freedom
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 4/10
usd 79.96
eur 87.66
Тема дняПришла на концерт и не увидела певицу из-за толпы
Все новости
Все новости
Эксклюзив

Заплатила за ВИП-места: сибирячка пришла на концерт, но не увидела певицу из-за толпы — она хочет вернуть деньги

Девушке помешали люди на танцполе

3 234

Из-за людей на танцполе сибирячка не могла разглядеть исполнительницу на сцене

Поделиться

Жительница Барнаула купила билеты на концерт в новосибирском лофт-парке «Подземка». Она заплатила за них 3200 рублей. В результате, придя на выступление певицы Просто Лера, девушка не смогла увидеть исполнительницу, потому что сцену загораживали люди на танцполе.

Просто Лера — белорусская певица, рэпер, автор песен.

Дарья, которая приехала на концерт из Барнаула, рассказала о произошедшем НГС. По ее словам, выступление было запланировано на 11 декабря, но его перенесли на апрель.

— Билет стоил 3200 рублей. Включал в себя индивидуальное обслуживание, фотосессию с артистом, лучшее место в зале. Про попытки возврата денег: пять месяцев билась. У сайта, где я билет покупала, контакты указаны, организатора нашла по ИП, нашла телефоны. Пыталась вернуть деньги, потому что я из другого города. У меня пропал и отпуск, и гостиница. Писала, мне не ответили. Обращалась в техподдержку сайта. Там сказали, что ничего не знают, все вопросы к организатору, — объяснила Дарья.

Так как средства вернуть не получилось, девушка 16 апреля приехала в Новосибирск на концерт. По словам Дарьи, изначально организаторы обещали, что ее место будет за столиком на возвышении, но в итоге оно оказалось примерно на одном уровне со сценой. Между ними был танцпол. Из-за людей на нем исполнительницу не было видно.

— Мне 30 с хвостиком. Я заплатила за билет очень много, чтобы дети, которые зашли сюда за 500 рублей, давили меня со всех сторон? Или я заплатила за то, чтобы лицезреть грязный потолок вместо артиста? Я покупала ВИП-билет с лучшим местом в зале, чтобы спокойно послушать вживую любимую мной музыку, — написала девушка на сайте Flamp.

Дарья рассказала, что на поездку и гостиницу она потратила около 15 000 рублей. Пока она не решила, будет ли обращаться в суд.

НГС обратился за комментарием в «Подземку».

— Я не был на этом концерте. Мы не являемся организаторами большинства мероприятий, которые проходят в лофт-парке «Подземка». Концерт Просто Леры делали организаторы из другого города. Был тур-менеджер, который решал вопросы по месту. Конкретно «Подземка» сдала в аренду помещение, и всё. А продавали билеты не мы, — объяснил корреспонденту НГС арт-директор «Подземки» Платон Гудков.

В группе концерта Просто Леры в качестве организатора указано концертное объединение Back Stage. НГС обратился за комментарием в группу организации во «ВКонтакте». На момент публикации ответ не поступил. На самом билете, который Дарья купила к концерту 11 декабря, в качестве организатора указан индивидуальный предприниматель из Перми. Его контакты не удалось найти в открытом доступе.

В конце марта НГС писал о сибирячке, которая пришла на мужской стриптиз в Дом ученых, но ее место оказалось занято. Оказалось, что не она одна попала в такую ситуацию. В итоге женщине пришлось 15 минут скитаться по залу.

По теме

КонцертПодземкаБилетыБарнаул
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ6
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter