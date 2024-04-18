Разнимали охранники. Поклонницы Лепса устроили драку под песню «Рюмка водки на столе» на концерте кумира. Видео

Зрительницы устроили разборки прямо во время мероприятия Источник: Алексей Волхонский / V1.RU; Жесть Ярославль / T.me











Два концерта в туре 61-летнего Григория Лепса не прошли без скандалов. Не успела общественность отойти от новости о том, что на концерте в Костроме певец выбил телефон из рук фанатки, как еще одну потасовку устроили на его выступлении в Ярославле. Правда, на этот раз отличились сами зрители.

В концертно-зрелищном центре «Миллениум», где 15 апреля проходил концерт музыканта (12+), две женщины бросились друг на друга с кулаками под песню «Рюмка водки на столе» (18+). Разнимать их пришлось охраннику.

Случившееся сняли на видео другие зрители в зале. Люди недоумевают, из-за чего могли поссориться фанатки певца.

— Что можно было не поделить под «Рюмку водки»? — задаются зрители вопросом в телеграм-канале «Жесть Ярославля».

Григорий Лепс — советский и российский эстрадный певец, музыкант, композитор, музыкальный продюсер; народный артист Российской Федерации. Именно он исполняет легендарную песню «Рюмка водки на столе» (18+) авторства шансонье Евгения Григорьева. Новый виток в популярности Григория Лепса случился в 2021 году после кавера на песню «Зараза» (12+) Николая Баскова. В интернете стали вируситься вырезки с выступления, а в соцсетях люди начали снимать короткие видео под припев хита. На данный момент на официальном YouTube-канале Лепса видео с этой песней набрало 94 миллиона просмотров. В 2015 году Григорий Лепс стал наставником на проекте «Голос» (12+). В кресле жюри он пробыл на протяжении 4-го и 5-го сезонов.

Женщины трепали друг друга и пинались Источник: Жесть Ярославль / T.me

На записи видно, что после потасовки одна из женщин вышла из зала. Вторая порывалась броситься за ней, но секьюрити ее не пустили.

В КЗЦ «Миллениум», где проходил концерт, прокомментировали случившееся.

— Во время проведения мероприятия «Концерт Григория Лепса» у двух посетителей возникли разногласия на почве личной неприязни. Служба охраны учреждения отреагировала своевременно и нейтрализовала возникшее напряжение. В течение двух минут инцидент был исчерпан, любого рода помощь посетителям не потребовалась, — рассказали 76.RU в «Миллениуме».

После концерта Лепс поблагодарил зрителей за аншлаг. Отметим, что большая часть билетов была раскуплена за полтора месяца до начала мероприятия. И это несмотря на кусачие цены: самый дешевый билет на тот момент стоил 4,5 тысячи рублей. Места в партере, где, кстати, и случилась драка, стоили 10 тысяч рублей.

Многие остались в восторге от выступления Лепса, фанаты в комментариях на странице исполнителя отмечают разнообразный репертуар.

— Наконец-то и я попал на концерт! Было потрясающе! Были как частые песни, так и те, что редко Григорий Викторович поет на концертах, очень неожиданно было встретить «Трибунал», «Стыдно быть несчастливым». Любовных сегодня особенно много было. Как всегда, не обошлось и без шуток. Я пришел немножко уставшим, грустным, ушел счастливым и бодрым. Зал сегодня разделился: часть была неактивной, кто-то вообще в телефоне сидел, зачем пришли? Другая часть была более активной, кто-то даже танцевал. Весь концерт был динамичным и интересным, надеюсь, Григорий Викторович будет посещать Ярославль почаще, — пишет на странице исполнителя ярославец Андрей Соколов.

За два дня до концерта в Ярославле Лепс выступал в Костроме. Там без происшествий тоже не обошлось: певец шлепнул по рукам фанатку, выбив смартфон из рук. Женщина слишком близко снимала исполнителя со сцены. Лепс дважды махнул ей рукой и просил отойти, а затем ударил по телефону. После этого Лепс как ни в чем не бывало продолжил концерт.

