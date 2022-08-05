Помоги себе сам: ответьте на эти 10 вопросов, и ваша жизнь сразу изменится к лучшему

Многие люди смущаются обращаться к психологу, ведь как рассказать о самом сокровенном постороннему. Часто психологическая поддержка необходима, но у человека нет возможности оплачивать недешевые консультации специалиста. Как и почти в любой сфере, ответы на вопросы можно найти самостоятельно. Для этого устройтесь поудобнее, проверьте, что вам ничего не мешает и не отвлекает и задайте себе эти 10 вопросов. Лучше записать ответы на бумаге обычной ручкой, так они приобретут материальную форму, а не останутся только мыслями в вашей голове. Наши коллеги из Wday.ru прочитали книгу «100 способов изменить жизнь» писателя Ларисы Парфентьевой и выделили вопросы, ответить на которые по-настоящему важно каждому, кто хочет изменить свою жизнь.
Если бы вы могли оставить только одно воспоминание из всей жизни, то какое?
Это не просто вопрос, он отлично показывает, что в нашей жизни самое важное. Люди, которые отвечают себе на этот вопрос честно, с удивлением осознают, что было действительно главное в их жизни, а что, оказывается, не имело никакого или почти никакого значения.
Если бы ваша жизнь была фильмом, то как бы вы хотели ее продолжить?
Один молодой человек, ответив себе на этот вопрос, навсегда изменил свою жизнь. После него он бросил нелюбимую работу и погрузился с головой в хобби, которое сделало его известным и счастливым.
Что бы вы делали, если бы точно знали, что у вас получится?
Главный вопрос, который стоит себе задать. Он точно показывает, чем бы вы занимались, если бы у вас не было страхов, отмазок и прочих нелепых причин не жить той жизнью, какой вам хочется.
Что так?
Монах Тит Нат Хан как-то сказал, что мы часто задаем себе негативный вопрос: «Что не так?», концентрируясь на плохом, вместо того чтобы спросить: «Что так?» Весь секрет в формулировках, измените их, и, возможно, ваша жизнь станет намного счастливее.
Какими своими достижениями вы гордитесь?
Сядьте и напишите список, чем вы гордитесь. Запишите туда даже самые незначительные, на ваш взгляд, мелочи. Например, вы играете с ребенком в мяч почти каждый вечер, и он ждет ваших совместных походов на площадку. Когда вы получите возможность держать этот список в руках — ваша самооценка подскочит вверх.
Какие три главные ошибки в своей жизни вы не хотите повторять?
Все ошибки нас чему-то учат, но есть те, что мы повторяем из года в год, с завидной регулярностью. Может быть, уже стоит записать их на листочке и посмотреть на них с высоты прожитых лет.
Ваше лучшее решение за последние пять лет — это…
Пять лет назад одна девушка решила бросить красивую жизнь и работу на ТВ в столице, чтобы писать книги. Она собрала вещи и уехала к родным в город, где родилась. Сейчас у нее вышли 2 книги, которые стали бестселлерами. Она услышала тихий голос своего сердца и пошла за ним. А вы?
В пользу своей мечты вы готовы отказаться от…
Вернемся из страны розовых пони и посмотрим в глаза суровой реальности. Чтобы исполнить мечту, придется чем-то пожертвовать, вот только что для вас не особо-то и дорого? Каждый решает сам.
Кому вы завидуете?
А теперь необычное задание. Попробуйте написать список людей, которым вы завидуете. Зависть — полезное чувство, оно помогает определить, чего вы желаете на самом деле, а к чему совсем равнодушны. После этого зависть можно преобразовать в конструктивную эмоцию.
Опишите свою жизнь до сегодняшнего дня в 6−9 словах.
Просто сосредоточьтесь и подумайте, как выглядит ваша жизнь на сегодняшний день в 6–9 словах. Что это за короткий рассказ, который скажет всё о вас? А каким бы вы хотели его видеть?
Если вы дали честные ответы на все эти вопросы, то перечитайте их, и, возможно, у вас получится под новым углом посмотреть на свою жизнь.
6 причин, почему ваша жизнь не меняется к лучшему
Если после ответов на эти вопросы вам кажется, что ваша жизнь похожа на день сурка, то мы знаем возможные причины. Психолог Михаил Лабковский назвал шесть пунктов, из-за которых жизнь «топчется» на одном месте.
У вас низкая самооценка
— Вы считаете себя недостойным определенной должности, уровня жизни, дохода, профессии. Вы наверняка встречали людей, которые между дешевой забегаловкой и уютным ресторанчиком всегда выберут первое, даже если цены в этих двух заведениях одинаковые, вот вам пример простой идеи «это не для меня», — объясняет психолог.
У вас много страхов
— Страхи могут быть социальные: например, вы боитесь, что вас не примет новый коллектив, если вы смените работу на более престижную, — поясняет Лабковский. — Это может быть общая тревожность — вы постоянно чувствуете беспокойство по поводу будущего и ничего не решаетесь сделать. Страх может быть связан с переменами: вы настолько всего боитесь, что держитесь за стабильность. Пусть даже и очень скромную, и не устраивающую вас.
Вторичная выгода
— Типичный случай: из-за низкой самооценки вы привязаны к определенному кругу людей, которые дальше своего носа ничего не видят, — говорит эксперт. — Еще они считают, что все богатые — воры, успешные люди — люди без души и дальше по списку… Любой выход из этой группы вас страшит, поэтому вы топчетесь на месте, лишь бы не потерять «товарищей».
Нежелание что-то менять
— Может быть, вам правда хорошо там, где вы есть. Но вы решили, что вам очень нужно кресло руководителя или доход от двухсот тысяч в месяц, потому что… сын маминой подруги столько получает и там уже сидит, — объясняет Михаил Лабковский. — Вы давите на газ и на тормоз одновременно, поэтому и жить моментом не получается, и добиваться желаемого — тоже.
Ваши мечты вам не принадлежат
— Жена хочет, чтобы вы зарабатывали больше денег, а мама — чтобы вы стали юристом, и так далее, — говорит психолог. — Но невозможно эмоционально и энергетически вкладываться в то, в чём вы на самом деле не заинтересованы. Эти желания должны быть исключительно вашими!
Вы уже выросли из этого
— Отсутствие роста и интереса сказывается на карьерных успехах, — рассказывает Лабковский. — В какой-то момент может произойти выгорание в силу того, что вы уже давно перестали развиваться на этом месте. Кроме того, отсутствие достойного вознаграждения и ощущение нечетких перспектив тоже влияют на успех.
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