Метод пяти пальцев: короткий ежедневный ритуал, который изменит вашу жизнь (приглядитесь к своей ладони)

Этот прием может заменить вам консультацию у психолога и открыть новые грани вашей ситуации. Итак, устройтесь поудобнее, проверьте, что вам ничего не мешает, и задайте себе эти 10 вопросов. Лучше записать ответы на бумаге обычной ручкой, так они приобретут материальную форму, а не останутся только мыслями в вашей голове.

Если бы вы могли оставить только одно воспоминание из всей жизни, то какое?

Если бы ваша жизнь была фильмом, то как бы вы хотели ее продолжить?

Что бы вы делали, если бы точно знали, что у вас получится?



Что так?



Какими своими достижениями вы гордитесь?



Какие три главные ошибки в своей жизни вы не хотите повторять?



Ваше лучшее решение за последние пять лет — это…



В пользу своей мечты вы готовы отказаться от…

Кому вы завидуете?

Опишите свою жизнь до сегодняшнего дня в 6–9 словах.

Если вы дали честные ответы на все эти вопросы, то перечитайте их, и, возможно, у вас получится под новым углом посмотреть на свою жизнь.