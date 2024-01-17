Интимные видео, похоть и разврат: управляющая Nebar прокомментировала скандалы — что можно, а что нельзя в заведении

— Nebar зашел в Новосибирск с дерзкой концепцией и лозунгом «У нас можно все». Что понимается под словом — всё? Есть ли предел?

— Nebar — это бренд с 15-летней историей. Такая концепция была всегда — дерзкая, скандальная, с вызовом. Лозунг «У нас можно все» каждый понимает по своему. Всегда были девчонки на барной стойке, всегда они немного оголялись. Люди развлекаются так, как им нравится, как они хотят, как умеют, — у каждого свои рамки приличия и границы дозволенного. Сильной грязи у нас никогда не было и нет, мы ее не приветствуем.