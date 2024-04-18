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Происшествия Разнимали охранники. Поклонницы Лепса устроили драку под песню «Рюмка водки на столе» на концерте кумира. Видео

Разнимали охранники. Поклонницы Лепса устроили драку под песню «Рюмка водки на столе» на концерте кумира. Видео

Фанатки начали выяснять отношения прямо на концерте, а до этого певец сам выбил телефон у зрительницы

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Зрительницы устроили разборки прямо во время мероприятия

Два концерта в туре 61-летнего Григория Лепса не прошли без скандалов. Не успела общественность отойти от новости о том, что на концерте в Костроме певец выбил телефон из рук фанатки, как еще одну потасовку устроили на его выступлении в Ярославле. Правда, на этот раз отличились сами зрители.

В концертно-зрелищном центре «Миллениум», где 15 апреля проходил концерт музыканта (12+), две женщины бросились друг на друга с кулаками под песню «Рюмка водки на столе» (18+). Разнимать их пришлось охраннику.

Случившееся сняли на видео другие зрители в зале. Люди недоумевают, из-за чего могли поссориться фанатки певца.

— Что можно было не поделить под «Рюмку водки»? — задаются зрители вопросом в телеграм-канале «Жесть Ярославля».

Григорий Лепс — советский и российский эстрадный певец, музыкант, композитор, музыкальный продюсер; народный артист Российской Федерации. Именно он исполняет легендарную песню «Рюмка водки на столе» (18+) авторства шансонье Евгения Григорьева. Новый виток в популярности Григория Лепса случился в 2021 году после кавера на песню «Зараза» (12+) Николая Баскова. В интернете стали вируситься вырезки с выступления, а в соцсетях люди начали снимать короткие видео под припев хита. На данный момент на официальном YouTube-канале Лепса видео с этой песней набрало 94 миллиона просмотров. В 2015 году Григорий Лепс стал наставником на проекте «Голос» (12+). В кресле жюри он пробыл на протяжении 4-го и 5-го сезонов.

Женщины трепали друг друга и пинались

На записи видно, что после потасовки одна из женщин вышла из зала. Вторая порывалась броситься за ней, но секьюрити ее не пустили.

В КЗЦ «Миллениум», где проходил концерт, прокомментировали случившееся.

— Во время проведения мероприятия «Концерт Григория Лепса» у двух посетителей возникли разногласия на почве личной неприязни. Служба охраны учреждения отреагировала своевременно и нейтрализовала возникшее напряжение. В течение двух минут инцидент был исчерпан, любого рода помощь посетителям не потребовалась, — рассказали 76.RU в «Миллениуме».

После концерта Лепс поблагодарил зрителей за аншлаг. Отметим, что большая часть билетов была раскуплена за полтора месяца до начала мероприятия. И это несмотря на кусачие цены: самый дешевый билет на тот момент стоил 4,5 тысячи рублей. Места в партере, где, кстати, и случилась драка, стоили 10 тысяч рублей.

Многие остались в восторге от выступления Лепса, фанаты в комментариях на странице исполнителя отмечают разнообразный репертуар.

— Наконец-то и я попал на концерт! Было потрясающе! Были как частые песни, так и те, что редко Григорий Викторович поет на концертах, очень неожиданно было встретить «Трибунал», «Стыдно быть несчастливым». Любовных сегодня особенно много было. Как всегда, не обошлось и без шуток. Я пришел немножко уставшим, грустным, ушел счастливым и бодрым. Зал сегодня разделился: часть была неактивной, кто-то вообще в телефоне сидел, зачем пришли? Другая часть была более активной, кто-то даже танцевал. Весь концерт был динамичным и интересным, надеюсь, Григорий Викторович будет посещать Ярославль почаще, — пишет на странице исполнителя ярославец Андрей Соколов.

За два дня до концерта в Ярославле Лепс выступал в Костроме. Там без происшествий тоже не обошлось: певец шлепнул по рукам фанатку, выбив смартфон из рук. Женщина слишком близко снимала исполнителя со сцены. Лепс дважды махнул ей рукой и просил отойти, а затем ударил по телефону. После этого Лепс как ни в чем не бывало продолжил концерт.

