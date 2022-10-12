Никаких соцсетей и ресторанов: 7 неожиданных советов от самого необычного российского миллиардера из списка Forbes
Павел Дуров давно ведет закрытый образ жизни, но иногда делится с поклонниками своими правилами жизни
Те, кто помнят Павла в молодости, подтвердят, что сейчас программист выглядит значительно лучше. Свои секреты мужчина не скрывает. На протяжении 15 лет Дуров не употребляет алкоголь и кофеин, не курит, не ест мясо и фастфуд, а кроме того — не ходит в аптеки. Предприниматель отказался от традиционного лечения, потому что за прошедшие 15 лет так ни разу и не заболел. Кроме того, Павел много времени уделяет тренировкам и медитации, заботясь о тонусе своего тела. Единственное, что интересует Дурова — «достичь более высокой производительности и ясности мышления». Для обретения чистого сознания разработчик исключил из питания глютен, молочные продукты, а также любые источники фруктозы. Наши коллеги из Woman.ru вспомнили и другие правила жизни молодого миллиардера, которые могут пригодиться всем нам.
Павел Дуров — предприниматель и программист, долларовый миллиардер российского происхождения. Полиглот, говорит на восьми языках: русском, английском, французском, немецком, испанском, итальянском, латинском и персидском языках. Один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноименной компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте» (2006–2014). Павел занимает третье место среди богатейших россиян по версии Forbes. В студенческие годы — лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трехкратный лауреат Потанинской стипендии.
Правила жизни
Последние годы разработчик телеграма живет в Дубае, где и находится штаб-квартира его детища. Но большие города, по мнению миллионера, это источник загрязнения, преступности и шума, поэтому стоит пользоваться их ресурсами, но жить за пределами мегаполисов.
— Рестораны предлагают самый медленный и наименее эффективный способ питания, — говорит Дуров и советует готовить еду дома — так можно контролировать ингредиенты и следить за диетой.
Жару Павел тоже не жалует, говорит, что она провоцирует расслабленное состояние, риск развития рака и быстрое старение.
Дуров также выступает против моды и считает, что «удобная одежда делает жизнь проще и освобождает место для важных вещей».
Недвижимость он считает неоправданной инвестицией, потому что она привязывает человека к конкретной местности и не дает путешествовать.
Соцсети, по словам миллионера, «снижают наше счастье и творческие способности», а также привносят в жизнь «поток мусора».
— Отключение от этих интернет-сервисов — лучшее, что мы можем сделать в любой день, — советует он.
Также Павел считает, что во всём, что важно в жизни, лучше всего полагаться на точную науку и мнение экспертов.
Скандалы
Павел заслужил репутацию предпринимателя с жесткими методами ведения бизнеса и бунтаря. В 2011 году он вел корпоративную войну с Mail.ru Group и в качестве ответа на предложение компании поглотить «ВКонтакте» опубликовал фото, где показывал средний палец. Снимок вызвал широкий общественный резонанс, и Дурова обвинили в нарушении делового этикета. В мае 2012 года вместе с коллегой Ильей Перекопским Павел запускал бумажные самолетики с приклеенными к ним пятитысячными купюрами из окна офиса «ВКонтакте» на Невском проспекте. Происходящее мужчины снимали на видео. Аттракцион невиданной щедрости привел к дракам на улице, и популярные блогеры и журналисты обвинили бизнесмена в издевательствах над народом и «синдроме бога». Дуров оправдывался тем, что всего лишь хотел порадовать прохожих в День города.
Спорно высказался Павел и в один из Дней Победы.
— Народ гуляет. Еще бы — 67 лет назад Сталин отстоял у Гитлера право репрессировать население СССР, — писал он в микроблоге. Эти слова многие пользователи назвали кощунством, однако позднее представители Дурова пояснили, что бизнесмен уважительно относится к 9 Мая и возмущен лишь тем, что его дед прошел войну, а «в награду» был репрессирован без суда.
В эпицентре скандала Павел оказался из-за трагедии в Казани: выяснилось, что стрелок Ильназ Галявиев создал Telegram-канал под названием «Бог», перед тем как устроить кровавую бойню в гимназии
— Даже если бы правоохранители каким-то образом осуществляли мониторинг всех Telegram-каналов в реальном времени, едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики, — резюмировал программист.
Дети и жена
Бытует мнение, что бизнесмен не всегда был одиноким волком. В документальном фильме «Дуров» Максим Петренчук рассказывал о близких отношениях Павла с однокурсницей.
— У нас был день историка. Это был довольно такой тухленький студенческий капустник для своих, чисто вот такая тусовочка побухать. И в какой-то момент, когда там сидели пару столов, пили, вдруг появляется Дуров в обнимку со своей тогдашней девушкой Дашей, причем он ее так держал недвусмысленно на публике, как будто пытаясь показать: «Посмотрите, это я, у меня есть девушка». С одной стороны, это какая-то у Дурова высокомерность проявлялась, с другой — было видно, что человек очень сильно парится по поводу того, что о нем думают окружающие. Потом, как мне рассказали, Даша и Дуров поженились, и у них появилось двое детей, но потом они развелись, — откровенничал Петренчук.
Сейчас Дарья Бондаренко живет в Барселоне, а информацию об общих детях с Павлом не подтверждает. По информации СМИ, дочка программиста родилась в 2009 году, а сын Михаил — в 2010 году.
Роман с бывшей возлюбленной Тимати
Прямых доказательств отцовства Павла нет, так что остается лишь гадать, правдивы ли слухи. Похожая ситуация сложилась и с историей Алены Шишковой: сплетни о ее романе с программистом распространились еще в 2018 году, когда по одинаковым геотегам подписчики определили, что пара ездила в Париж. Бизнесмен присутствовал на вечеринке в честь
В 2020 году Шишкова опубликовала снимок с Павлом на фоне Эйфелевой башни, подтвердив, что двумя годами ранее действительно была во Франции с создателем Telegram. На вопрос, встречалась ли блондинка с Дуровым, Алена бросила фразу «Всё сложно», что только подогрело слухи о романе. Поклонники надеются, что налет таинственности однажды спадет и программист прольет свет на свою личную жизнь.
Что еще почитать:
- любовь с топ-менеджером и песни с Путиным: откуда взялся патриотический певец Shaman и кто помог ему попасть на кремлевскую сцену;
- «Пришли трое, долбили в дверь»: бывшая ведущая Первого канала рассказала о мобилизации
49-летнегомужа;
- голубая луна всему виной: как жил, любил и болел Борис Моисеев.