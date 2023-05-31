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Развратный танец сибирского бородача со школьницей в баре привлек внимание следователей — видео

В танце участвовала несовершеннолетняя

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Видео инцидента попало в Сеть

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Развратный танец парня со школьницей в барнаульском баре «Спичка» стал причиной возбуждения уголовного дела.

В конце марта 2023 года в местном баре прошла вечеринка, на которую пускали посетителей от 14 лет. После тусовки в Сеть попало видео, где бородатый молодой человек с девушкой исполняют развратный танец. Как позже выяснилось, героине ролика всего 15 лет. Ролик опубликовал телеграм-канал BAZA.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: BAZA

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста.

— По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные действия, идет поиск причастного. Подготавливается доказательная база, — пояснили НГС в пресс-службе СК.

Ранее танцовщица рассказала, что на самом деле происходит в стриптиз-клубах. Подробнее о том, как там всё устроено, сколько зарабатывают танцовщицы и правда ли, что после нескольких лет работы они видят мужчин насквозь.

ТанецБарнаулСК
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