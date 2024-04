Разнимали охранники. Поклонницы Лепса устроили драку под песню «Рюмка водки на столе» на концерте кумира. Видео

Звезда может всё?

А Гриша... Ну да, он достаточно хороший, голос красивый, подача красивая. Но вы понимаете, для меня, человека, непосредственно причастного к шоу-бизнесу, непонятно, когда люди ходят на концерт, где просто стоит певец и поет перед микрофоном. Для этого есть альбом, диск, ютьюб. Ты можешь включить дома и посмотреть этого исполнителя. Смысл похода на концерт, чтобы просто взять и посмотреть на артиста, который стоит перед микрофоном и просто поет. Если ты делаешь свой сольный концерт, это должно быть прежде всего шоу. Тогда понятен смысл неимоверной стоимости билетов. Тогда понятен смысл того, для чего выступление организовывается. Я столько лет в этом. Могу судить, какие шоу были у Валерия Яковлевича Леонтьева, какие шоу были у Филиппа Киркорова. В прошлом году было у него шоу в Кремле. И ты понимаешь, куда вложены деньги, и ты понимаешь, почему билет дорогой. Ты видишь это всё перед глазами, — объяснил Леонид Дзюник. — Show must go on. Шоу должно продолжаться.