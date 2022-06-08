9 ежедневных привычек, которые делают нас несчастными

Когда вы уже падаете, для восстановления потребуется больше серьезных мер и времени. Представьте, что вы не обратили внимания на кариес и довели зуб до состояния ноющего нерва. А ведь проще и дешевле было выделить время раньше и убрать небольшое пятнышко. С усталостью та же самая история, просто она менее очевидна.



4. Взваливать всё на свои плечи

«Просить о помощи? Еще чего! Я что, слабый и не справлюсь сам?» Для чего испытывать себя и свои силы, если это делать не обязательно?



Нести на себе мешок картошки или попросить тележку у соседа и пройти то же самое расстояние, катя перед собой тележку с мешком, — совсем разные истории, разная нагрузка. Если вам ближе первый вариант, будьте готовы в дальнейшем уделить внимание своей спине и необходимому отдыху. Но ведь куда проще обратиться за помощью и получить ресурс или непосредственное участие другого человека (может сосед помог бы нести этот злополучный мешок), чтобы облегчить дело. Даже если вы получили отказ — это не повод отчаиваться: можно попросить о помощи кого-то еще.

