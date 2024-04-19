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Развлечения эксклюзив Роспотребнадзор не стал проверять организацию концерта Алены Швец в Новосибирске — там случился скандал из-за VIP-мест

Роспотребнадзор не стал проверять организацию концерта Алены Швец в Новосибирске — там случился скандал из-за VIP-мест

Выступление певицы прошло 10 апреля в лофт-парке «Подземка»

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Билеты на концерт Алены Швец в Новосибирске стоили от 1200 до 1700 рублей

Роспотребнадзор Новосибирской области не стал проводить проверку после скандала с организацией концерта Алены Швец в Новосибирске. Однако в ведомстве отметили, что к ним поступила анонимная жалоба после выступления певицы.

— В управление поступило анонимное обращение. В соответствии с Федеральным законом № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», подобные обращения не рассматриваются и ответ заявителю не дается, — говорится в ответе на запрос НГС.

После публикаций в СМИ о том, что новосибирцам не понравилось, как был организован Алены Швец, управление опубликовало на сайте инструкцию, как вернуть деньги за билет. Как объяснили в Роспотребнадзоре журналисту НГС, в случае если организатор отказывается возвращать деньги, покупатель может обратиться в суд с требованием вернуть деньги.

— Если бы поступило не анонимное обращение, то наши юристы рассмотрели бы это обращение и все приложения, а после заявителю дали бы разъяснение, как ему действовать в этой ситуации. Действия идентичны тем, что мы опубликовали в инструкции на сайте. Роспортебнадзор вообще сейчас не проводит проверки, так как действует мораторий на проверки, — пояснил специалист управления.

Концерт Алены Швец прошел 10 апреля в лофт-парке «Подземка». На выступление певицы продавали четыре категории билетов по цене от 1200 до 1700 рублей. После концерта новосибирцы обратились в Роспотребнадзор. Как сообщили люди, фанатам, которые купили premium-билеты, обещали вход вне очереди, а также ВИП-зону. Однако ничего из этого зрителям предоставлено не было.

После этого концертный менеджер певицы Алены Швец Ирина Лисова прокомментировала НГС ситуацию с жалобами фанатов певицы в Новосибирске.

— Продажей и категориями билетов занимается организатор концерта. В нашем случае это ипэшник Дьяконов Алексей Александрович. К сожалению, мы не контролируем категории продаж билетов, поскольку мы работаем за гонорар, а не за прибыль от проданных билетов. Но при этом мы всегда ведем диалоги с организатором. О жалобе мы не знали, но считаем это правильным решением людей, — сообщила Ирина.

Также она приложила переписку с организатором концерта, у которого поинтересовалась, почему не в первый раз слышит о том, что на концертах Швец должны быть отдельные премиум-зоны, но организаторы своих обещаний не исполняют.

Организатор концерта в переписке с концертным менеджером отметил, что люди были проинформированы по почте о том, что барьеров не будет. Кроме того, людям, купившим премиум-билеты, якобы выдавали +1 билет.

Прежде арт-директор лофт-парка «Подземка» Платон Гудков сообщил корреспонденту НГС, что большую часть мероприятий, проходящих в лофт-парке, сама площадка не организует.

— 95% мероприятий, проходящих в «Подземке», — это арендные мероприятия, которые не мы организовываем и на которые не продаем билеты, — отметил Гудков.

Ранее НГС писал о том, что еще один конфликт недавно произошел на концерте Григория Лепса. Там поклонницы устроили драку под песню «Рюмка водки на столе» на концерте кумира. Фанатки начали выяснять отношения, а до этого певец сам выбил телефон у зрительницы.
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