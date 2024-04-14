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Развлечения «Разницы между билетами не было»: новосибирцы обратились в Роспотребнадзор после концерта Алены Швец — что расстроило фанатов

«Разницы между билетами не было»: новосибирцы обратились в Роспотребнадзор после концерта Алены Швец — что расстроило фанатов

Выступление певицы состоялось 10 апреля в лофт-парке «Подземка»

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На выступление певицы продавали четыре категории билетов

Новосибирцы обратились в Роспотребнадзор после концерта уральской певицы Алены Швец. Как сообщает Ural Mash, фанатам, которые купили premium-билеты, обещали вход вне очереди, а также ВИП-зону. Однако ничего из этого зрителям предоставлено не было.

— У меня был билет премиум-класса, и отличие от остальных, которые были, типа, пониже рангом, было в том, что должна была присутствовать фан-зона. Когда я пошла на концерт, этой фан-зоны не было абсолютно, и разницы с другими билетами, по сути, и не было, — рассказала одна из фанаток, Диана.

Также, по словам сибирячки, организаторы заявляли, что на месте будет присутствовать большое количество охранников и скорая помощь. Но как отметила девушка, в зале были всего пара человек из охраны.

— Я не заметила никого, кроме охранников, которые находились уже в подземке на входе. Это были те же самые охранники, что были на входе, только их перенесли в зал, и всё, — пояснила девушка.

Концерт Алены Швец прошел 10 апреля в лофт-парке «Подземка». На выступление певицы продавали четыре категории билетов, цена 1200 до 1700 рублей.

Редакция НГС направила официальный запрос Алене Швец, а также в Роспотребнадзор НСО для комментария по этой ситуации.

Если вы также присутствовали на концерте Алены Швец и остались недовольны организацией выступления, свяжитесь с редакцией НГС.
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Ранее в баре «Руки Вверх» прошел концерт нашего земляка Александра Медведева (Шуры). Многие новосибирцы пришли на концерт задолго до начала и успели устать, ожидая кумира.

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