Помоги себе сам: ответьте на эти 10 вопросов, и ваша жизнь сразу изменится к лучшему

Если бы вы могли оставить только одно воспоминание из всей жизни, то какое?

Это не просто вопрос, он отлично показывает, что в нашей жизни самое важное. Люди, которые отвечают себе на этот вопрос честно, с удивлением осознают, что было действительно главное в их жизни, а что, оказывается, не имело никакого или почти никакого значения.

Если бы ваша жизнь была фильмом, то как бы вы хотели ее продолжить?

Один молодой человек, ответив себе на этот вопрос, навсегда изменил свою жизнь. После него он бросил нелюбимую работу и погрузился с головой в хобби, которое сделало его известным и счастливым.