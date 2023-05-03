Заплатила за ВИП-места: сибирячка пришла на концерт, но не увидела певицу из-за толпы — она хочет вернуть деньги

Так как средства вернуть не получилось, девушка 16 апреля приехала в Новосибирск на концерт. По словам Дарьи, изначально организаторы обещали, что ее место будет за столиком на возвышении, но в итоге оно оказалось примерно на одном уровне со сценой. Между ними был танцпол. Из-за людей на нем исполнительницу не было видно.



— Мне 30 с хвостиком. Я заплатила за билет очень много, чтобы дети, которые зашли сюда за 500 рублей, давили меня со всех сторон? Или я заплатила за то, чтобы лицезреть грязный потолок вместо артиста? Я покупала ВИП-билет с лучшим местом в зале, чтобы спокойно послушать вживую любимую мной музыку, — написала девушка на сайте Flamp.

