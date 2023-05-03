Заплатила за ВИП-места: сибирячка пришла на концерт, но не увидела певицу из-за толпы — она хочет вернуть деньги

Жительница Барнаула купила билеты на концерт в новосибирском лофт-парке «Подземка». Она заплатила за них 3200 рублей. В результате, придя на выступление певицы Просто Лера, девушка не смогла увидеть исполнительницу, потому что сцену загораживали люди на танцполе.
Просто Лера — белорусская певица, рэпер, автор песен.
Дарья, которая приехала на концерт из Барнаула, рассказала о произошедшем НГС. По ее словам, выступление было запланировано на
— Билет стоил 3200 рублей. Включал в себя индивидуальное обслуживание, фотосессию с артистом, лучшее место в зале. Про попытки возврата денег: пять месяцев билась. У сайта, где я билет покупала, контакты указаны, организатора нашла по ИП, нашла телефоны. Пыталась вернуть деньги, потому что я из другого города. У меня пропал и отпуск, и гостиница. Писала, мне не ответили. Обращалась в техподдержку сайта. Там сказали, что ничего не знают, все вопросы к организатору, — объяснила Дарья.
Так как средства вернуть не получилось, девушка
— Мне 30 с хвостиком. Я заплатила за билет очень много, чтобы дети, которые зашли сюда за 500 рублей, давили меня со всех сторон? Или я заплатила за то, чтобы лицезреть грязный потолок вместо артиста? Я покупала ВИП-билет с лучшим местом в зале, чтобы спокойно послушать вживую любимую мной музыку, — написала девушка на сайте Flamp.
Дарья рассказала, что на поездку и гостиницу она потратила около
НГС обратился за комментарием в «Подземку».
— Я не был на этом концерте. Мы не являемся организаторами большинства мероприятий, которые проходят в лофт-парке «Подземка». Концерт Просто Леры делали организаторы из другого города. Был тур-менеджер, который решал вопросы по месту. Конкретно «Подземка» сдала в аренду помещение, и всё. А продавали билеты не мы, — объяснил корреспонденту НГС арт-директор «Подземки» Платон Гудков.
В группе концерта Просто Леры в качестве организатора указано концертное объединение Back Stage. НГС обратился за комментарием в группу организации во «ВКонтакте». На момент публикации ответ не поступил. На самом билете, который Дарья купила к концерту
В конце марта НГС писал о сибирячке, которая пришла на мужской стриптиз в Дом ученых, но ее место оказалось занято. Оказалось, что не она одна попала в такую ситуацию. В итоге женщине пришлось 15 минут скитаться по залу.