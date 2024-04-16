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Культура подробности «А за столиком даже сцены не видно»: новосибирцы захейтили «Подземку» из-за обещанного VIP-сервиса

«А за столиком даже сцены не видно»: новосибирцы захейтили «Подземку» из-за обещанного VIP-сервиса

В лофт-парке при этом настаивают, что просто сдают свои помещения в аренду

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2 комментария
Представители «Подземки» отметили, что 95% мероприятий, проходящих на площадке, они не организовывают

Новосибирцы обвинили лофт-парка «Подземка» в плохой организации выступлений. О недовольствах стало известно на прошлой неделе после концерта Алены Швец, который прошел там.

В частности, возмутились гости концерта Алены Швец, которые купили премиум-билеты. Судя по их жалобам за свои деньги они не получили обещанных преимуществ (вход вне очереди и ВИП-зону), и написали жалобу в Роспотребнадзор.

Случай с концертом Швец породила уже не первую волну недовольств. Читатели НГС в комментариях отметили, что в помещении часто случается подобное.

— Сам был в этой ситуации — «Подземке» нужно переосмыслить качество предоставляемых услуг. Если билет стоит в три раза больше обычного, то и дать надо в три раза больше, а они столик в углу поставили и назвали это место «VIP». И ничего, что за этим столиком даже сцены со второго этажа не видно. По итогу все «випы» встали вдоль перил, и ВИП превратился в простые билеты. Никогда больше ВИП не куплю, и никому не советую. Мошенничество или разгильдяйство, — отметил читатель НГС под ником «Модератор хватит блок-ть мои комент».

Такие же недовольные посетители лофт-парка нашлись и на просторах «Флампа». Анастасия 11 марта сообщила, что была на концерте в зоне «super VIP», и осталась максимально недовольна посещением.

Сибирячка отметила, что в зоне «Супер-ВИП» столы были максимально подвинуты к перилам, из-за чего сидящим людям в центре стола было не видно даже части сцены. Когда гости обратились к администраторам по поводу возможности отодвинуть столы от перил и встать возле них, чтобы было видно сцену, им якобы запретили это сделать.

— Чтобы не покупать такие отстойные места за такие деньги, надо было, оказывается, позвонить администратору и поинтересоваться, хорошие ли они, а билет за 6 тысяч не гарантировал, что будет что-то видно. Вы обнаглели что ли?? Вы еще цены поднимите за билеты и усадите так, чтобы человек вместо концерта в стенку смотрел. Не советую посещать это место! Лучше обойдите стороной! Свидетелей ситуации у меня много, потому отвертеться и сказать, что такого не было, у вас не получится! Хотя, судя по отсутствию реакции на отзывы, можно понять, что руководителям по одному месту на репутацию заведения, — возмутилась пользовательница.

Арт-директор лофт-парка «Подземка» Платон Гудков сообщил корреспонденту НГС, что большую часть мероприятий, проходящих в лофт-парке, они не организовывают.

— 95% мероприятий проходящих в Подземке - это арендные мероприятия, которые не мы организовываем и на которые не продаем билеты, — отметил Гудков.

В частности, концерт Алены Швец организовывало концертное объединение BackStag. Об этом было указано в постах о мероприятии в официальной группе «Подземки». Получить комментарии от представителей концертного объединения корреспонденту НГС пока не удалось. также НГС направил запрос в Роспотребнадзор с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о том, что недовольные гости лофт-парка обращались в ведомство после концерта Алены Швец. Ответ опубликуем позже в этой публикации или в дополнительной.

В мае 2023 год зрители тоже заявляли о проблемах на концерте в VIP-зоне. Тогда на выступление приехала жительница Барнаула, но не смогла нормально посмотреть концерт из-за того, что ее столик располагался на одном уровне со сценой, а перед ним был танцпол.

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Концерт Подземка Алена Швец Выступление Жалоба Роспотребнадзор
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