Вредите себе каждый день: эксперты назвали 6 привычек несчастных людей — проверьте себя, вдруг вы тоже так делаете

Плохая идея — выбирать дело в жизни, которое вам не мило, выходить замуж не за того человека или долго и упорно делать то, что не нравится. Со временем груз от преодоления себя станет неподъемным и чем дольше вы будете находиться в этой ситуации, тем глубже будете несчастны.

Жить во лжи

Выбирая отрицательный вектор по жизни, человек собственноручно обрекает себя на нелегкую судьбу и испытания. Обман, воровство, нечестные отношения с наживой или выгодой, зависть и коварство — чем больше злых намерений, а значит, и соответствующих действий, тем сложнее человеку ужиться с самим собой. Когда человеку весело, он смеется, когда приятно, он улыбается, а когда человек делает другому плохо, это не может радовать. Внутри возникает чувство вины и стыда, пусть и не всегда сразу.