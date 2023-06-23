Обнаженная девушка села на лицо мужчине в новосибирском клубе: видео с цензурой (18+)

В Новосибирске на видео сняли развратный конкурс, который якобы прошел в местном ночном клубе «Антигламур». На сцене девушка сняла штаны и села обнаженная мужчине на лицо. Скандальный ролик опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
На скандальном видео прослеживаются элементы порнографии. Несколько девушек стоят на сцене с расстегнутыми ширинками на штанах. Ведущий подбадривает некую Полину. Затем просит девушку «снять с себя что-нибудь». Девушка снимает штаны и трусы под музыку и аплодисменты, а затем садится на лицо молодому человеку, который лежит на сцене.
Какое-то время она сидит и пританцовывает на лице у мужчины, а затем встает. Видеозапись уже набрала большое количество негативных комментариев. Большинство отмечают, что это грубый и пошлый конкурс. Некоторые оправдывают поступок пары молодостью и жаждой новых впечатлений.
В ночном клубе «Антигламур» корреспонденту НГС не смогли оперативно прокомментировать произошедшее.
— Завтра вам сможем прокомментировать. Сегодня точно не сможем, я недавно работаю и ничего не знаю, на работе никого всё равно сейчас нет, — сообщила по телефону представительница клуба.
В официальной группе клуба в соцсети «ВКонтакте» также отметили, что уточнят информацию позже.
Корреспондент НГС обратилась в прокуратуру за комментарием. В ведомстве сообщили, что не смогут оперативно прокомментировать ситуацию, так как «надо дать оценку, разобраться, это время». В ГУ МВД России по НСО также не смогли оперативно прокомментировать произошедшее.
Ранее НГС писал о развратном танце, который устроили мужчина и несовершеннолетняя на Алтае. Видеозаписью заинтересовались следователи.