Метод пяти пальцев: короткий ежедневный ритуал, который изменит вашу жизнь (приглядитесь к своей ладони)
Смотрим, как одно элементарное действие поможет кардинально изменить реальность вокруг себя
Как одно действие может изменить жизнь, спросите вы. Так оно обычно и бывает, полезная практика, повторенная многократно, превращается в привычку и формирует вокруг вас новые обстоятельства, конечно, если вы сами прилагаете к этому достаточно усилий, без этого никак. Наши коллеги из MarieClaire изучили метод пяти пальцев — технику подведения итогов дня от ведущих мировых экспертов, которая стала популярна по всему миру.
Бодо Шефер — немецкий писатель, лектор, бизнесмен и предприниматель, финансовый консультант. Автор книг о персональной и финансовой эффективности, среди которых «Путь к финансовой свободе», «Пес по имени Мани», «Законы победителей». Его семинары проходят во многих странах мира — Германии, Бельгии, США, Австралии, Турции. Является практиком в области тайм-менеджмента и по управлению финансами.
Лотар Зайверт — ведущий эксперт по тайм-менеджменту в Германии и Европе. Автор бестселлеров «Больше времени для существенного», «Если спешишь — не торопись», «Принцип бумеранга: больше времени для счастья» и «Стратегия медведя: сила в спокойствии». Его книги переведены на 30 языков и проданы тиражом более 30 миллионов экземпляров.
Этот метод придумали немецкий бизнес-тренер Бодо Шефер и ведущий эксперт по тайм-менеджменту в Европе Лотар Зайверт.
Он представляет собой легкую технику для подведения итогов дня по важным психологическим параметрам. Если делать это упражнение каждый день, можно легко и не энергозатратно контролировать и направлять свои действия и добиться больших результатов. Эксперты советуют пользоваться этим методом перед сном. Желательно остаться в одиночестве на момент выполнения техники. Вам понадобится только ваша правая ладонь. Каждый ваш палец будет символизировать вопрос, на который вы должны вдумчиво ответить самому себе.
Ответы запишем в специальный блокнот, по нему потом удобно и легко будет отслеживать положительную или отрицательную динамику.
Мизинец
Этот палец отвечает за мысли, знания, информацию. Спросите себя: что нового я узнал сегодня? Какие важные знания приобрел? В чём возросла моя компетентность, усилился профессионализм? Удалось ли мне придумать интересную идею? Если сегодняшний день не был богат на новую информацию и напротив, отодвинул вас от цели — не нужно заниматься самобичеванием. Делайте правильный вывод и идите дальше.
Безымянный
Этот палец отвечает за самых дорогих людей в вашей жизни. Спросите себя, получилось ли сегодня уделить внимание тем людям, которые идут с вами по жизни? Вы вдруг с удивлением можете обнаружить, что просто забыли о чем–то важном или случайно нагрубили, обидели близких. Исправить это можно сразу, не дожидаясь следующего дня.
Средний палец
Этот палец расскажет о том, что у вас на душе сегодня. Подумайте, что вы чувствовали в течение дня. Вспомните всё: и доброжелательность, и удовлетворение, и злобу, и агрессию, здесь нет задачи поделить чувства на плохие и хорошие. Главное — понять, что в вашей жизни внешний раздражитель, и попытаться изменить свое отношение к нему.
Указательный палец
Указательный палец — это то, что вы сегодня сделали для людей, какие услуги им оказали. Проанализируйте, были ли вы кому-то полезны сегодня? Решился ли какой-то вопрос благодаря вашему участию? Вспомните все добрые дела, которые вы сделали за день (считаются даже мелочи). Если вы никому сегодня не помогли, не стоит себя корить за это, просто сделайте отметку, что завтра вы будете держать эту мысль в голове.
Большой палец
Большой палец отвечает за состояние вашего тела. Закройте глаза и расслабьтесь, подумайте, как вы чувствовали себя сегодня? Были ли напряжены или наоборот расслаблены? Что вы сделали для улучшения вашего физического состояния за прошедший день? Например, на обед вы выбрали правильную пищу, отказавшись от жареного и соленого. Отметьте это и похвалите себя. В обратном случае сделайте вывод и не допускайте пренебрежения к собственному организму.
Последним пунктом нужно сжать кулак правой руки. Смотрите на него и подумайте, удалось ли вам сегодня приблизиться к вашей цели? Честно ответьте себе, какие действия прошедшего дня вам помогали, а какие только вредили. Запишите это коротко в блокнот.
Если вы будете анализировать каждый день по методу пяти пальцев, то научитесь лучше понимать себя и незаметно возьмете свою жизнь под контроль.
Еще способ быстро и эффективно изменить жизнь к лучшему
Этот прием может заменить вам консультацию у психолога и открыть новые грани вашей ситуации. Итак, устройтесь поудобнее, проверьте, что вам ничего не мешает, и задайте себе эти 10 вопросов. Лучше записать ответы на бумаге обычной ручкой, так они приобретут материальную форму, а не останутся только мыслями в вашей голове.
- Если бы вы могли оставить только одно воспоминание из всей жизни, то какое?
- Если бы ваша жизнь была фильмом, то как бы вы хотели ее продолжить?
- Что бы вы делали, если бы точно знали, что у вас получится?
- Что так?
- Какими своими достижениями вы гордитесь?
- Какие три главные ошибки в своей жизни вы не хотите повторять?
- Ваше лучшее решение за последние пять лет — это…
- В пользу своей мечты вы готовы отказаться от…
- Кому вы завидуете?
- Опишите свою жизнь до сегодняшнего дня в 6–9 словах.
Если вы дали честные ответы на все эти вопросы, то перечитайте их, и, возможно, у вас получится под новым углом посмотреть на свою жизнь.
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