан. У пары две дочери — Максима и Августа. В январе 2023 года Цукерберг поделился радостью с подписчиками, сообщив, что станет отцом в третий раз. Модель воспитания наследников Марк Цукерберг перенял от своих родителей, которым удалось вырастить успешного человека. Завесу тайны, как сделать ребенка амбициозным, целеустремленным и уверенным, приоткрыл отец Марка — Эдвард Цукерберг.
По мнению отца одного из самых успешных людей на земле, авторитет и родительские амбиции не должны мешать здоровому детству, полному открытий и приключений.
— Один из лучших советов, который я могу дать, касается того, что мы с женой всегда верили в своих детей. Не навязывайте свое мнение детям и не пытайтесь направить их жизнь в заданное русло. Вместо этого узнавайте об их сильных сторонах, поддерживайте и развивайте их увлечения, — считает доктор Цукерберг.
Отец и мать Марка радовались достижениям сына, хвалили и поощряли успехи. Всегда отзывались о нём позитивно, подчеркивая сильные стороны его натуры, и не критиковали за слабые, например, необщительность и стеснительность в подростковом возрасте.
Чтобы родители могли соблюдать баланс между семьей и работой, Цукерберг-старший советует искать возможность работать из дома или как можно ближе к дому.
— Наш случай был уникальным, потому что офис располагался в здании нашего дома. Всем советую так поступить, если профессия позволяет. Это дает возможность работать, проводя время с детьми, — рассказывал он в одном из интервью. Его сын по примеру отца 2 раза уходил вместе с женой в декретный отпуск, а также часто берет дочек в офис и на рабочие встречи.
Отец миллиардера советует стимулировать детский интерес к гаджетам и давать им возможность доступа к ним — конечно, под контролем взрослых.
— Мои дети выросли в офисе, где у всех были компьютеры. Есть преимущества в знакомстве с компьютером в раннем возрасте. Отсюда во многом развился интерес Марка к технологиям, — пояснил Эдвард.
Интересно, что, когда Марк познакомился со своей будущей женой, она поставила ему ряд условий, одно из них — всегда находить время на еженедельное свидание только вдвоем. Этого правила супруги придерживаются до сих пор.
Присцилла выросла в иерархической семье с железной дисциплиной. Поэтому у дочерей миллиардера есть круг обязательных домашних дел, которые за них не выполнят другие люди. Лень или плохое настроение родители в расчет не берут, надо — значит, надо. Например, девочки сами моют посуду.
Также супруга Марка не позволяет развивать культ потребительства в семье, Цукерберги одеваются подчеркнуто скромно. Один из друзей Присциллы рассказал прессе историю о том, что она не купила понравившиеся ей туфли за 600 долларов. Слишком высокая цена за обувь, посчитала супруга миллиардера и остановилась на варианте подешевле.
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