Вредите себе каждый день: эксперты назвали 6 привычек несчастных людей — проверьте себя, вдруг вы тоже так делаете

По опыту специалистов, состояние счастья каждый человек представляет и описывает по-своему, а все несчастные люди похожи друг на друга. Потому что причины несчастий часто оказываются схожими (если задуматься, их не так уж и много). Наши коллеги из MarieClaire вместе с кандидатом психологических наук и психологом Еленой Яриковой разбирались, какие привычки ведут к тому, что человек теряет себя и гаснет.
Не иметь цели в жизни
В детстве и юности мы беззаботны и это нормально. А вот если великовозрастный лоб живет просто чтобы прожить день, это может его угнетать, пусть даже и внутренне.
— Бесцельная жизнь несет пустоту, рождает безделье и беспечность. Возможно, в какой-то момент может показаться, что без ответственности и забот ваша жизнь прекрасна. Однако очень быстро это чувство перерождается в недовольство собственной жизнью и тотальное несчастье, — считает эксперт.
Идти наперекор самому себе
Плохая идея — выбирать дело в жизни, которое вам не мило, выходить замуж не за того человека или долго и упорно делать то, что не нравится. Со временем груз от преодоления себя станет неподъемным и чем дольше вы будете находиться в этой ситуации, тем глубже будете несчастны.
Жить во лжи
Выбирая отрицательный вектор по жизни, человек собственноручно обрекает себя на нелегкую судьбу и испытания. Обман, воровство, нечестные отношения с наживой или выгодой, зависть и коварство — чем больше злых намерений, а значит, и соответствующих действий, тем сложнее человеку ужиться с самим собой. Когда человеку весело, он смеется, когда приятно, он улыбается, а когда человек делает другому плохо, это не может радовать. Внутри возникает чувство вины и стыда, пусть и не всегда сразу.
Возлагать ложные надежды
Если сидеть на берегу и ждать, что кто-то сделает вас счастливее, успешнее и решит все ваши проблемы, то можно не дождаться. Удивительно, но многие люди живут в таком коконе долгие годы.
— Особенно ярко начинает приходить осознание, что всё далеко не так, как вы себе напридумывали, в том возрасте, когда каждый начинает осознанно строить свою жизнь: создавать семью, карьеру, — объясняет психолог.
Игнорировать усталость и плохое самочувствие
Многие действуют из принципа «пока не упал — всё нормально». Но вам не обязательно падать, чтобы был повод позаботиться о себе. Бывают особенные случаи, когда это очень сложно осуществить, но объективно таких случаев немного. И даже в них порой можно найти выход, просто он может быть не на поверхности.
Когда вы уже падаете, для восстановления потребуется больше серьезных мер и времени. Представьте, что вы не обратили внимания на кариес и довели зуб до состояния ноющего нерва. А ведь проще и дешевле было выделить время раньше и убрать небольшое пятнышко. С усталостью та же самая история, просто она менее очевидна.
Просыпаться и засыпать с телефоном
Телефон — неотъемлемый атрибут современной жизни. Понятно, что нужно быть в курсе всего, но как минимум не перед сном и не сразу после пробуждения.
Утром нашему организму и мозгу необходимо настроиться на день и начинать «загрузку» надо постепенно. Какие-то новости или сообщения могут вывести нас из равновесия, потому что сознание еще остро реагирует на ту или иную информацию. Кому-то достаточно 10 минут, кому-то — час, чтобы с холодным сердцем и включенной головой начать что-либо воспринимать.
Перед сном происходит примерно то же самое. Организму и мозгу необходимо время, чтобы перестроить режим работы, в то время как любая информация держит его в обычном рабочем состоянии. Даже просмотр ленты видео с милыми котиками напрягает глаза и мозг, ведь мы рассматриваем происходящее на экране и выдаем эмоциональные реакции.
Здесь мы собрали еще 7 ежедневных привычек и ритуалов, которые крадут у вас счастье и хорошее настроение.
6 причин, почему ваша жизнь не меняется к лучшему
Если вам кажется, что ваша жизнь похожа на день сурка, то мы знаем возможные причины. Психолог Михаил Лабковский назвал шесть пунктов, из-за которых жизнь «топчется» на одном месте.
У вас низкая самооценка
— Вы считаете себя недостойным определенной должности, уровня жизни, дохода, профессии. Вы наверняка встречали людей, которые между дешевой забегаловкой и уютным ресторанчиком всегда выберут первое, даже если цены в этих двух заведениях одинаковые, вот вам пример простой идеи «это не для меня», — объясняет психолог.
У вас много страхов
— Страхи могут быть социальные: например, вы боитесь, что вас не примет новый коллектив, если вы смените работу на более престижную, — поясняет Лабковский. — Это может быть общая тревожность — вы постоянно чувствуете беспокойство по поводу будущего и ничего не решаетесь сделать. Страх может быть связан с переменами: вы настолько всего боитесь, что держитесь за стабильность. Пусть даже и очень скромную и не устраивающую вас.
Вторичная выгода
— Типичный случай: из-за низкой самооценки вы привязаны к определенному кругу людей, которые дальше своего носа ничего не видят, — говорит эксперт. — Еще они считают, что все богатые — воры, успешные люди — люди без души и дальше по списку… Любой выход из этой группы вас страшит, поэтому вы топчетесь на месте, лишь бы не потерять «товарищей».
Нежелание что-то менять
— Может быть, вам правда хорошо там, где вы есть. Но вы решили, что вам очень нужно кресло руководителя или доход от двухсот тысяч в месяц, потому что… сын маминой подруги столько получает и там уже сидит, — объясняет Михаил Лабковский. — Вы давите на газ и на тормоз одновременно, поэтому и жить моментом не получается, и добиваться желаемого — тоже.
Ваши мечты вам не принадлежат
— Жена хочет, чтобы вы зарабатывали больше денег, а мама — чтобы вы стали юристом, и так далее, — говорит психолог. — Но невозможно эмоционально и энергетически вкладываться в то, в чём вы на самом деле не заинтересованы. Эти желания должны быть исключительно вашими!
Вы уже выросли из этого
— Отсутствие роста и интереса сказывается на карьерных успехах, — рассказывает Лабковский. — В какой-то момент может произойти выгорание в силу того, что вы уже давно перестали развиваться на этом месте. Кроме того, отсутствие достойного вознаграждения и ощущение нечетких перспектив тоже влияют на успех.
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