Произошедшее сняли на видео зрители

— У меня мама лет 5–6 назад ходила на его концерт, когда он приезжал в Кострому. Он был совершенно в другом образе: сдержанный, с публикой общался по-другому. Здесь общение с публикой было пренебрежительное немножко. Он использовал нецензурные слова, хотя в зале были дети. <...> Он не поздоровался, не было приветствия, как у всех артистов. Он поет, поет, поет, потом как-то по ходу к своим артистам обращался. Потом просто сказал: «До свидания». И всё. Мат ухо мне резал, поскольку я сама не употребляю такие слова. Мне не очень понравилось, — поделилась впечатлениями о концерте костромичка Татьяна.

Звезда может всё?

О поведении певца мы поговорили с известным продюсером Леонидом Дзюником. Может ли звезда так себя вести, с учетом того, что билеты на его концерты стоят немалых денег, Лепс — один из самых дорогих певцов страны, а поведение его, к сожалению, не всегда соответствует его цене.

— Я не удивляюсь ничему. Лепс может. Допустимо ли это? Вы знаете, вообще, по большому счету, это недопустимо. Вернее, для меня допустимо, когда тебя снимают на каких-то концертах, мероприятиях, где ты являешься артистом. Для меня недопустим другой формат. Был случай: я ехал в трамвае по делам, и один мальчик снимал меня исподтишка. Я сказал: «Молодой человек, если вы хотите меня сфотографировать, подойдите и спросите. А вот таким образом это делать нельзя». Но это мое мнение. В быту, жизни, это недопустимо, без разрешения, без согласования, — говорит Леонид Дзюник журналисту 76.RU. — А на концертах: ну извините, это массовое мероприятие. Артист для того и является артистом, чтобы удовлетворить потребности или желания своего слушателя или зрителя.

Продюсер предположил, что певец мог поступить так из своих соображений.

— У Григория Лепса на это свои соображения. Наверное, девушка слишком близко подошла. Мало ли, возможно, Гриша не очень хотел, чтобы какие-то моменты, связанные с какими-то его личными переживаниями, скажем так, попали на большую камеру.

По поводу того, что Лепс самый дорогой артист, Дзюник заметил:

— Я не думаю, что на сегодняшний день Лепс самый дорогой. Хотя да, до недавнего времени он был самым дорогим артистом. Самая дорогая у нас всю жизнь была Алла Борисовна Пугачева. Дороже ее не было никого.

А Гриша... Ну да, он достаточно хороший, голос красивый, подача красивая. Но вы понимаете, для меня, человека, непосредственно причастного к шоу-бизнесу, непонятно, когда люди ходят на концерт, где просто стоит певец и поет перед микрофоном. Для этого есть альбом, диск, ютьюб. Ты можешь включить дома и посмотреть этого исполнителя. Смысл похода на концерт, чтобы просто взять и посмотреть на артиста, который стоит перед микрофоном и просто поет. Если ты делаешь свой сольный концерт, это должно быть прежде всего шоу. Тогда понятен смысл неимоверной стоимости билетов. Тогда понятен смысл того, для чего выступление организовывается. Я столько лет в этом. Могу судить, какие шоу были у Валерия Яковлевича Леонтьева, какие шоу были у Филиппа Киркорова. В прошлом году было у него шоу в Кремле. И ты понимаешь, куда вложены деньги, и ты понимаешь, почему билет дорогой. Ты видишь это всё перед глазами, — объяснил Леонид Дзюник. — Show must go on. Шоу должно продолжаться.

После скандала в Костроме у многих возник вопрос: «Неужели охрана не могла предотвратить конфликт». Якобы секьюрити подпустили фанатку слишком близко к сцене. Но Леонид Дзюник объяснил: у службы безопасности не стоит задача отгонять от сцены зрителей.

— Профессиональная охрана следит за тем, чтобы не допустить никаких так называемых инцидентов. Будем говорить так: возможных террористических актов, предотвращать ситуации, когда кто-то может выскочить на сцену, драки. Для этого существует охрана. А девушка с телефоном имеет полное право подойти к сцене максимально близко, насколько это допустимо, и снять то, что ей нравится. Это нормально для зрителя, заплатившего деньги за билет. Поэтому профессиональная охрана, я думаю, должна была прежде всего предотвратить такой шаг со стороны Лепса, чтобы не было таких скандалов, — заявил продюсер. — Отгонять девушку с телефоном, которая снимает своего любимого артиста, — это просто неправильно.

Ранее мы также рассказывали, как прошел концерт Александра Серова в Угличе.

А вы как считаете, прав Лепс, что выбил телефон у поклонницы?

Нет конечно, это хамство, зачем тогда выступать на концертах!
Да, он, возможно, не хотел, чтобы его снимали, он тоже человек
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Концерт Лепса Потасовка Григорий Лепс
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