Обнаженная девушка села на лицо мужчине в новосибирском клубе: видео с цензурой (18+)

На скандальном видео прослеживаются элементы порнографии. Несколько девушек стоят на сцене с расстегнутыми ширинками на штанах. Ведущий подбадривает некую Полину. Затем просит девушку «снять с себя что-нибудь». Девушка снимает штаны и трусы под музыку и аплодисменты, а затем садится на лицо молодому человеку, который лежит на сцене.