С золотой ложкой во рту: как воспитывают детей в одной из самых богатых семей в мире?

Миллиардер женат на своей давней подруге Присцилле Чан. У пары две дочери — Максима и Августа. В январе 2023 года Цукерберг поделился радостью с подписчиками, сообщив, что станет отцом в третий раз. Модель воспитания наследников Марк Цукерберг перенял от своих родителей, которым удалось вырастить успешного человека. Завесу тайны, как сделать ребенка амбициозным, целеустремленным и уверенным, приоткрыл отец Марка — Эдвард Цукерберг.

По мнению отца одного из самых успешных людей на земле, авторитет и родительские амбиции не должны мешать здоровому детству, полному открытий и приключений.

