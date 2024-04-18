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Развлечения подробности «Размазываете нашу репутацию»: концертный менеджер Алены Швец — о скандале с VIP-билетами в Новосибирске

«Размазываете нашу репутацию»: концертный менеджер Алены Швец — о скандале с VIP-билетами в Новосибирске

Ирина Лисова отметила, что не первый раз слышит о том, как организаторы не справляются с обещаниями

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Концертный менеджер возмутилась ситуацией с концертом Алены Швец (на фото) в Новосибирске

Концертный менеджер певицы Алены Швец Ирина Лисова прокомментировала НГС ситуацию с жалобами фанатов певицы в Новосибирске. Местные жители обратились в Роспотребнадзор после концерта. Фанатам, которые купили premium-билеты, обещали вход вне очереди, а также ВИП-зону. Однако ничего из этого зрителям предоставлено не было. После этого новосибирцы захейтили в комментариях лофт-парк «Подземка».

— Продажей и категориями билетов занимается организатор концерта. В нашем случае это ИПшник Дьяконов Алексей Александрович. К сожалению, мы не контролируем категории продаж билетов, поскольку мы работаем за гонорар, а не прибыль от проданных билетов. Но при этом мы всегда ведем диалоги с организатором. О жалобе мы не знали, но считаем это правильным решением людей, — сообщила Ирина.

Также она приложила переписку с организатором концерта, у которого поинтересовалась — почему не в первый раз слышит о том, что на концертах Швец должны быть отдельные премиум-зоны, но организаторы своих обещаний не исполняют.

— Этими действиями вы просто плюете и размазываете по стенке репутацию и имя артиста. Вам абсолютно плевать на всё и всех. Даже на почте отвечать не можете людям, — написала Ирина Лисова организатору.

Организатор концерта в переписке с концертным менеджером отметил, что люди были проинформированы по почте о том, что барьеров не будет. Кроме того, людям, купившим премиум-билеты, якобы выдавали +1 билет.

На претензию концертного менеджера по поводу скорой и охраны организатор отметил, что охрана была от клуба, а медиков не было, так как было мало людей в помещении.

В официальной группе Алены Швец отмечается, что ее концерт в Новосибирске организовало концертное объединение BackStag. Получить комментарии от представителей концертного объединения корреспонденту НГС пока не удалось. В группе концертного объединения также состоит Алексей Дьяконов, к нему за комментарием редакция также обратилась. Если ответ поступит, то мы опубликуем ниже или в отдельном материале.

Прежде арт-директор лофт-парка «Подземка» Платон Гудков сообщил корреспонденту НГС, что большую часть мероприятий, проходящих в лофт-парке, сама площадка не организовывает.

— 95% мероприятий, проходящих в Подземке, — это арендные мероприятия, которые не мы организовываем и на которые не продаем билеты, — отметил Гудков.

Ранее НГС писал о том, что еще один конфликт недавно произошел на концерте Григория Лепса. Там поклонницы устроили драку под песню «Рюмка водки на столе» на концерте кумира. Фанатки начали выяснять отношения, а до этого певец сам выбил телефон у зрительницы.

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Концерт Алена Швец Организатор Новосибирск Жалоба Роспотребнадзор
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