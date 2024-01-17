Интимные видео, похоть и разврат: управляющая Nebar прокомментировала скандалы — что можно, а что нельзя в заведении

В Новосибирске не так много ночных заведений, где можно как следует повеселиться. Места подобного формата можно пересчитать по пальцам, при этом к каждому найдется эпитет в качестве характеристики — и не всегда лестный. Звание самого скандального смело получает Nebar — тот самый бар, где полураздетые девушки танцуют на барной стойке, пустившись во все тяжкие, а персонал проводит конкурсы на грани. НГС поговорил с управляющей заведения Севиль Сулаевой — она прокомментировала скандалы, вирусные видео ролики и рассказала о пределах допустимого для гостей в баре.
Информация об открытии популярного петербургского бара в Новосибирске появилась в конце 2018 года. Заведением в Новосибирске управляет компания «Неайс», зарегистрированная в Санкт-Петербурге, при этом сеть также развивает франшизу. Компания в равных долях принадлежит предпринимателям Ивану Зыкову и Денису Тимофееву, последний также владеет рядом баров в Санкт-Петербурге и новосибирской компанией «Ириски Красный», которая управляла баром «Ириски», а теперь управляет заведением «Сплетни бар by Anna Asti».
За 2022 год (более свежих данных пока нет) «Неайс» выручила 67 миллионов рублей, чистая прибыль составила 15 миллионов.
— Nebar зашел в Новосибирск с дерзкой концепцией и лозунгом «У нас можно все». Что понимается под словом — всё? Есть ли предел?
— Nebar — это бренд с 15-летней историей. Такая концепция была всегда — дерзкая, скандальная, с вызовом. Лозунг «У нас можно все» каждый понимает по своему. Всегда были девчонки на барной стойке, всегда они немного оголялись. Люди развлекаются так, как им нравится, как они хотят, как умеют, — у каждого свои рамки приличия и границы дозволенного. Сильной грязи у нас никогда не было и нет, мы ее не приветствуем.
— При этом по сети гуляют скандальные видео с изображением действий интимного характера, снятые якобы у вас в баре. Как вы можете их прокомментировать?
— Да, есть несколько видео, которые приписывают нам. Но если присмотреться — это не наши бармены, не наш интерьер, история даже не новосибирская. Это или происки конкурентов, или паблики не знают, что выкладывать, находят рандомные видео в интернете и по привычке обвиняют нас.
— Тогда как объяснить инцидент в «пытошной»?
Паблик «АСТ-54» опубликовал видео с парой, чьи телодвижения напоминают половой акт. В помещении с названием «Пытошная» — стеклянная дверь, через которую можно разглядеть происходящее внутри. Видео прислал гость заведения, возмущенный увиденным.
— «Пытошная» — это туалет с полупрозрачной дверью. Название придумали специально, в игровой форме — это маркетинговый ход в стилистике бара. Мы никого не принуждаем и не побуждаем чем-либо там заниматься, также как не можем контролировать то, что происходит в туалете за закрытыми дверями. А если по-честному: сексом в туалете занимаются во многих заведениях, не только ночного формата.
— Не поспоришь. Тем не менее, если мужчина хочет посмотреть бесплатно на девочку топлес, он пойдет в ваш бар. Зачем вы устраиваете такое шоу?
— У нас нет никакого шоу — ни танцовщиц go-go, ни стриптизерш, как многие думают. Барная стойка в нашем случае — это сцена, где девчонки могут раскрыться, потанцевать, побыть в центре внимания — им это нравится. Каждая сама решает, до какой степени она может и хочет развлечься. Мы даем ей сцену — она сама выбирает, что на ней показывать. Если девушка снимает с себя топ, бюстгальтер, то мы заклеиваем ей соски. Никто не даст ей снимать трусы и не допустит ничего развратного на барной стойке, тем более — интима.
Бармены и ведущие никого не заставляют лезть на стойку, инициативу гостьи проявляют сами. Принцип такой: смотреть можно, трогать — нельзя. В зале есть охрана, девушки знают, что они в безопасности: если кто-то начинает к ним приставать, охрана сразу пресекает это и выводит [агрессора] из заведения. Все в рамках закона. Проверки были — как видите, бары продолжают работать.
Наше шоу — это танцы и конкурсы, в которых участвуют все вместе: ведущий, бармены, официанты — гости приходят посмотреть на яркое эффектное зрелище, никто при этом не раздевается. Происходит атмосфера единения, гость чувствует себя частью команды, всем нравится. Nebar — это про семейность, люди приходят, чтобы зарядиться от нас.
— Семейность и конкурсы с интимными игрушками — как будто про разное.
— Семейность — это про атмосферу в заведении. К нам приходят одни и те же люди, которые чувствуют себя в баре как дома. Они знают, что никто не осудит их поведение, все на одной волне. Да, у нас есть активности на грани, в которых мы используем интимные игрушки или БДСМ элементы, но каждый понимает происходящее в меру своей испорченности. У нас нет задачи развратить гостей. Формат им заходит, мы умеем развлекаться и при этом выдерживать грань.
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