«Пришли трое, долбили в дверь»: бывшая ведущая Первого канала рассказала о мобилизации 49-летнего мужа
Экс-ведущая «Новостей» Ольга Кокорекина пожаловалась, что к ней домой пришли сотрудники военкомата
После того как 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, сердце почти каждой женщины в нашей стране неспокойно. Все переживают за своих любимых, но от отправки на службу не застрахованы даже известные люди и члены их семей. Наши коллеги из «СтарХита» опубликовали рассказ Ольги Кокорекиной о том, как к ней домой пришли сотрудники военкомата.
По данным проекта «Объясняем.рф», даже звезды шоу-бизнеса, спортсмены и артисты не получат отсрочку от мобилизации, если на это нет прочих оснований
Российская журналистка Маргарита Симоньян опубликовала письмо своей коллеги, в нем бывшая ведущая Первого канала Ольга Кокорекина рассказывает, как ее мужу пытались вручить повестку.
— Моему мужу Ивану Максимову 49 лет. Службу проходил в спортроте рядовым (он в прошлом играл в хоккей с мячом, сейчас главный тренер молодежной сборной). Военкомат прислал ему повестку. Я ее обнаружила в почтовом ящике в пятницу позже указанного времени явки. В тот же день к нам домой пришли трое людей. Стали долбить в дверь. Дома были только дети. Их начали допрашивать через дверь, где находится Иван. С младшей от страха случилась истерика. Такие приходы повторяются ежедневно. Иван всё это время находился на соревнованиях в Красноярске. Сегодня прилетел в Москву. По дороге домой заехал к матери. Та из телефонного разговора Ивана с другом узнала о повестке. С ней произошел инсульт. Извини, что так сумбурно и многословно пишу. Но это какой-то ад, — восклицает женщина.
Мы уже разбирались, как должны призывать по закону, и собрали все правила вручения повестки. Главное, что нужно запомнить: повестку вручают лично в руки призывнику и под роспись.
— Человек, который пытается вручить вам повестку, должен представиться и предоставить документы: во-первых, удостоверяющие личность, во-вторых, подтверждающие, что человек имеет отношение к военному комиссариату, — говорит юрист Андрей Конышев. — Простое физическое лицо, не заключившее никакой договор с военкоматом, не имеет права вручить повестку. Сотрудники полиции или ГИБДД, насколько я понимаю, также пока не имеют права вручать повестки — они могут только сопровождать сотрудников, у которых имеются такие полномочия.
Вручать повестки могут сотрудники военкомата, ваш непосредственный руководитель на работе и работники так называемого аппарата усиления военного комиссариата. Он создается в мирное время и, как говорится в приложении к приказу Минобороны, предназначен для обеспечения оповещения, призыва и отправки мобилизационных ресурсов в Вооруженные силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования, органы и специальные формирования.
Прежде чем вручить человеку повестку, тот, кто ее принес, должен убедиться, что вручает ее нужному человеку. Так что он тоже попросит представиться или показать документы.
— По закону проверить документы, удостоверяющие личность, у граждан имеют право сотрудники МВД, Росгвардии и ФСО. Сотрудники военкомата не имеют права требовать документы у гражданских лиц, — говорит юрист Евгений Крылов.
Мобилизации в настоящий момент подлежат не все военнообязанные граждане: согласно разъяснениям Минобороны, дома остаются сотрудники ряда организаций (весь список смотрите здесь). Также в некоторых случаях причиной для отсрочки могут стать семейные обстоятельства, состояние здоровья и некоторые другие причины.
Еще звезды, которые получили повестки
Есть повод переживать и у продюсера Иосифа Пригожина. Недавно в звездном семействе случилось пополнение, старшая дочь Пригожина Даная родила сына. Радость дедушки омрачает только одно — не заберут ли его зятя в армию в связи со сложившейся в стране ситуацией.
— Моему зятю, мужу моей дочери, пришла повестка. У них ребенок родился только что, — рассказал он в программе «Звезды сошлись» на НТВ.
Мы уже разбирались, в каком случае отца не призовут по мобилизации. Отсрочку получают отцы, которые воспитывают как минимум четырех детей младше 16 лет, это подтвердили в Министерстве обороны.
А вот российский боец смешанных единоборств (MMA) Владимир Минеев точно не собирается уклоняться от службы.
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— Мне повестка пришла, я иду в военкомат на днях. Мой брат погиб в самом начале СВО в Гостомеле. Я один мужчина остался на четыре семьи. Племянники, моя семья, от первого брака дочь, у меня мама одна и бабушка. Но бегать не собираюсь. Беру повестку и иду в военкомат, а там — как решит Родина. Я попадаю под первую категорию, я десантник, я служил срочку и контракт. Десантников мало осталось, я так понимаю, — говорит Минеев.
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