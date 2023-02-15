С золотой ложкой во рту: как воспитывают детей в одной из самых богатых семей в мире?

Как вы представляете себе детство наследников миллиардера? Шикарные яхты, лучшие наряды — а пока до этого не дошло, просто огромные игровые, заваленные дорогими игрушками, и куча персонала, который день и ночь подтирает дитятке сопли. Но у современных богачей другие взгляды на воспитание — наши коллеги из Parents.ru узнали, как растит своих детей один из самых богатых людей в мире Марк Цукерберг.
Марк Цукерберг — американский медиамагнат, интернет-предприниматель и филантроп. Известен как соучредитель компании Meta (деятельность запрещена в РФ) и является ее председателем, главным исполнительным директором и контролирующим акционером. Он также является соучредителем проекта по разработке космического корабля на солнечных парусах Breakthrough Starshot и одним из членов его совета директоров. В 2007 году, в возрасте 23 лет, он стал самым молодым в мире миллиардером. В октябре 2021-го располагался на 5-м месте в списке самых богатых людей мира с состоянием 122 млрд долларов США.
Миллиардер женат на своей давней подруге Присцилле Чан. У пары две дочери — Максима и Августа. В январе 2023 года Цукерберг поделился радостью с подписчиками, сообщив, что станет отцом в третий раз. Модель воспитания наследников Марк Цукерберг перенял от своих родителей, которым удалось вырастить успешного человека. Завесу тайны, как сделать ребенка амбициозным, целеустремленным и уверенным, приоткрыл отец Марка — Эдвард Цукерберг.
По мнению отца одного из самых успешных людей на земле, авторитет и родительские амбиции не должны мешать здоровому детству, полному открытий и приключений.
— Один из лучших советов, который я могу дать, касается того, во что мы с женой всегда верили, в своих детей. Не навязывайте свое мнение детям и не пытайтесь направить их жизнь в заданное русло. Вместо этого узнавайте об их сильных сторонах, поддерживайте и развивайте их увлечения, — считает доктор Цукерберг.
Отец и мать Марка радовались достижениям сына, хвалили и поощряли успехи. Всегда отзывались о нём позитивно, подчеркивая сильные стороны его натуры, и не критиковали за слабые, например необщительность и стеснительность в подростковом возрасте.
Чтобы родители могли соблюдать баланс между семьей и работой, Цукерберг-старший советует искать возможность работать из дома или как можно ближе к дому.
— Наш случай был уникальным, потому что офис располагался в здании нашего дома. Всем советую так поступить, если профессия позволяет. Это дает возможность работать, проводя время с детьми, — рассказывал он в одном из интервью. Его сын по примеру отца 2 раза уходил вместе с женой в декретный отпуск, а также часто берет дочек в офис и на рабочие встречи.
Отец миллиардера советует стимулировать детский интерес к гаджетам и давать им возможность доступа к ним, конечно, под контролем взрослых.
— Мои дети выросли в офисе, где у всех были компьютеры. Есть преимущества в знакомстве с компьютером в раннем возрасте. Отсюда во многом развился интерес Марка к технологиям, — пояснил Эдвард.
Интересно, что, когда Марк познакомился со своей будущей женой, она поставила ему ряд условий, одно из них — всегда находить время на еженедельное свидание только вдвоем. Этого правила супруги придерживаются до сих пор.
Присцилла выросла в иерархической семье с железной дисциплиной. Поэтому у дочерей миллиардера есть круг обязательных домашних дел, которые за них не выполнят другие люди. Лень или плохое настроение родители в расчет не берут, надо значит надо. Например, девочки сами моют посуду.
Также супруга Марка не позволяет развивать культ потребительства в семье, Цукерберги одеваются подчеркнуто скромно. Один из друзей Присциллы рассказал прессе историю о том, что она не купила понравившиеся ей туфли за 600 долларов. Слишком высокая цена за обувь, посчитала супруга миллиардера и остановилась на варианте подешевле.
Чем отличаются богатые от бедных?
Автор бестселлера «Будет ли ваш ребенок бедным или богатым?» Томас Корли на протяжении 5 лет наблюдал за ежедневным бытом 233 богачей и 128 бедняков. Все отличия и особенности исследователь подробно фиксировал и составил список привычек, которые нужно развивать с самого детства, чтобы стать успешным.
