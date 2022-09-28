«Пришли трое, долбили в дверь»: бывшая ведущая Первого канала рассказала о мобилизации 49-летнего мужа

Мы уже разбирались, как должны призывать по закону, и собрали все правила вручения повестки. Главное, что нужно запомнить: повестку вручают лично в руки призывнику и под роспись.

— Человек, который пытается вручить вам повестку, должен представиться и предоставить документы: во-первых, удостоверяющие личность, во-вторых, подтверждающие, что человек имеет отношение к военному комиссариату, — говорит юрист Андрей Конышев. — Простое физическое лицо, не заключившее никакой договор с военкоматом, не имеет права вручить повестку. Сотрудники полиции или ГИБДД, насколько я понимаю, также пока не имеют права вручать повестки — они могут только сопровождать сотрудников, у которых имеются такие полномочия.