Произошедшее сняли на видео зрители Источник: КП-Кострома

— У меня мама лет 5–6 назад ходила на его концерт, когда он приезжал в Кострому. Он был совершенно в другом образе: сдержанный, с публикой общался по-другому. Здесь общение с публикой было пренебрежительное немножко. Он использовал нецензурные слова, хотя в зале были дети. <...> Он не поздоровался, не было приветствия, как у всех артистов. Он поет, поет, поет, потом как-то по ходу к своим артистам обращался. Потом просто сказал: «До свидания». И всё. Мат ухо мне резал, поскольку я сама не употребляю такие слова. Мне не очень понравилось, — поделилась впечатлениями о концерте костромичка Татьяна.

Звезда может всё?

О поведении певца мы поговорили с известным продюсером Леонидом Дзюником. Может ли звезда так себя вести, с учетом того, что билеты на его концерты стоят немалых денег, Лепс — один из самых дорогих певцов страны, а поведение его, к сожалению, не всегда соответствует его цене.

— Я не удивляюсь ничему. Лепс может. Допустимо ли это? Вы знаете, вообще, по большому счету, это недопустимо. Вернее, для меня допустимо, когда тебя снимают на каких-то концертах, мероприятиях, где ты являешься артистом. Для меня недопустим другой формат. Был случай: я ехал в трамвае по делам, и один мальчик снимал меня исподтишка. Я сказал: «Молодой человек, если вы хотите меня сфотографировать, подойдите и спросите. А вот таким образом это делать нельзя». Но это мое мнение. В быту, жизни, это недопустимо, без разрешения, без согласования, — говорит Леонид Дзюник журналисту 76.RU. — А на концертах: ну извините, это массовое мероприятие. Артист для того и является артистом, чтобы удовлетворить потребности или желания своего слушателя или зрителя.

Продюсер предположил, что певец мог поступить так из своих соображений.

— У Григория Лепса на это свои соображения. Наверное, девушка слишком близко подошла. Мало ли, возможно, Гриша не очень хотел, чтобы какие-то моменты, связанные с какими-то его личными переживаниями, скажем так, попали на большую камеру.

По поводу того, что Лепс самый дорогой артист, Дзюник заметил:

— Я не думаю, что на сегодняшний день Лепс самый дорогой. Хотя да, до недавнего времени он был самым дорогим артистом. Самая дорогая у нас всю жизнь была Алла Борисовна Пугачева. Дороже ее не было никого.

А Гриша... Ну да, он достаточно хороший, голос красивый, подача красивая. Но вы понимаете, для меня, человека, непосредственно причастного к шоу-бизнесу, непонятно, когда люди ходят на концерт, где просто стоит певец и поет перед микрофоном. Для этого есть альбом, диск, ютьюб. Ты можешь включить дома и посмотреть этого исполнителя. Смысл похода на концерт, чтобы просто взять и посмотреть на артиста, который стоит перед микрофоном и просто поет. Если ты делаешь свой сольный концерт, это должно быть прежде всего шоу. Тогда понятен смысл неимоверной стоимости билетов. Тогда понятен смысл того, для чего выступление организовывается. Я столько лет в этом. Могу судить, какие шоу были у Валерия Яковлевича Леонтьева, какие шоу были у Филиппа Киркорова. В прошлом году было у него шоу в Кремле. И ты понимаешь, куда вложены деньги, и ты понимаешь, почему билет дорогой. Ты видишь это всё перед глазами, — объяснил Леонид Дзюник. — Show must go on. Шоу должно продолжаться.



После скандала в Костроме у многих возник вопрос: «Неужели охрана не могла предотвратить конфликт». Якобы секьюрити подпустили фанатку слишком близко к сцене. Но Леонид Дзюник объяснил: у службы безопасности не стоит задача отгонять от сцены зрителей.

— Профессиональная охрана следит за тем, чтобы не допустить никаких так называемых инцидентов. Будем говорить так: возможных террористических актов, предотвращать ситуации, когда кто-то может выскочить на сцену, драки. Для этого существует охрана. А девушка с телефоном имеет полное право подойти к сцене максимально близко, насколько это допустимо, и снять то, что ей нравится. Это нормально для зрителя, заплатившего деньги за билет. Поэтому профессиональная охрана, я думаю, должна была прежде всего предотвратить такой шаг со стороны Лепса, чтобы не было таких скандалов, — заявил продюсер. — Отгонять девушку с телефоном, которая снимает своего любимого артиста, — это просто неправильно.

Ранее мы также рассказывали, как прошел концерт Александра Серова в Угличе.