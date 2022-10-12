Никаких соцсетей и ресторанов: 7 неожиданных советов от самого необычного российского миллиардера из списка Forbes

Правила жизни

Последние годы разработчик телеграма живет в Дубае, где и находится штаб-квартира его детища. Но большие города, по мнению миллионера, это источник загрязнения, преступности и шума, поэтому стоит пользоваться их ресурсами, но жить за пределами мегаполисов.

— Рестораны предлагают самый медленный и наименее эффективный способ питания, — говорит Дуров и советует готовить еду дома — так можно контролировать ингредиенты и следить за диетой.

Жару Павел тоже не жалует, говорит, что она провоцирует расслабленное состояние, риск развития рака и быстрое старение.