Томас Корли — финансовый советник, публицист, исследователь.
- Например он выяснил, что 63 % детей, которые впоследствии стали миллионерами, родители заставляли читать две или более нехудожественные книги в месяц;
- также, по наблюдениям Томаса, только 6 % богатых верят в выигрыш в лотерею, тогда как у бедных этот процент составил 77%;
- интересно, что даже лишний вес играет роль: только 21 % богатых имели свыше 15 кг избыточного веса по сравнению с 66 % бедных;
- сидеть в интернете часами — тоже привычка бедных. 63 % богатых людей используют Сеть для развлечения менее часа в день, а вот 74 % бедных тратили на это более одного часа в день;
- та же история и с телевизором. 67 % богатых смотрели телевизор менее одного часа в день по сравнению с 23 % бедных. 9 % богатых смотрели реалити-шоу по сравнению с 78 % бедняков;
- социальная активность тоже косвенно помогает стать богаче: 83 % богачей участвовали в школьных мероприятиях своих детей по сравнению с 13 % бедняков;
- состоятельные люди чаще слушают аудиокниги — 63 % богатых используют именно такой досуг во время дальних поездок;
- также успешные люди (79 %) уверены, что признание и деньги приходят к самым настойчивым. А вот те, у кого мало денег, чаще думают, что богатым просто повезло и если ты родился в бедной семье, то уже ничего не исправить;
- 95 % миллионеров занимались фитнесом более 30 минут в день 4 дня в неделю. Только 23 % бедняков поступали так же;
- состоятельные люди гораздо чаще смотрят на жизнь позитивно (63 %), а вот менее финансово успешные в большинстве случаев (94 %) имеют негативный настрой;
- абсолютно у каждого миллионера был наставник в карьере, а вот у бедняков этот процент стремится к нулю.
Автор исследования сделал вывод, что бедные бедны частично из-за того, что привычки они перенимают у своих родителей, которые тоже добились в жизни немногого. С этим можно поспорить, так как есть еще много факторов, влияющих на то, добьется ли человек в жизни успеха. Но принять к сведению лишним, скорее всего, не будет.
Томас Корли уверяет: даже если строго следовать хотя бы одной или двум привычкам состоятельных и успешных людей в течение 6 месяцев, можно уже добиться значительного прогресса. Попробуем?
Правила жизни миллиардера
Посмотрим, совпадают ли эти данные с реальностью, на примере предпринимателя, программиста, долларового миллиардера российского происхождения Павла Дурова.
Свои секреты мужчина не скрывает. На протяжении 15 лет Дуров не употребляет алкоголь и кофеин, не курит, не ест мясо и фастфуд, а кроме того, не ходит в аптеки. Предприниматель отказался от традиционного лечения, потому что за прошедшие 15 лет так ни разу и не заболел. Кроме того, Павел много времени уделяет тренировкам и медитации, заботясь о тонусе своего тела. Единственное, что интересует Дурова, — «достичь более высокой производительности и ясности мышления». Для обретения чистого сознания разработчик исключил из питания глютен, молочные продукты, а также любые источники фруктозы. Мы записывали его правила жизни, которые могут пригодиться всем нам.
Последние годы разработчик «Телеграма» живет в Дубае, где и находится штаб-квартира его детища. Но большие города, по мнению миллионера, — это источник загрязнения, преступности и шума, поэтому стоит пользоваться их ресурсами, но жить за пределами мегаполисов.
— Рестораны предлагают самый медленный и наименее эффективный способ питания, — говорит Дуров и советует готовить еду дома — так можно контролировать ингредиенты и следить за диетой.
Жару Павел тоже не жалует, говорит, что она провоцирует расслабленное состояние, риск развития рака и быстрое старение.
Дуров также выступает против моды и считает, что «удобная одежда делает жизнь проще и освобождает место для важных вещей».
Недвижимость он считает неоправданной инвестицией, потому что она привязывает человека к конкретной местности и не дает путешествовать.
Соцсети, по словам миллионера, «снижают наше счастье и творческие способности», а также привносят в жизнь «поток мусора».
— Отключение от этих интернет-сервисов — лучшее, что мы можем сделать в любой день, — советует он.
Также Павел считает, что во всём, что важно в жизни, лучше всего полагаться на точную науку и мнение экспертов.
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