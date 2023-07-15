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Комнату для секса со стеклянной дверью обнаружили посетители клуба в Новосибирске — видео

В помещении стеклянная дверь — за парами могут подглядывать посетители клуба

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За последний месяц это уже третий интимный скандал в ночных клубах Новосибирска

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В паблике «АСТ-54» появилось видео якобы из одного из ночных заведений Новосибирска, на нем видно пару, чьи телодвижения напоминают половой акт. В помещении с названием «Пытошная» — стеклянная дверь, через которую можно разглядеть происходящее внутри, рассказал возмущенный посетитель.

— Девушки танцуют на барной стойке раздетыми за бутылку шампанского, ведущий проводит конкурсы на раздевание. А также в клубе есть отдельная комната, которую руководство заведения называет «Пытошная», где молодое поколение спокойно удовлетворяет свои потребности. Насколько мне известно, абсолютно незаконно создавать данные комнаты, — рассказал посетитель клуба, снявший это видео. Мужчина попросил не называть его имени.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Видео 18+. Мы замазали происходящее в «Пытошной» из этических соображений

Видео: «АСТ-54» / «ВКонтакте»

Автор видео утверждает, что оно было снято в клубе «Небар» на улице Ядринцевской. В «Небаре» пообещали НГС прокомментировать ситуацию позднее. Телефон журналиста записали, но ему на момент публикации не перезвонили.

В конце июня новосибирцы сняли на видео конкурс, который якобы произошел в клубе «Антигламур». В заведении девушка сняла штаны и села обнаженная мужчине на лицо. 13 июля история повторилась, правда, участница конкурса тогда была уже в одежде.

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